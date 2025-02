Nach Bybit Hack: Ethereum-Kurs in Gefahr?

Am Freitagnachmittag verlor Bybit bei einem Angriff der berüchtigten Cyber-Terroristen Lazarus Ether im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar. Zwar konnten die Börse und ihre Helfer über das Wochenende einen Zusammenbruch der Plattform – und des Krypto-Marktes – verhindern. Doch viele Fragen bleiben offen. Zum Beispiel, was dieses Ereignis für die Zukunft der Kryptoindustrie in der Zeit nach der FTX bedeutet.

Der Hack geschieht in einem Moment, in dem dem Krypto-Markt ohnehin die Puste auszugehen scheint und Anleger defensiver werden. Ist das jetzt der letzte Nagel im Sarg der erhofften Rallye? Gibt es möglicherweise sogar ein Nachbeben? Oder ist der Boden drin?

Das besprechen wir in der heutigen Folge des Invest-Podcasts: