Mit wXRP gibt es jetzt ein Ripple-Derivat auf Solana. Das sind die Folgen für den XRP-Kurs.

XRP-Derivat jetzt auf Solana handelbar: So reagiert der Kurs

XRP-Derivat jetzt auf Solana handelbar: So reagiert der Kurs

XRP ist jetzt auf Solana (SOL) verfügbar. Mit wXRP können native Nutzer der Solana-Blockchain ab sofort auch in ein synthetisches Derivat des Ripple-Coins investieren. Das gab Solana am gestrigen Freitag, dem 17. April, bekannt.

So wirkt sich das Update auf den Kurs aus.

Solana-Kurs in der technischen Analyse

In den letzten 12 bis 24 Stunden pendelte der SOL‑Kurs zwischen 90,59 US-Dollar (Hoch der letzten fünf Kerzen) und 87,10 US-Dollar (Tief der letzten fünf Kerzen). Aktuell schloss SOL bei 87,50 US-Dollar und liegt damit leicht unter dem Schlusskurs von vor 24 Stunden (88,21 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 50,4 Milliarden US-Dollar, damit ist Solana in etwa gleich groß wie die Société Générale.

Der Kurs notiert knapp über dem EMA‑20 (87,25 US-Dollar) und zeigt in der jüngsten Sequenz eine Reihe tieferer Hochs und Tiefs nach dem Peak bei 90,73 US-Dollar. Kurzfristige Unterstützung liegt bei 87,10 US-Dollar, gefolgt von 83,10 US-Dollar (Fibonacci), Widerstände bei 89,95 US-Dollar und 90,73 US-Dollar. Solange der Kurs um den EMA oszilliert, bleibt die technische Lage neutral.

Der berechnete RSI(14) liegt bei etwa 58,9 und signalisiert leichte Kaufdynamik ohne Überkauftzone. Das MACD‑Histogramm zeigt eine Abschwächung der Aufwärtsbeschleunigung, was auf nachlassende Dynamik hinweist.

SOL: Volatilität und Risiko

Die Bollinger‑Band‑Breite liegt aktuell bei rund 8,56 US-Dollar (Upper ~91,21 US-Dollar / Lower ~82,65 US-Dollar), was erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen entspricht. Marktphase: kurzfristige Konsolidierung mit moderatem Risiko für Anleger.

Kurzfristige Prognose von Solana

Die kurzfristige Prognose für SOL am 18. April ist neutral; Kurs und Momentum zeigen keine klare Trendfortsetzung. Unterstützungen: 87,10 US-Dollar (tagesnah) und 83,10 US-Dollar (Fibonacci); Widerstände: 89,95 US-Dollar und 90,73 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 90,73 USD mit voluminöser Bestätigung könnte als bullisches Signal gelten und Kurse in Richtung 95,00 US-Dollar eröffnen. Fällt der Kurs nachhaltig unter 83,10 US-Dollar, ist mit beschleunigter Abwärtsbewegung in Richtung 78,00 US-Dollar zu rechnen.

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