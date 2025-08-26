- Eine unbekannte Wallet hat am 25. August rund 269.000 Ethereum im Wert von rund 2,5 Milliarden US-Dollar gekauft und anschließend vollständig gestakt. Damit übertrifft die Einzahlung sogar den Einsatz der Ethereum Foundation, die aktuell rund 231.000 ETH im Netzwerk hält.
- Die Token wurden zuvor von einer Wallet erworben, die als Hyperunit identifiziert ist, und innerhalb weniger Stunden weitergeleitet. Durch den Schritt zählt die neue Adresse nun zu den größten Einzel-Validatoren im Proof-of-Stake-Netzwerk von Ethereum. Der schnelle Übergang von Kauf zu Staking deutet auf ein langfristiges Engagement des Investors im Ertragsmechanismus der Chain hin.
- Beim Staking hinterlegen Nutzer ihre Ether im Netzwerk, um die Sicherheit und Validierung der Blockchain zu gewährleisten. Im Gegenzug erhalten sie eine Rendite in Form von zusätzlichen ETH. Je höher der Einsatz, desto größer die Wahrscheinlichkeit, Transaktionen validieren zu dürfen. Institutionelle Investoren und große Wallets bündeln ihre Bestände häufig in Staking-Pools oder direkt in Validator-Contracts. Ein Trend, der zunehmend die Machtverhältnisse im Ethereum-Netzwerk prägt.
- Ethereum ist nach Bitcoin die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung und bildet das Fundament für ein breites Ökosystem aus Smart Contracts, DeFi-Anwendungen und NFTs. Mit der Umstellung auf Proof of Stake im September 2022 (“The Merge”) konnte das Netzwerk seinen Energieverbrauch drastisch reduzieren und gleichzeitig die Voraussetzungen für künftige Skalierungsschritte wie Sharding schaffen.
