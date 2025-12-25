App herunterladen
Onchain-Analyse 

XRP-Kurs am Stimmungstief: Steht eine Erholung bevor?

XRP verliert an Aufmerksamkeit, während langfristige Halter weniger verkaufen. Warum das aktuelle Stimmungstief neue Chancen eröffnen könnte.

Louis Blümlein
Eine goldene XRP-Münze mit dem Ripple-Logo und einer Weltkarte ruht auf einer dunklen Oberfläche, die von roten Finanzdiagrammlinien beleuchtet wird.

Beitragsbild: Shutterstock

 | XRP fällt

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie stark die Stimmung rund um XRP zuletzt eingebrochen ist
  • Was der starke Rückgang kurzfristiger Halter über das Marktinteresse aussagt
  • Weshalb langfristige Halter aktuell deutlich weniger Verkaufsdruck ausüben
  • Wie sich aus dieser Konstellation Chancen abseits der breiten Aufmerksamkeit ergeben können

Der XRP-Kurs ist in den vergangenen Wochen zunehmend unter Druck geraten. Auf Sicht der letzten 30 Tage verlor der Kurs rund 9 Prozent, während sich die Stimmung rund um XRP deutlich eingetrübt hat. In der Community überwiegen aktuell Zurückhaltung und Desinteresse, positive Diskussionen sind selten geworden. Auf den ersten Blick wirkt das wie anhaltende Schwäche. Historisch betrachtet sind genau solche Phasen bei XRP jedoch nicht selten der Ausgangspunkt für stärkere Erholungen.

Auch diesmal könnte der aktuelle Stimmungsrückgang weniger ein Warnsignal als vielmehr die Grundlage für die nächste Bewegung sein, ausgelöst nicht durch breite Euphorie, sondern durch strukturelle Veränderungen bei den Haltern.

