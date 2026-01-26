Während der Krypto-Markt weiter mit den geopolitischen Risiken ringt, sorgt World Liberty Financial mit einem Trade für Aufsehen.

World Liberty Financial hat nach Angaben von Arkham Intelligence eine auffällige Portfolio-Rotation vollzogen: Über das COW Protocol wurden in mehreren Trades 93,77 WBTC (Wrapped Bitcoin) gegen 2.868 ETH getauscht, ein Swap im Gegenwert von rund 8,08 Millionen US-Dollar. Der Schritt könnte eine strategische Verschiebung weg von Bitcoin hin zu Ethereum signalisieren. Manche Beobachter spekulieren, dass dies vor dem Hintergrund der zunehmenden Gefahr durch Quantencomputer geschieht. Bitcoin gilt hier unter anderem aufgrund der technischen Gegebenheiten und der konservativen Entwickler-Kultur als wesentlich anfälliger als Ethereum. Der Token des Trumpschen DeFi-Projekts kämpft derweil mit der allgemeinen Marktschwäche. Kann WLFI jetzt von der Verschiebung hin zu ETH profitieren?

WLFI in der technischen Analyse

In den letzten 24 Stunden pendelte der WLFI-Kurs innerhalb einer Spanne von 0,1754 US-Dollar und 0,1607 US-Dollar basierend auf den letzten sechs 4-Stunden-Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,1611 US-Dollar und damit ca. 5,79 Prozent unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (0,1710 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 4,38 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (0,1689 US-Dollar), was kurzfristig bärisches Momentum signalisiert. Die jüngste Sequenz zeigt überwiegend tiefere Hochs und tiefere Tiefs; unmittelbare Unterstützung bei 0,1607 US-Dollar, darunter relevanter Bereich bei 0,1509 US-Dollar (Fibonacci-Start). Widerstände liegen am EMA-20 (0,1689 US-Dollar) und am jüngsten Swing-High bei 0,1754 US-Dollar. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die Lage neutral bis leicht bärisch.

Der RSI liegt bei etwa 40, was auf unterdurchschnittlichen Kaufdruck hindeutet. Das Histogramm zeigt eine nachlassende Abwärtsbeschleunigung, was erste Anzeichen für eine mögliche Stabilisierung liefert. Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt aktuell ca. 0,02398 US-Dollar, was auf moderate, aber nicht extreme Schwankungen hinweist. Die Marktphase befindet sich in einer Konsolidierung mit erhöhter Unsicherheit, solange der Kurs unter dem EMA-20 verharrt.

Kursprognose für World Liberty Financial

Die kurzfristige Prognose für WLFI am 26. Januar 2026 ist neutral bis leicht bärisch. Unterstützung liegt bei 0,1607 US-Dollar, mit weiterem Ziel bei 0,1509 US-Dollar. Widerstände befinden sich bei 0,1689 US-Dollar (EMA-20) und 0,1754 US-Dollar (letztes Hoch). Ein klarer Schluss über 0,1754 US-Dollar würde Platz bis 0,1907 US-Dollar (Fibonacci-Ende) eröffnen, während ein Bruch unter 0,1607 US-Dollar zu beschleunigter Abwärtsbewegung Richtung 0,1509 US-Dollar führen dürfte.

Redaktioneller Hinweis: Die charttechnischen Informationen wurden mithilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

Empfohlenes Video Trump crasht Bitcoin: Kaufchance oder 80k-Absturz?

Quelle

World Liberty Financial kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in World Liberty Financial (WLFI) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum WLFI kaufen Leitfaden

