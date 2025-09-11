- Der US-amerikanische Krypto-Broker Gemini geht an die Börse und hat den erwarteten Ausgabepreis der Aktien auf 24 bis 26 US-Dollar angehoben. Damit könnte das Unternehmen beim Wall Street-Debüt eine Bewertung von über 3 Milliarden US-Dollar erreichen. Ursprünglich war eine Spanne von 17 bis 19 US-Dollar vorgesehen.
- In einem Begleitschreiben erklärten die Mitbegründer Tyler und Cameron Winklevoss, dass die Finanzmärkte on-chain wandern und digitale Assets die Art verändern, wie Werte gespeichert und übertragen werden. Gemini wolle dabei eine Super-App für die Krypto-Ökonomie schaffen.
- Das genaue Datum des IPO steht noch nicht fest. Laut SEC-Filing soll er jedoch “so bald wie praktikabel” erfolgen. Die Aktien sollen unter dem Ticker GEMI an der Nasdaq gehandelt werden. Der Börsengang wird von Goldman Sachs, Cantor und Morgan Stanley begleitet. Zudem hat Gemini eine Vereinbarung mit Nasdaq Inc. geschlossen, die für 50 Millionen US-Dollar eigene Aktien zum IPO-Preis abnimmt.
- Rund 10 Prozent der Aktien (1,67 Millionen GEMI) sollen über ein “Directed Share Program” an bestimmte Einzelpersonen und Institutionen gehen. Damit will Gemini gezielt strategische Investoren ansprechen.
- Mit Gemini reiht sich eine weitere große Krypto-Firma in die Börsengänge dieses Jahres ein. Zuvor hatten bereits Circle und Bullish für Schlagzeilen gesorgt: Beide übertrafen die Erwartungen stark. Die Aktie von Circle verdreifachte sich am ersten Handelstag, was sogar zu Handelsunterbrechungen führte.
- Aktuell ist die Finanzlage angespannt: Gemini machte 158,5 Millionen US-Dollar Verlust 2024 und bereits 282,5 Millionen US-Dollar Verlust im ersten Halbjahr 2025. Die Cash-Reserven fielen von 341,5 Millionen US-Dollar Ende 2024 auf nur 161,9 Millionen US-Dollar Mitte 2025.
- Gemini wurde 2014 von den Winklevoss-Zwillingen gegründet und zählt zu den ersten regulierten Krypto-Börsen in den USA. Neben einem Handelsplatz für Kryptowährungen betreibt das Unternehmen eine Custody-Lösung, den US-Dollar-gebundenen Stablecoin Gemini Dollar (GUSD) sowie eine Krypto-Rewards-Kreditkarte.
