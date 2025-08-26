App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Das Event des Jahres
Sichere dir jetzt dein Ticket!
3.84 T $
Bitcoin-Kurs110,305.00 $-0.75%
Ethereum-Kurs4,432.92 $-2.97%
XRP-Kurs2.92 $-0.46%
Cardano-Kurs0.841028 $-3.16%
Solana-Kurs189.39 $-4.81%
Dogecoin-Kurs0.211286 $-4.00%
BNB-Kurs843.91 $-1.40%
Polkadot-Kurs3.80 $-2.55%
IOTA-Kurs0.191820 $-2.01%
Official Trump-Kurs8.30 $-1.02%
TRON-Kurs0.346764 $-1.78%
Stellar-Kurs0.389137 $-0.71%

Mehr als die Foundation 2,5 Milliarden US-Dollar: Neuer Mega-Staker dominiert Ethereum-Netzwerk

Ein mysteriöser Investor hat Ethereum für 2,5 Milliarden US-Dollar ins Staking gegeben. Damit übertrifft er die Bestände der Foundation.

Giacomo Maihofer
Teilen
Ethereum-Kurs4,432.92 $-2.97 %
Bitcoin kaufen
Ein Stapel goldfarbener Münzen mit dem Ethereum-Logo, das die beliebte Kryptowährung Ethereum symbolisiert.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ethereum hat einen neuen Großinvestor. Nur keiner kennt seine Identität
  • Eine unbekannte Wallet hat am 25. August rund 269.000 Ethereum im Wert von rund 2,5 Milliarden US-Dollar gekauft und anschließend vollständig gestakt. Damit übertrifft die Einzahlung sogar den Einsatz der Ethereum Foundation, die aktuell rund 231.000 ETH im Netzwerk hält.
  • Die Token wurden zuvor von einer Wallet erworben, die als Hyperunit identifiziert ist, und innerhalb weniger Stunden weitergeleitet. Durch den Schritt zählt die neue Adresse nun zu den größten Einzel-Validatoren im Proof-of-Stake-Netzwerk von Ethereum. Der schnelle Übergang von Kauf zu Staking deutet auf ein langfristiges Engagement des Investors im Ertragsmechanismus der Chain hin.
  • Beim Staking hinterlegen Nutzer ihre Ether im Netzwerk, um die Sicherheit und Validierung der Blockchain zu gewährleisten. Im Gegenzug erhalten sie eine Rendite in Form von zusätzlichen ETH. Je höher der Einsatz, desto größer die Wahrscheinlichkeit, Transaktionen validieren zu dürfen. Institutionelle Investoren und große Wallets bündeln ihre Bestände häufig in Staking-Pools oder direkt in Validator-Contracts. Ein Trend, der zunehmend die Machtverhältnisse im Ethereum-Netzwerk prägt.
  • Ethereum ist nach Bitcoin die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung und bildet das Fundament für ein breites Ökosystem aus Smart Contracts, DeFi-Anwendungen und NFTs. Mit der Umstellung auf Proof of Stake im September 2022 (“The Merge”) konnte das Netzwerk seinen Energieverbrauch drastisch reduzieren und gleichzeitig die Voraussetzungen für künftige Skalierungsschritte wie Sharding schaffen.
Empfohlenes Video
Ethereum ATH – Bitcoin im Keller: Was passiert als Nächstes?

Quelle:

Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Trump zeigt ein unterzeichnetes Dokument im Weißen Haus – Symbolbild für den politischen Einfluss hinter dem neuen Trump-Token WLFI.
Nach TRUMP-Memecoin das nächste Milliardenprojekt?Neuer Trump-Token WLFI: Stablecoin-Revolution oder Milliardenblase?
Eine Hand hält ein Smartphone, auf dem das Chainlink-Logo abgebildet ist, mit einem verschwommenen Finanzdiagramm im Hintergrund - eine Momentaufnahme der Krypto-Star-Trends und KI-gestützten Erkenntnisse, die die Zukunft der Krypto-Investitionen prägen.
Was Chainlink so besonders machtAlle KIs sind sich einig: Das ist der unterschätzte Krypto-Star
Eine goldene Bitcoin-Münze ist in der Mitte eines Kreises aus rosa Tulpen auf einem leuchtend roten Hintergrund platziert und symbolisiert die wachsende Verbindung zwischen Kryptowährung und Natur.
Bitcoin ist kein GartenproduktBitcoin und die Tulpenblase: Warum der Vergleich hinkt
Kinetiq Staked HYPE
45.86 $
3.83%
Hyperliquid
45.60 $
3.14%
Cronos
0.159955 $
2.79%
LEO Token
9.59 $
0.87%
Mantle
1.14 $
0.69%
Algorand
0.253505 $
0.26%
Sky
0.062194 $
0.25%
Fasttoken
4.52 $
0.10%
Aave
329.64 $
0.08%
USD1
0.999973 $
0.08%
OKB
167.76 $
-7.44%
Chainlink
23.17 $
-6.67%
Optimism
0.697509 $
-5.55%
Jupiter
0.465160 $
-5.48%
Celestia
1.63 $
-5.25%
Uniswap
9.74 $
-5.22%
Jito Staked SOL
231.95 $
-5.04%
Binance Staked SOL
202.57 $
-5.02%
Solana
189.39 $
-4.81%
Bitcoin Cash
542.29 $
-4.16%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren