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Zcash-Kurs profitiert von 25 Millionen US-Dollar: Ist ZEC die “letzte 1000x-Chance”?

Zcash sammelt 25 Millionen US-Dollar von Top-Investoren ein und erhält Unterstützung aus der Branche. Warum einige Analysten nun sogar eine 1000x-Chance sehen – und was das für den ZEC-Kurs bedeutet.

Dominic Döllel
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Goldene Zcash-Münze im Vordergrund vor einem unscharfen grünen Kurschart, daneben rechts ein lachender Mann in einem Podcast-Setup.

Beitragsbild: Fotomontage

 | Alliance-DAO-Mitgründer Qiao Wang ist von Zcash überzeugt

Zcash rückt wieder verstärkt in den Fokus institutioneller Investoren. Das Open Development Lab des Privacy Coins sicherte sich eine Seed-Finanzierung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar, unter anderem von a16z und Paradigm. Parallel kündigte der Mining-Gigant Foundry den Start eines institutionellen ZEC Mining Pools im April an.

Auch aus der Szene kommt Unterstützung. Alliance-DAO-Mitgründer Qiao Wang sieht in Zcash die “letzte 1000x-Chance”, getrieben von langfristigen makroökonomischen Entwicklungen wie staatlicher Kontrolle und technologischen Umbrüchen. “Staatliche Übergriffe, Geldschöpfung, der Vormarsch des Sozialismus, Quantencomputer – all das sind massive, über Jahrzehnte hinweg wirkende Rückenwindfaktoren”, schreibt er in einer Nachricht auf X. Sein Rat: Hodln statt traden – und in 10 bis 20 Jahren davon profitieren.

Was die institutionelle Adoption des Privacy Coins und der jüngste Kursanstieg kurzfristig bedeuten, liest du in der folgenden Kursanalyse.

Zcash-Analyse: Das erwartet den ZEC-Kurs

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 281,98 US-Dollar (High) und 263,81 US-Dollar (Low) basierend auf den letzten drei Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 274,26 US-Dollar und damit deutlich über dem Schlusskurs des Vortages (234,91 US-Dollar), was einem Anstieg von rund 16,7 Prozent entspricht. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell etwa 4,5 Milliarden US-Dollar. Der plötzliche Anstieg erfolgte mit hohem Volumen in den letzten 24 Stunden.

Das Bild zeigt den Zcash-Kurs.
Zcash steigt deutlich I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert klar über dem EMA-20 (242,35 US-Dollar) und zeigt eine Sequenz aus höheren Hochs und höheren Tiefs, was kurzfristige Stärke signalisiert. Nahe Unterstützungen liegen bei 266,36 USD (letzter Swing-Low) und 234,92 US-Dollar (Aufschwung-Basis), Widerstände bei 280,97 US-Dollar (Bollinger-Oberband) und 290,31 US-Dollar (Periodenhoch). Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 bleibt, bleibt die kurzfristige Marktlage bullisch.

“Markt in angespannter Trendphase”

Der berechnete RSI (14) liegt bei ca. 84,83 und befindet sich damit im überkauften Bereich. Die Histogramm-Betrachtung (Summe der jüngsten Gewinne vs. Verluste) zeigt eine deutliche positive Beschleunigung, was kurzfristig auf anhaltenden Kaufdruck hindeutet.

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Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt aktuell ca. 92,29 US-Dollar (Upper 280,97 US-Dollar / Lower 188,69 US-Dollar), was auf stark erhöhte Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer angespannten Trendphase mit erhöhter Volatilität; Rücksetzer können schnell zu größeren Bewegungen führen.

Zcash-Prognose: So hoch kann ZEC jetzt steigen

Die kurzfristige Prognose für Zcash am 17.03.2026 ist leicht bullisch, getragen von starkem Momentum oberhalb des EMA-20. Wichtige Unterstützungen liegen bei 266,36 US-Dollar und 242,35 US-Dollar (EMA-20), relevante Widerstände bei 280,97 US-Dollar und 290,31 US-Dollar.

Das Bild zeigt Zcash-Prognosen.
Zcash könnte weiter steigen I Quelle: BTC-ECHO

Ein nachhaltiger Ausbruch über 290,31 US-Dollar würde Raum für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung eröffnen, während ein Bruch unter 242,35 US-Dollar die Rallye neutralisieren und zu schärferem Rücklauf führen dürfte. Anleger sollten das hohe RSI-Reading und die breite BB-Struktur in ihr Risikomanagement integrieren.

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Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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