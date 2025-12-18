- Die Hyper Foundation hat einen weitreichenden Vorschlag eingebracht, der das zirkulierende Angebot von HYPE drastisch verknappen könnte. Zur Abstimmung steht, ob HYPE-Token im Wert von fast einer Milliarde US-Dollar permanent aus dem Verkehr gezogen werden.
- Konkret geht es um rund 37 Millionen Token, die sich derzeit im “Assistance Fund” befinden. Dies entspricht mehr als 13 Prozent des gesamten zirkulierenden Angebots. Der Fonds sammelt automatisch Handelsgebühren der Blockchain, besitzt jedoch keinen privaten Schlüssel, weshalb die Token laut Stiftung ohnehin “mathematisch unwiederbringlich” sind.
- Das aktuelle Votum der Validatoren dient als bindender sozialer Konsens, diese Bestände offiziell als “verbrannt” anzuerkennen und aus den Metriken für die Marktkapitalisierung zu streichen. Eine technische Protokolländerung ist hierfür nicht notwendig.
- Parallel sorgt ein neuer Bericht von Cantor Fitzgerald für Aufsehen an der Wall Street. Das Finanzdienstleistungsunternehmen veröffentlichte eine 62-seitige Analyse zu Hyperliquid und prognostiziert in einem Zehn-Jahres-Modell eine Marktkapitalisierung von über 200 Milliarden US-Dollar.
- Diese Bewertung basiert auf der Annahme, dass das Protokoll einen Jahresumsatz von fünf Milliarden US-Dollar generiert, worauf die Analysten einen 50-fachen Multiplikator anwenden. Zudem initiierte Cantor die Coverage für die Ökosystem-Token PURR und HYPD mit einem “Overweight”-Rating, was eine erwartete Outperformance signalisiert.
- Die Nachrichten treffen in einer volatilen Marktphase ein: HYPE notiert nach einem Rücksetzer von über acht Prozent aktuell unter 25 US-Dollar. Zeitgleich laufen massive Token-Unlocks, die laut Aussagen von Experten auf den Kurs drücken. Zuletzt verzeichente das Protokoll rund 200 Millionen US-Dollar an Abflüssen, wie Daten von Artemis zeigen.
- Die Abstimmung über den Token-Burn läuft noch bis zum 21. Dezember, wobei die Validatoren im Discord bereits breite Zustimmung signalisierten.
