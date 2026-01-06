12 Prozent in 24 Stunden: Deshalb legt XRP eine Kursrallye hin

- XRP verzeichnet zu Wochenbeginn eine deutliche Aufwärtsbewegung. Der Kurs des Ripple-Coins legt innerhalb von 24 Stunden um rund zwölf Prozent zu und notierte zeitweise bei etwa 2,40 US-Dollar. Aktuell kostet XRP 2,38 US-Dollar.
- Damit erreichte XRP den höchsten Stand seit dem 13. November 2025, zum Allzeithoch bei 3,65 US-Dollar fehlen noch 34,6 Prozent. Begleitet wurde der Anstieg von einem spürbaren Anziehen des Handelsvolumens und einer breiten Markterholung zu Beginn des neuen Jahres.
- Marktbeobachter führen die Bewegung auf eine Kombination aus technischen und fundamentalen Faktoren zurück. Rachael Lucas, Krypto-Analystin bei BTC Markets, erklärt gegenüber The Block: “Wir haben einen Ausbruch aus einem fallenden Dreieck gesehen, während sich der Kurs oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts gehalten hat.” Zusätzlich seien innerhalb kurzer Zeit Short-Positionen im Umfang von mehr als 250 Millionen US-Dollar liquidiert worden, was den Aufwärtsdruck verstärkt habe.
- Weitere Unterstützung kam von den XRP-Spot-ETFs. Nach Daten von SoSoValue verzeichneten diese am Montag Nettozuflüsse von 46,1 Millionen US-Dollar, den höchsten Tageswert seit Anfang Dezember. Das gesamte Handelsvolumen der Produkte stieg auf über 72 Millionen US-Dollar. Vincent Liu, CIO von Kronos Research, sagt dazu: “XRP-ETFs profitieren von einer erneuten Fokussierung auf Zahlungsanwendungen und bieten eine liquide Möglichkeit, Marktrisiken abzubilden.” Seit dem Start des ersten XRP-ETFs Mitte November wurden über acht Wochen hinweg kontinuierlich Mittelzuflüsse registriert.
- Der Trader @spacexfile vergleicht das Chart-Setup mit 2016. “Wenn sich die Geschichte wiederholt, könnte 2026 ein wegweisendes Jahr werden, das in die Geschichtsbücher eingeht. Die Ähnlichkeit zu 2016 ist hier auffallend.” Damals stiegt XRP binnen weniger Wochen deutlich an.
