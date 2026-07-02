XRP-FOMO: Wal-Aktivität nimmt zu – folgt der Ausbruch?

XRP verteidigt die Marke von 1 US-Dollar und zeigt stärkere Walaktivität. Gelingt jetzt der Ausbruch in bullischeres Terrain?

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Wal-Aktivität übersteigt die der Privatanleger, was auf mögliche Kursbewegungen hindeutet. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

XRP steht an einer entscheidenden Marke. Nach der jüngsten Schwäche konnte der Kurs die Zone um 1 US-Dollar verteidigen und sogar auf rund 1,08 US-Dollar zulegen. Laut CryptoQuant lag der Abstand zwischen Whale- und Retail-Aktivität an zentralisierten Börsen derweil zuletzt bei 50,9 Prozent, auf Binance bei 44,6 Prozent. Übersetzt heißt das: Große Marktteilnehmer sind derzeit deutlich aktiver als kleinere Trader. Während Wale also wohl akkumulieren, zögern Privatanleger. Für den Ripple-Coin wird nun entscheidend, ob diese Walaktivität ausreicht, um den Kurs wieder auf 1,10 US-Dollar zu treiben und damit wieder die Herzen der XRP-Fans zurückzuerobern.

XRP in der technischen Analyse

In den letzten 12 bis 24 Stunden bewegte sich der XRP-Kurs in einer Spanne von 1,05 US-Dollar bis 1,09 US-Dollar. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,08 US-Dollar und damit rund 4,40 Prozent über dem Schlusskurs des Vortags bei 1,04 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt gerundet bei 65,82 Milliarden US-Dollar. Auffällig ist vor allem das erhöhte Volumen der jüngsten Kerze mit rund 20,38 Millionen gehandelten XRP, was die kurzfristige Relevanz des Anstiegs unterstreicht.

Der Kurs notiert wieder über dem EMA-20 bei 1,06 US-Dollar und hat damit kurzfristig einen wichtigen gleitenden Durchschnitt zurückerobert. Seit dem Tief vom 30. Juni bei 1,03 US-Dollar zeigt die Struktur höhere Tiefs, zuletzt erreichte XRP ein Intraday-Hoch bei 1,09 US-Dollar. Die nächsten Unterstützungen liegen im Bereich von 1,06 US-Dollar bis 1,05 US-Dollar, tiefer folgt das Struktur-Tief bei 1,03 US-Dollar. Auf der Oberseite bleibt zunächst das Hoch bei 1,09 US-Dollar relevant, danach rückt das Fibonacci-Level bei 1,10 US-Dollar in den Fokus. Solange XRP über dem EMA-20 bleibt, ist die Marktlage kurzfristig leicht bullisch.

Erholung bleibt intakt

Der RSI liegt bei 63,94 und zeigt damit überdurchschnittlichen Aufwärtsdruck, ohne bereits klar überkauft zu sein. Das Histogramm deutet auf eine zunehmende positive Beschleunigung hin. Damit spricht das kurzfristige Momentum derzeit eher für Käufer, solange der RSI nicht wieder unter die Marke von 50,00 fällt.

Die Breite der Bollinger-Bänder liegt bei 0,05 US-Dollar und entspricht rund 4,50 Prozent des aktuellen Kurses. Das deutet auf moderate, zuletzt leicht steigende Volatilität hin. Die laufende Erholung bleibt damit intakt, ist aber noch nicht weit genug fortgeschritten, um bereits von einem klar bestätigten Ausbruch zu sprechen.

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Kurzfristige Prognose für XRP

Für XRP ergibt sich kurzfristig ein neutrales bis leicht bullisches Bild. Das neutrale Szenario liegt bei einem Kursziel von 1,05 US-Dollar bis 1,11 US-Dollar und hat eine Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent. Es bleibt gültig, solange der RSI zwischen 50,00 und 65,00 bleibt, der EMA-20 nahe am Kurs verläuft und die Bollinger-Band-Breite stabil um 0,05 US-Dollar bleibt. Die Invalidation liegt bei 1,03 US-Dollar.

Das bullische Szenario hat ein Kursziel von 1,11 US-Dollar bis 1,16 US-Dollar und eine Wahrscheinlichkeit von 35,00 Prozent. Dafür braucht XRP einen Schlusskurs über 1,09 US-Dollar mit erhöhtem Volumen. Anschließend wäre ein Break über das Fibonacci-Level bei 1,10 US-Dollar entscheidend, bevor der nächste Widerstand bei 1,16 US-Dollar relevant wird. Die Invalidation für dieses Szenario liegt bei 1,05 US-Dollar.

Das bearische Szenario liegt bei einem Kursziel von 0,92 US-Dollar bis 1,03 US-Dollar und hat eine Wahrscheinlichkeit von 20,00 Prozent. Aktiviert würde es durch einen Schlusskurs unter 1,05 US-Dollar, besonders wenn der RSI unter 50,00 fällt und der EMA-20 bei 1,06 US-Dollar nachhaltig unterschritten wird. Ab 1,11 US-Dollar wäre diese bearische Zone invalidiert.

Insgesamt bleibt XRP kurzfristig konstruktiv, aber noch nicht klar ausgebrochen. Ein Schlusskurs über 1,09 US-Dollar mit erhöhtem Volumen würde die Erholung bestätigen und den Weg in Richtung 1,10 US-Dollar bis 1,16 US-Dollar öffnen. Fällt XRP dagegen unter 1,05 US-Dollar zurück, würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.