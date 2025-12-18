App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
3.05 T $
Bitcoin-Kurs85,579.00 $-0.17%
Ethereum-Kurs2,821.15 $0.52%
XRP-Kurs1.83 $-1.07%
BNB-Kurs829.90 $-0.79%
Solana-Kurs120.76 $-1.12%
TRON-Kurs0.279637 $0.17%
Dogecoin-Kurs0.122585 $-2.43%
Cardano-Kurs0.353984 $-3.59%
Zcash-Kurs389.65 $2.52%
Hyperliquid-Kurs23.00 $-7.74%
Chainlink-Kurs12.00 $-1.67%
Rettung für den Kurs? 

Hyperliquid vor Milliarden-Burn: Cantor sieht 50x Potenzial

Während der HYPE-Kurs korrigiert, sorgen zwei Nachrichten für Aufsehen: Ein geplanter Token-Burn und eine Bewertungsprognose von 200 Milliarden US-Dollar

Johannes Macswayed
Teilen
Hyperliquid-Kurs23.00 $-7.74 %
Bitcoin kaufen
Hyperliquid gilt als das erfolgreichste Krypto-Projekt in 2025 – jetzt strauchelt der Kurs

Beitragsbild: Shutterstock

 | Hyperliquid gilt als das erfolgreichste Krypto-Projekt in 2025 – jetzt strauchelt der Kurs
  • Die Hyper Foundation hat einen weitreichenden Vorschlag eingebracht, der das zirkulierende Angebot von HYPE drastisch verknappen könnte. Zur Abstimmung steht, ob HYPE-Token im Wert von fast einer Milliarde US-Dollar permanent aus dem Verkehr gezogen werden.
  • Konkret geht es um rund 37 Millionen Token, die sich derzeit im “Assistance Fund” befinden. Dies entspricht mehr als 13 Prozent des gesamten zirkulierenden Angebots. Der Fonds sammelt automatisch Handelsgebühren der Blockchain, besitzt jedoch keinen privaten Schlüssel, weshalb die Token laut Stiftung ohnehin “mathematisch unwiederbringlich” sind.
  • Das aktuelle Votum der Validatoren dient als bindender sozialer Konsens, diese Bestände offiziell als “verbrannt” anzuerkennen und aus den Metriken für die Marktkapitalisierung zu streichen. Eine technische Protokolländerung ist hierfür nicht notwendig.
  • Parallel sorgt ein neuer Bericht von Cantor Fitzgerald für Aufsehen an der Wall Street. Das Finanzdienstleistungsunternehmen veröffentlichte eine 62-seitige Analyse zu Hyperliquid und prognostiziert in einem Zehn-Jahres-Modell eine Marktkapitalisierung von über 200 Milliarden US-Dollar.
  • Diese Bewertung basiert auf der Annahme, dass das Protokoll einen Jahresumsatz von fünf Milliarden US-Dollar generiert, worauf die Analysten einen 50-fachen Multiplikator anwenden. Zudem initiierte Cantor die Coverage für die Ökosystem-Token PURR und HYPD mit einem “Overweight”-Rating, was eine erwartete Outperformance signalisiert.
  • Die Nachrichten treffen in einer volatilen Marktphase ein: HYPE notiert nach einem Rücksetzer von über acht Prozent aktuell unter 25 US-Dollar. Zeitgleich laufen massive Token-Unlocks, die laut Aussagen von Experten auf den Kurs drücken. Zuletzt verzeichente das Protokoll rund 200 Millionen US-Dollar an Abflüssen, wie Daten von Artemis zeigen.
  • Die Abstimmung über den Token-Burn läuft noch bis zum 21. Dezember, wobei die Validatoren im Discord bereits breite Zustimmung signalisierten.
Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins: Kippen die Märkte vor Weihnachten?

Quellen

Hyper Foundation auf X

Luke Cannon auf X

Hyperliquid kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Hyperliquid (HYPE) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Hyperliquid (HYPE) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Mehrere physische Bitcoin-Münzen werden vor einem digitalen Bildschirm angezeigt, der ein schwankendes Bitcoin-Kursdiagramm mit roten und grünen Kerzen zeigt.
KursanalyseBitcoin-Kurs: Warum die Hängepartie kein Ende nimmt
Zu sehen ist das Logo von Micron auf einem Smartphone
Halbleiter, Zyklen, digitale AssetsKI treibt Micron und warum Speicherchips auch für Bitcoin und Krypto entscheidend werden
Kryptowährungen rund um einen fallenden Chart
Jetzt verkaufen?“Mitten in der Dotcom-Blase”: Wieso diesen Kryptowährungen ein massiver Crash droht
Bitcoin Cash
569.80 $
4.21%
Sky
0.058277 $
2.76%
Uniswap
5.05 $
2.60%
Zcash
389.65 $
2.52%
Pi Network
0.202659 $
2.24%
Canton
0.076739 $
1.90%
Midnight
0.063105 $
0.95%
KuCoin
10.35 $
0.92%
Liquid Staked ETH
3,032.41 $
0.57%
Wrapped eETH
3,057.19 $
0.55%
Pump.fun
0.001888 $
-9.46%
LEO Token
6.67 $
-8.57%
Aster
0.679082 $
-7.97%
Hyperliquid
23.00 $
-7.74%
Bittensor
223.19 $
-5.80%
Shiba Inu
0.000007 $
-5.15%
Arbitrum
0.176146 $
-4.63%
Quant
72.40 $
-4.36%
Pepe
0.000004 $
-4.12%
Cardano
0.353984 $
-3.59%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren