Zcash sammelt 25 Millionen US-Dollar von Top-Investoren ein und erhält Unterstützung aus der Branche. Warum einige Analysten nun sogar eine 1000x-Chance sehen – und was das für den ZEC-Kurs bedeutet.

Zcash rückt wieder verstärkt in den Fokus institutioneller Investoren. Das Open Development Lab des Privacy Coins sicherte sich eine Seed-Finanzierung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar, unter anderem von a16z und Paradigm. Parallel kündigte der Mining-Gigant Foundry den Start eines institutionellen ZEC Mining Pools im April an.

Auch aus der Szene kommt Unterstützung. Alliance-DAO-Mitgründer Qiao Wang sieht in Zcash die “letzte 1000x-Chance”, getrieben von langfristigen makroökonomischen Entwicklungen wie staatlicher Kontrolle und technologischen Umbrüchen. “Staatliche Übergriffe, Geldschöpfung, der Vormarsch des Sozialismus, Quantencomputer – all das sind massive, über Jahrzehnte hinweg wirkende Rückenwindfaktoren”, schreibt er in einer Nachricht auf X. Sein Rat: Hodln statt traden – und in 10 bis 20 Jahren davon profitieren.

continue to believe that zcash is the last possible 1000x in crypto.



gov overreach, money printing, rise in socialism, quantum. all massive multi-decade tailwinds.



as with btc, don’t trade it. accumulate during periods of apathy and hold it for 10-20yrs. — qw (@QwQiao) March 15, 2026

Was die institutionelle Adoption des Privacy Coins und der jüngste Kursanstieg kurzfristig bedeuten, liest du in der folgenden Kursanalyse.

Zcash-Analyse: Das erwartet den ZEC-Kurs

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 281,98 US-Dollar (High) und 263,81 US-Dollar (Low) basierend auf den letzten drei Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 274,26 US-Dollar und damit deutlich über dem Schlusskurs des Vortages (234,91 US-Dollar), was einem Anstieg von rund 16,7 Prozent entspricht. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell etwa 4,5 Milliarden US-Dollar. Der plötzliche Anstieg erfolgte mit hohem Volumen in den letzten 24 Stunden.

Zcash steigt deutlich I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert klar über dem EMA-20 (242,35 US-Dollar) und zeigt eine Sequenz aus höheren Hochs und höheren Tiefs, was kurzfristige Stärke signalisiert. Nahe Unterstützungen liegen bei 266,36 USD (letzter Swing-Low) und 234,92 US-Dollar (Aufschwung-Basis), Widerstände bei 280,97 US-Dollar (Bollinger-Oberband) und 290,31 US-Dollar (Periodenhoch). Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 bleibt, bleibt die kurzfristige Marktlage bullisch.

“Markt in angespannter Trendphase”

Der berechnete RSI (14) liegt bei ca. 84,83 und befindet sich damit im überkauften Bereich. Die Histogramm-Betrachtung (Summe der jüngsten Gewinne vs. Verluste) zeigt eine deutliche positive Beschleunigung, was kurzfristig auf anhaltenden Kaufdruck hindeutet.

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Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt aktuell ca. 92,29 US-Dollar (Upper 280,97 US-Dollar / Lower 188,69 US-Dollar), was auf stark erhöhte Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer angespannten Trendphase mit erhöhter Volatilität; Rücksetzer können schnell zu größeren Bewegungen führen.

Zcash-Prognose: So hoch kann ZEC jetzt steigen

Die kurzfristige Prognose für Zcash am 17.03.2026 ist leicht bullisch, getragen von starkem Momentum oberhalb des EMA-20. Wichtige Unterstützungen liegen bei 266,36 US-Dollar und 242,35 US-Dollar (EMA-20), relevante Widerstände bei 280,97 US-Dollar und 290,31 US-Dollar.

Zcash könnte weiter steigen I Quelle: BTC-ECHO

Ein nachhaltiger Ausbruch über 290,31 US-Dollar würde Raum für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung eröffnen, während ein Bruch unter 242,35 US-Dollar die Rallye neutralisieren und zu schärferem Rücklauf führen dürfte. Anleger sollten das hohe RSI-Reading und die breite BB-Struktur in ihr Risikomanagement integrieren.

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Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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