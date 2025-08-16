App herunterladen
Bis Ende 2025 Dogecoin-Prognose: So hoch steigt der DOGE-Kurs laut ChatGPT-5

Dogecoin ist nach wie vor der wertvollste Memecoin der Welt. Diesen DOGE-Kurs erwartet das neue OpenAI-Modell ChatGPT-5.

Giacomo Maihofer
Dogecoin-Kurs0.227750 $-1.00 %
Ein physischer Dogecoin-Token steht aufrecht neben Stapeln von Münzen, mit einem digitalen Finanzdiagramm im verschwommenen blauen Hintergrund, das die wachsende Präsenz von Dogecoin auf dem Kryptomarkt symbolisiert.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Dogecoin (DOGE) gilt als die Mutter aller Memecoins
  • Angetrieben von einer neuen Rallye konnte Dogecoin im laufenden Jahr zeitweise zweistellig zulegen und sich erneut als Platzhirsch im Bereich der Memecoins behaupten. Trotz zwischenzeitlicher Rückschläge bleibt die Community aktiv und prominente Unterstützer wie Elon Musk halten den Coin immer wieder im Gespräch. Für Anleger könnte DOGE daher auch 2025 spannend bleiben.
  • Die Kursprognose des OpenAI-Modells GPT-5 fällt klar bullish aus: “Dogecoin könnte im optimistischen Szenario bis Ende 2025 die Marke von 0,50 US-Dollar erreichen”, heißt es. Dafür sprächen “die anhaltend hohe Aufmerksamkeit in Social Media, mögliche Integrationen in Zahlungsprozesse und die Stärke der Community, die DOGE seit Jahren zu einem Kult-Coin gemacht hat”.
  • Aktuell notiert Dogecoin bei 0,23 US-Dollar, was bei einem Erreichen der Prognose einem Gewinn von rund 100 Prozent entspräche. Besonders spannend wäre ein Vorstoß in den Bereich digitaler Zahlungen. Sollte Dogecoin – wie von Musk angedeutet – stärker in Tesla- oder X-Zahlungen eingebunden werden, könnte dies zusätzliche Nachfrage erzeugen.
  • Risiken bestehen jedoch: “Dogecoin ist nach wie vor stark abhängig von Hype und Spekulation”, so GPT-5. Fehlende technische Weiterentwicklung, regulatorische Eingriffe oder das Abebben des Meme-Trends könnten die Rallye abbremsen.
  • Mit einer Marktkapitalisierung von knapp 34 Milliarden US-Dollar liegt DOGE zwar deutlich hinter den großen Protokollen wie Ethereum oder Solana, bleibt aber einer der liquidesten Altcoins.
    Dogecoin (DOGE) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
    In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Dogecoin (DOGE) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
    Jetzt zum Dogecoin (DOGE) kaufen Leitfaden

