Der XRP-Bestand auf Börsen ist auf ein Achtjahrestief gefallen. Trotz massiver Abflüsse verhält sich der Kurs ruhig – noch.

Der XRP-Markt präsentiert sich zum Jahresende in einer ungewöhnlichen Konstellation. Während der Kurs zuletzt nur geringe Ausschläge zeigte und sich über weite Strecken seitwärts bewegte, hat sich im Hintergrund die Angebotslage deutlich verändert. On-Chain-Daten belegen, dass der Bestand an XRP auf Kryptobörsen in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen ist und inzwischen den niedrigsten Stand seit 2018 erreicht hat. Damit steht ein immer kleinerer Teil des umlaufenden Angebots kurzfristig für Verkäufe zur Verfügung – ein Faktor, der das Marktgefüge nachhaltig beeinflussen kann.

XRP-Bestände an Börsen auf dem Rückzug | Quelle: Glassnode

Auffällig ist dabei die Größenordnung der Abflüsse. In kurzer Zeit wurden Milliarden XRP von Handelsplattformen abgezogen, was auf eine verstärkte Verlagerung in Cold Storage oder in Anlageprodukte hindeutet. Solche Bewegungen werden häufig mit langfristiger Positionierung in Verbindung gebracht und reduzieren den Verkaufsdruck am Spotmarkt. Marktbeobachter verweisen in diesem Zusammenhang auf institutionelle Akteure, die zunehmend Liquidität binden. Am aktuellen Kursbild macht sich der deutliche Rückgang der XRP-Bestände jedoch noch nicht bemerkbar.

XRP: Seitwärtsbewegung mit leicht positiver Tendenz

Der XRP-Kurs bewegte sich in den vergangenen 12 bis 24 Stunden in einer engen Spanne zwischen 1,87 US-Dollar auf der Unterseite und 1,88 US-Dollar auf der Oberseite. Aktuell notiert XRP bei rund 1,87 US-Dollar und damit leicht über dem Niveau von vor 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf etwa 113,5 Milliarden US-Dollar.

Charttechnisch hält sich der Kurs knapp oberhalb des EMA-20 bei 1,87 US-Dollar, was kurzfristig für eine leichte Stabilisierung spricht. Seit Ende Dezember zeigt sich insgesamt ein überwiegend seitwärts gerichtetes Bild, wobei sich zuletzt marginal höhere Tiefs ausgebildet haben. Auf der Unterseite bilden die Zone um 1,84 US-Dollar sowie das untere Bollinger-Band eine erste relevante Unterstützung. Auf der Oberseite begrenzen das jüngste Zwischenhoch bei 1,88 US-Dollar sowie der Bereich um 1,92 US-Dollar das Aufwärtspotenzial. Solange XRP oberhalb des EMA-20 verbleibt, ist das kurzfristige Marktumfeld neutral bis leicht positiv einzuordnen.

Momentum und Schwankungsbreite

Das Momentum präsentiert sich ausgeglichen. Der RSI liegt mit rund 51 Punkten im neutralen Bereich und signalisiert weder Überhitzung noch ausgeprägten Verkaufsdruck. Begleitend dazu deutet das leicht positive Histogramm darauf hin, dass die Käuferseite den Kurs aktuell oberhalb des kurzfristigen Durchschnitts stabilisieren kann.

Die Volatilität bleibt gering bis moderat. Die Bollinger-Bänder liegen eng beieinander, was auf eine anhaltende Konsolidierungsphase um das aktuelle Kursniveau hindeutet. Solange sich die Schwankungsbreite nicht deutlich ausweitet, ist mit weiteren Seitwärtsbewegungen zu rechnen.

Kurzfristiger Ausblick

Kurzfristig bleibt der Ausblick für XRP neutral bis leicht positiv. Ein nachhaltiger Ausbruch über den Bereich um 1,88 US-Dollar, idealerweise bestätigt oberhalb von 1,92 US-Dollar, könnte den Weg in Richtung der psychologisch wichtigen 2,00-US-Dollar-Marke öffnen. Auf der Unterseite würde ein Bruch unter die Unterstützungszone bei rund 1,84 US-Dollar das Bild eintrüben und kurzfristig Abwärtsrisiken bis in den Bereich um 1,75 US-Dollar erhöhen.

Entscheidend bleibt, ob XRP die Zone um den EMA-20 weiterhin verteidigen kann und ob es dem Markt gelingt, die enge Handelsspanne nach oben aufzulösen.

Empfohlenes Video Bitcoin & Altcoins 2026: 5-Jahres-Zyklus oder Krypto-Winter?

Redaktioneller Hinweis: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.