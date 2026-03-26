Auf Jahressicht dürfen sich Zcash-Investoren noch immer über fast 500 Prozent Rendite freuen, doch der große Krypto-Gewinner des Jahres 2025 gerät zunehmend ins Straucheln. Das Allzeithoch bei etwa 700 US-Dollar pro Zcash auf dem Höhepunkt des Privacy-Hypes befindet sich in weiter Ferne. Dennoch sieht der digitale Vermögensverwalter Grayscale in Zcash einen der spannendsten Herausforderer für Bitcoin.
Laut Research-Chef Zach Pandl könnte bereits eine kleine Verschiebung von Marktanteilen enormes Kurspotenzial freisetzen. Der wichtigste Vorteil: ZEC bedient mit den abgeschirmten Transaktionen ein Bedürfnis, das Bitcoin strukturell nicht erfüllen kann. Rückenwind komme zudem von der wachsenden Nutzung der Privacy-Funktionen und dem frischen Kapital für die Wallet-Entwicklung. Für die kommenden Wochen rückt nun die charttechnische Lage in den Vordergrund.
Zcash in der technischen Analyse
In den letzten 12 Stunden pendelte der Zcash-Kurs zwischen 234,46 US-Dollar (Hoch) und 221,28 US-Dollar (Tief), basierend auf den letzten drei 4-Stunden-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 221,92 US-Dollar, ein Rückgang von rund 6,7 Prozent gegenüber dem Vortag (237,90 US-Dollar). Binnen 24 Stunden ist damit ein klarer Abwärtsimpuls sichtbar, der die kurzfristige Entwicklung dominiert. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 3,7 Milliarden US-Dollar.
Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (230,20 US-Dollar) und bildet eine Sequenz aus tieferen Hochs (234,46 → 229,71 → 226,25) sowie tieferen Tiefs (228,22 → 223,98 → 221,28), was kurzfristige Schwäche signalisiert. Wichtige Unterstützung liegt am Bollinger-Unterband bei 218,25 US-Dollar, gefolgt vom Fibonacci-Start bei 205,78 US-Dollar; unmittelbare Widerstände sind EMA-20 bei 230,20 US-Dollar und die Fibonacci-Marke bei 238,07 US-Dollar. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die Marktlage neutral bis leicht bärisch.
Der RSI liegt bei etwa 43,12 und befindet sich damit im schwachen Bereich ohne Extremsignal. Das Histogramm des Momentum-Indikators zeigt eine negative Beschleunigung, was den aktuellen Abwärtsdruck verstärkt.
Die Bollinger-Bänder sind mit rund 23,94 US-Dollar Breite moderat bis weit geöffnet, was erhöhte Schwankungen anzeigt. Der Markt befindet sich in einer kurzfristigen Konsolidierung nach einem Abwärtsimpuls; dadurch bleibt das Risiko für volatile Bewegungen erhöht.
Kurzfristige Zcash-Kursprognose
Die kurzfristige Prognose für Zcash am 26.03.2026 ist neutral bis leicht bärisch. Wichtigste Unterstützungen liegen bei 218,25 US-Dollar (Bollinger-Unterband) und 205,78 US-Dollar (Fibonacci-Start), Widerstände bei 230,20 US-Dollar (EMA-20) und 238,07 US-Dollar (Fibonacci). Ein stabiler Ausbruch über 238,07 US-Dollar mit Schlusskursen über dem EMA-20 könnte Raum für eine Rally Richtung 270 US-Dollar eröffnen; ein Bruch unter 205,78 US-Dollar würde hingegen weiteres Abwärtspotenzial freisetzen. Handelstechnisch empfiehlt sich kurzfristiges Risikomanagement mit klaren Stopps unter 205,78 US-Dollar.
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Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.