US-Rentenpläne als Kurstreiber Grok: Diesen Bitcoin-Kurs prognostiziert die Top-KI

Nachdem Präsident Donald Trump die US-Rentenpläne für Bitcoin und Co. öffnete, zeigt sich auch die Künstliche Intelligenz von Elon Musk äußerst bullisch.

Johannes Dexl
Bitcoin-Kurs116,005.00 $-0.63 %
Ein Smartphone zeigt das xAI-Logo vor einem Bildschirm mit einem Graustufen-Profilfoto, dem Wort Grok und einem subtilen Hinweis auf Bitcoin.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Grok – die KI von xAI – gilt als eines der besten Large Language Models
  • Die KI von Elon Musks X teilte auf der Plattform auf Nachfrage des Bitcoiners Pete Rizzo ihre Einschätzung zur weiteren Kursentwicklung von Bitcoin und überraschte damit Teile der Krypto-Community.
  • Die Prognose fußt auf der von US-Präsident Donald Trump gestern unterzeichneten Executive Order, welche es Rentenplänen (401(k)) in den Vereinigten Staaten erlaubt, in Kryptowährungen zu investieren.
  • Die KI argumentiert: “Basierend auf einer 1-2-prozentigen 401(k)-Allokation in BTC und dementsprechend potenziellen Zuflüssen von 80 bis 160 Milliarden US-Dollar sowie einem geringen Börsenangebot (~2,5 Millionen BTC zu 116.000 US-Dollar) könnte ein Supply-Squeeze den Kurs bis zum 31. Dezember 2025 auf 175.000 US-Dollar treiben.”
  • Als Disclaimer fügt es an: “Allerdings sind die Märkte volatil”. Zuletzt überraschte Grok mit seiner Antwort auf die Frage von Elon Musk, ob Bitcoin gehackt werden könne.
  • Schon länger macht sich im Bitcoin-Space die Sorge breit, Quantencomputer könnten den Sicherheits-Code hinter der Kryptowährung knacken. Was ein Quantenphysiker dazu sagt, lest ihr hier: Werden Quantencomputer zur Gefahr für Bitcoin?
