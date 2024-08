So vielversprechend sind Stacks, RGB und Co.

Spätestens seit Smart-Contract-Plattformen wie Solana (SOL) und Ethereum (ETH) die potenzielle Vielfalt an Anwendungen abseits von klassischen Transaktionen aufzeigen, werden auch in der Bitcoin Community Stimmen nach einem Funktionsausbau der größten Kryptowährung der Welt lauter.

Welche Layer-2-Projekte gibt es? Was sind die Vorteile und was die Nachteile von Bitcoin-Layer-2-Projekten? Diese Fragen beantworten wir für euch in diesem Video!