- Der Krypto-Markt startet mit Abverkäufen in die neue Handelswoche. Im Vergleich zum Vortag sinkt die Gesamtmarktkapitalisierung um 2,2 Prozent knapp unter vier Billionen US-Dollar.
- Zugpferd Bitcoin knickt um zwei Prozent auf rund 115.000 US-Dollar ein und steht damit fünf Prozent unter dem Niveau der Vorwoche.
- Ähnliches Bild bei den Top-10 Altcoins. Sowohl Ethereum und XRP als auch Dogecoin und Cardano teilen sich Kursverluste um die vier Prozent, Solana rutscht um ganze sechs Prozent zurück.
- Den höchsten Kursverlust unter den 100 größten Kryptowährungen verbucht Mantle mit einem Minus von über zwölf Prozent, Top-Performer mit einem Anstieg von fast fünf Prozent ist hingegen Monero.
- Ähnlich den Kursen kühlt sich auch der Fear and Greed Index etwas ab. Mit aktuell 60 Zählern steht das Stimmmungsbarometer zwar noch knapp auf “Gier”, hat aber im Laufe der vergangenen Tage acht Punkte eingebüßt.
- Laut Krypto-Analyst Rekt Capital habe Bitcoin nun sechs Wochen seines jüngsten „Preisentdeckungs-Aufwärtstrends“ hinter sich – historisch deute sich nun eine Korrektur an.
- Der BTC-Preis habe in früheren Halving-Zyklen dazu tendiert, seinen zweiten Aufwärtstrend nach fünf bis sieben Wochen zu beenden. “Woche 7 des Aufwärtstrends 2 der Preisentdeckung beginnt morgen”, so Rekt Capital in einem gestrigen Tweet auf X. Demnach könne es nun zu einer Korrektur kommen, sofern sich die Muster wiederholen.
- Demgegenüber steht die weiterhin steigende Nachfrage institutioneller Investoren. Vergangene Woche markierte mal wieder eine Rekordwoche im ETF-Geschäft mit Milliardenzuflüssen.
- Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
