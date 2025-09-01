In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf den Ripple-Coin XRP und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

XRP handelt derzeit direkt am wichtigen Support bei 2,72 US-Dollar, nachdem der Kurs nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs deutlich nachgegeben hat. Diese Entwicklung verdeutlicht erneut, wie stark Altcoins trotz individueller Strukturen vom Verhalten Bitcoins abhängig bleiben. Als Bitcoin zuletzt unter Druck geriet, wurde auch XRP nach unten gezogen und testet nun diesen entscheidenden Haltebereich.

Sollte es nicht gelingen, den Support bei 2,72 US-Dollar zu verteidigen, rückt der 200 Tage EMA als nächster relevanter Unterstützungsbereich in den Mittelpunkt. Zusätzlich weist das VPVR (Volume Profile Visible Range, ein Indikator, der das gehandelte Volumen auf unterschiedlichen Preisniveaus sichtbar macht) darauf hin, dass im Bereich der längeren Konsolidierung zu Jahresbeginn ein besonders hohes Volumen umgesetzt wurde. Diese Zone könnte daher als potenziell starke Unterstützung wirken.

Die Heatmap (unten links im nachfolgenden Chart) liefert zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer. Sie zeigt, dass auf der Abwärtsseite bereits ein Großteil der Liquidität abgeholt wurde, was kurzfristig für etwas Entlastung sorgen könnte. Allerdings geben die Indikatoren aktuell wenig Anlass zu Optimismus. Der RSI (Relative Strength Index) wie auch der MACD (Moving Average Convergence Divergence) signalisieren bislang keine nachhaltige Erholung, sodass die Abwärtsrisiken bestehen bleiben. Damit hängt die kurzfristige Entwicklung wesentlich davon ab, ob der Support bei 2,72 US-Dollar verteidigt werden kann oder ein Bruch die Bewegung in Richtung tieferliegender Volumencluster einleitet.

XRP Tageschart mit Indikatoren und Heatmap I Quelle: Tradingview

4-Stunden-Chart im Spannungsfeld zwischen Widerständen und 800 EMA

Im 4-Stunden-Chart steht XRP vor einer anspruchsvollen Konstellation. Damit ein nachhaltiger Aufwärtsimpuls entstehen kann, müsste der Kurs zunächst die gelbe Widerstandslinie sowie die rote diagonale Trendlinie überwinden. Hinzu kommen der 50 EMA, der 200 EMA und die stark gehandelte Range Marke bei 2,95 US-Dollar, die allesamt als zusätzliche Barrieren fungieren. Diese Ballung an Widerständen macht einen direkten Ausbruch nach oben schwierig.

Aktuell bewegt sich der Kurs knapp oberhalb des 800 EMA, der als kurzfristige Unterstützung dient. Sollte diese Marke nach unten gebrochen werden, könnte ein beschleunigter Rückgang folgen, da in diesem Bereich kaum Volumen vorhanden ist, das eine Stabilisierung begünstigen würde. Ein solches Szenario würde der schnellen Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen spiegelbildlich entsprechen.

Möglichkeit einer technischen Gegenbewegung

Damit befindet sich XRP an einem entscheidenden Scheideweg. Ein nachhaltiger Anstieg über 2,95 US-Dollar und die relevanten EMAs könnte ein bullish geprägtes Signal auslösen, während ein Bruch unter den 800 EMA die Wahrscheinlichkeit einer beschleunigten Abwärtsbewegung erheblich erhöhen würde. Die Lage bleibt damit hoch spannend und stark von der Marktmechanik sowie dem Verhalten Bitcoins beeinflusst.

XRP 4-Stunden-Chart mit Indikatoren und Liquidation Levels I Quelle: Tradingview

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 135.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

