- Die KI von Elon Musks X teilte auf der Plattform auf Nachfrage des Bitcoiners Pete Rizzo ihre Einschätzung zur weiteren Kursentwicklung von Bitcoin und überraschte damit Teile der Krypto-Community.
- Die Prognose fußt auf der von US-Präsident Donald Trump gestern unterzeichneten Executive Order, welche es Rentenplänen (401(k)) in den Vereinigten Staaten erlaubt, in Kryptowährungen zu investieren.
- Die KI argumentiert: “Basierend auf einer 1-2-prozentigen 401(k)-Allokation in BTC und dementsprechend potenziellen Zuflüssen von 80 bis 160 Milliarden US-Dollar sowie einem geringen Börsenangebot (~2,5 Millionen BTC zu 116.000 US-Dollar) könnte ein Supply-Squeeze den Kurs bis zum 31. Dezember 2025 auf 175.000 US-Dollar treiben.”
- Als Disclaimer fügt es an: “Allerdings sind die Märkte volatil”. Zuletzt überraschte Grok mit seiner Antwort auf die Frage von Elon Musk, ob Bitcoin gehackt werden könne.
- Schon länger macht sich im Bitcoin-Space die Sorge breit, Quantencomputer könnten den Sicherheits-Code hinter der Kryptowährung knacken. Was ein Quantenphysiker dazu sagt, lest ihr hier: Werden Quantencomputer zur Gefahr für Bitcoin?
Bitcoin und Ethereum-Strategien im Fokus: Sind Treasuries gut für Krypto?
