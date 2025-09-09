App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
3.97 T $
Bitcoin-Kurs112,733.00 $0.64%
Ethereum-Kurs4,349.19 $0.49%
XRP-Kurs3.00 $1.81%
Cardano-Kurs0.883398 $3.38%
Solana-Kurs217.69 $1.15%
Dogecoin-Kurs0.241023 $2.91%
BNB-Kurs882.79 $0.58%
Polkadot-Kurs4.15 $2.72%
IOTA-Kurs0.194791 $2.68%
Official Trump-Kurs8.78 $2.54%
TRON-Kurs0.337047 $1.15%
Stellar-Kurs0.382078 $3.37%

Erste Worldcoin Treasury Worldcoin (WLD): Massiver Kurssprung durch Treasury-Ankündigung

Worldcoin (WLD) schießt in den letzten 24 Stunden um beachtliche 66 Prozentpunkte gen Norden. Folgende Kursmarken rücken nun in den Fokus.

Stefan Lübeck
Teilen
Worldcoin-Kurs2.03 $60.60 %
Bitcoin kaufen
Ein Irisscanner von Worldcoin steht vor einem Hintergrund mit wiederholten Worldcoin-Logos.

Beitragsbild: picture alliance

 | Der Kurs des RWA-Projekts Worldcoin (WLD) springt deutlich gen Norden
  • Worldcoin (WLD) gehört in den letzten sieben Handelstagen zu den Top-Performern unter den 100 größten Altcoins. Auf Wochensicht springt der WLD-Kurs um 124 Prozentpunkte auf aktuell 2,12 US-Dollar gen Norden und überwindet damit das Verlaufshoch aus dem Mai.
  • Allein in den letzten 24 Handelsstunden stieg das RWA-Projekt um 55 Prozentpunkte im Wert an. Grund ist der Launch eines WLD-Treasury-Unternehmens durch die Nasdaq notierte Firma Eightco Holdings. 250 Millionen US-Dollar sollen für den Kauf von Worldcoin-Token in die Hand genommen werden.
  • In den letzten Handelsstunden profitiert das Krypto-Projekt des OpenAI-Gründers Sam Altman zudem von einem bevorstehenden Listing der koreanischen Krypto-Börse Upbit und springt auf den höchsten Wert seit dem 24. Januar. Durch den jüngsten Kurssprung hat der WLD-Kurs die nächste relevante Widerstandszone um 2,04 US-Dollar abgearbeitet.
  • Können die Bullen diese wichtigen Resistbereich im Zuge einer anhaltenden Erholung am Kryptomarkt nachhaltig zurückerobern, kommt die Zone um das Jahreshoch zwischen 2,48 US-Dollar und 2,61 US-Dollar in den Anlegerfokus. Hier scheiterte die Kryptowährung zu Jahresbeginn gleich mehrfach.
  • Sollte es dem Käuferlager gelingen, auch diese Widerstandszone zu überwinden, wäre Platz in Richtung 3,18 US-Dollar. In der Vergangenheit stellte diese Kursmarke immer wieder einen Dreh- und Angelpunkt dar. Vermehrte Gewinnmitnahmen müssen eingeplant werden.
  • Stabilisiert sich Worldcoin per Tagesschlusskurs oberhalb dieses Chartniveaus, ist ein Durchmarsch bis an das markante Hoch aus dem Dezember 2024 bei 4,12 US-Dollar vorstellbar. Vorerst stellt diese Widerstandsmarke das maximale Kursziel auf der Oberseite dar.
  • Dreht Worldcoin hingegen im Bereich des Tageshochs dynamisch gen Süden um, rückt der Bereich um das Verlaufshoch aus dem Mai bei 1,65 US-Dollar in den Fokus. Hier müssen die Bullen zur Stelle sein, um die Trendfortsetzung gen Norden nicht zu gefährden.
  • Ein Rückfall dieses Chartbereichs könnte den WLD-Kurs in Richtung 1,33 US-Dollar nachgeben lassen. Sollte Worldcoin sich auch hier nicht stabilisieren, dürfte sich die Korrektur bis an das Ausbruchslevel bei 1,01 US-Dollar ausdehnen.
  • Zeigt sich die Gegenwehr der Käuferseite auch hier wider Erwarten schwach, ist ein Retest der Zone um das Monatstief zwischen 0,83 US-Dollar und 0,80 US-Dollar nicht ausgeschlossen. Aktuell fungiert dieser Bereich als maximales Korrekturziel auf der Unterseite.
Ein Candlestick-Kursdiagramm zeigt mehrere horizontale Widerstands- und Unterstützungszonen für Worldcoin an, wobei grüne und rote Pfeile potenzielle Aufwärts- und Abwärtsszenarien anzeigen.
Kursanalyse auf Basis des Wertepaares WLD/USDT auf Binance

Empfohlenes Video
Crypto comeback? Bitcoin & Co. depend on the US Federal Reserve!

Quellen

WLD/USDT auf Tradingview

Worldcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Worldcoin (WLD) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Worldcoin (WLD) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein Stapel goldfarbener Bitcoin-Token wird vor unscharfen Euro-Banknoten gezeigt, um die Attraktivität von Krypto-Vermögenswerten und Überlegungen wie Jahreshaltefrist für Anleger zu unterstreichen.
Deutschlands beliebteste SteuerregelWird die Jahreshaltefrist für Bitcoin und Krypto 2026 kippen?
Thomas Jarzombek
Blockchain in der BundesrepublikCDU-Politiker: Bitcoin ist vor allem eine Chance für Deutschland
Ein Mann in einem marineblauen Anzug (Martin Leinweber) steht mit verschränkten Armen in einem hellen, modernen Flur und lächelt in die Kamera - das Selbstbewusstsein eines echten Krypto-Profis.
Jetzt einsteigen?Investment-Experte Martin Leinweber: Darum setze ich auf Solana und Hyperliquid
MYX Finance
17.75 $
179.86%
Worldcoin
2.03 $
60.60%
MemeCore
2.03 $
15.65%
Mantle
1.27 $
9.67%
Sky
0.074508 $
8.84%
NEAR Protocol
2.75 $
8.82%
Render
3.94 $
8.29%
Kinetiq Staked HYPE
54.93 $
8.25%
Hyperliquid
54.75 $
8.08%
Bonk
0.000024 $
6.71%
Cronos
0.246186 $
-4.90%
OKB
187.98 $
-3.99%
Pump.fun
0.004777 $
-3.15%
Quant
101.00 $
-2.50%
Bitcoin Cash
584.80 $
-2.11%
Gate
16.75 $
-1.18%
POL (ex-MATIC)
0.276934 $
-0.94%
Pi Network
0.344901 $
-0.49%
Kaspa
0.082089 $
-0.47%
Figure Heloc
0.996109 $
-0.40%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren