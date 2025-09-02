App herunterladen
Korrektur beendet? Pump.fun: Der Kurs des Launchpads stemmt sich gegen den Abwärtstrend

Der Kurs des Memecoin-Launchpads Pump.fun gehört in den letzten Wochen zu den Outperformern am Krypto-Markt. Folgende Kursmarken werden jetzt für Anleger relevant.

Stefan Lübeck
Bitcoin-Kurs110,105.00 $0.76 %
Bitcoin kaufen
Ein grün-weißes Kapselpillen-Symbol symbolisiert den innovativen Ansatz des Launchpads Pump.fun.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Kurs des Altcoins Pump.fun gehört aktuell zu den Top-Performern
  • Der Kurs des Launchpad-Token Pump.fun (PUMP) kann sich in den letzten Wochen zunehmend stabilisieren und zeigt im Vergleich zum restlichen Krypto-Markt eine relative Stärke.
  • Im 24-Stunden-Vergleich stieg der PUMP-Kurs um fünf Prozentpunkte auf aktuell 0,0037 US-Dollar gen Norden. Auf Wochensicht legt der Kurs 35 Prozent im Wert zu und gehört damit zu den Top-Performern unter den 100 größten Kryptowährungen.
  • Obwohl der Umsatz des Solana-Launchpads zuletzt eingebrochen ist, legte der Kurs deutlich zu.
  • Der Hauptgrund für die bullishe Kursentwicklung sind Token-Buybacks durch die Gründer von Pump.fun. Zuletzt wurden PUMP-Token im Wert von 62 Millionen US-Dollar zurückgekauft, um den Verkaufsdruck zu verringern.
  • Kann sich der Kurs in den kommenden Tagen oberhalb der 0,0035 US-Dollar stabilisieren und in der Folge weiter gen Norden vorarbeiten, rückt das Verlaufshoch vom 13. August bei 0,0040 US-Dollar als Ziel in den Fokus.
  • Hier entscheidet sich, ob der Kaufdruck durch die Bullen ausreicht, um die nächste relevante Zielmarke bei 0,0046 US-Dollar anzulaufen.
  • Überwindet Pump.fun auch diese wichtige charttechnische Hürde käme das maximale Kursziel bei 0,0051 US-Dollar in den Blick der Investoren. In Anbetracht des schwachen Marktumfelds im Krypto-Sektor und dem rückläufigen Interesse an Memecoins, stellt diese Chartmarke das maximale Ziel auf der Oberseite dar.
  • Dreht der Kurs des Launchpads jedoch erneut gen Süden ab und rutscht unter die Marke von 0,0035 US-Dollar ab, ist ein Retest des Monatstiefs bei 0,0032 US-Dollar wahrscheinlich. Dieses Chartniveau fungierte in den letzten vier Handelswochen mehrfach als Dreh- und Angelpunkt.
  • Eine Aufgabe dieses Supports würde das Chartbild erneut eintrüben und der Bereich um 0,0030 US-Dollar käme in den Anlegerfokus.
  • Gelingt den Bullen auch hier keine Stabilisierung, müssen Investoren mit einem Abverkauf bis an das Vorwochentief bei 0,0026 US-Dollar rechnen. Vorerst stellte diese Unterstützungsmarke das maximale Korrekturziel dar.
Ein Candlestick-Diagramm mit orangefarbenen Unterstützungs- und Widerstandszonen, blauen horizontalen Linien und grünen und roten Pfeilen, die mögliche Kursbewegungen auf Pump.fun während eines Abwärtstrends anzeigen.
Kursanalyse auf Basis des Wertepaares PUMP/USD auf Coinbase
Empfohlenes Video
Bitcoin schwach und Gold stärker als je zuvor – Ist das die Chance?

Quelle

PUMP/USD auf Tradingview

