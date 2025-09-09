- Worldcoin (WLD) gehört in den letzten sieben Handelstagen zu den Top-Performern unter den 100 größten Altcoins. Auf Wochensicht springt der WLD-Kurs um 124 Prozentpunkte auf aktuell 2,12 US-Dollar gen Norden und überwindet damit das Verlaufshoch aus dem Mai.
- Allein in den letzten 24 Handelsstunden stieg das RWA-Projekt um 55 Prozentpunkte im Wert an. Grund ist der Launch eines WLD-Treasury-Unternehmens durch die Nasdaq notierte Firma Eightco Holdings. 250 Millionen US-Dollar sollen für den Kauf von Worldcoin-Token in die Hand genommen werden.
- In den letzten Handelsstunden profitiert das Krypto-Projekt des OpenAI-Gründers Sam Altman zudem von einem bevorstehenden Listing der koreanischen Krypto-Börse Upbit und springt auf den höchsten Wert seit dem 24. Januar. Durch den jüngsten Kurssprung hat der WLD-Kurs die nächste relevante Widerstandszone um 2,04 US-Dollar abgearbeitet.
- Können die Bullen diese wichtigen Resistbereich im Zuge einer anhaltenden Erholung am Kryptomarkt nachhaltig zurückerobern, kommt die Zone um das Jahreshoch zwischen 2,48 US-Dollar und 2,61 US-Dollar in den Anlegerfokus. Hier scheiterte die Kryptowährung zu Jahresbeginn gleich mehrfach.
- Sollte es dem Käuferlager gelingen, auch diese Widerstandszone zu überwinden, wäre Platz in Richtung 3,18 US-Dollar. In der Vergangenheit stellte diese Kursmarke immer wieder einen Dreh- und Angelpunkt dar. Vermehrte Gewinnmitnahmen müssen eingeplant werden.
- Stabilisiert sich Worldcoin per Tagesschlusskurs oberhalb dieses Chartniveaus, ist ein Durchmarsch bis an das markante Hoch aus dem Dezember 2024 bei 4,12 US-Dollar vorstellbar. Vorerst stellt diese Widerstandsmarke das maximale Kursziel auf der Oberseite dar.
- Dreht Worldcoin hingegen im Bereich des Tageshochs dynamisch gen Süden um, rückt der Bereich um das Verlaufshoch aus dem Mai bei 1,65 US-Dollar in den Fokus. Hier müssen die Bullen zur Stelle sein, um die Trendfortsetzung gen Norden nicht zu gefährden.
- Ein Rückfall dieses Chartbereichs könnte den WLD-Kurs in Richtung 1,33 US-Dollar nachgeben lassen. Sollte Worldcoin sich auch hier nicht stabilisieren, dürfte sich die Korrektur bis an das Ausbruchslevel bei 1,01 US-Dollar ausdehnen.
- Zeigt sich die Gegenwehr der Käuferseite auch hier wider Erwarten schwach, ist ein Retest der Zone um das Monatstief zwischen 0,83 US-Dollar und 0,80 US-Dollar nicht ausgeschlossen. Aktuell fungiert dieser Bereich als maximales Korrekturziel auf der Unterseite.
Empfohlenes Video
Crypto comeback? Bitcoin & Co. depend on the US Federal Reserve!
Quellen
Worldcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Worldcoin (WLD) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Worldcoin (WLD) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren
Krypto-ZukunftsszenarienBitcoin-Kurs 2035: Ultra-bullishe Prognosen bis 11,6 Millionen US-Dollar geprüft
Mit Paxos, Sky und Co.Nächstes Hyperliquid-Allzeithoch: Wie ein Stablecoin-Bieterkrieg HYPE in die Höhe schießen lässt