In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf SUI und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Im Tageschart zeigt SUI aktuell eine deutlich erkennbare W-Formation, die als klassisches Reversal-Muster gilt und auf eine mögliche nachhaltige Trendwende hinweist. Der Kurs testet derzeit den entscheidenden horizontalen Widerstandsbereich bei 4,16 US-Dollar, der als Nackenlinie dieser Formation fungiert.

Ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Kursniveau würde das W-Pattern aktivieren und den Weg in Richtung der nächsten markanten Widerstandsmarke bei rund 5,50 US-Dollar freimachen. In diesem Bereich befindet sich laut Liquiditätsheatmap (unten links im nachfolgenden Chart) ein dichter Cluster an oberhalb liegender Liquidität, die potenziell abgeholt werden könnte. Ein solcher Vorgang würde typischerweise zusätzlichen Kaufdruck erzeugen.

Der RSI (Relative Strength Index) notiert aktuell bei knapp 80 Punkten und signalisiert damit einen überkauften Zustand. Solche Werte sind jedoch typisch für starke Trends, weshalb eine kurzfristige Konsolidierung als gesunde Entwicklung gewertet werden kann. Parallel dazu beginnt das Histogramm des MACD (Moving Average Convergence Divergence) leicht nachzulassen, ein erster Hinweis auf eine abnehmende Aufwärtsdynamik. Dies könnte auf eine Zwischenkonsolidierung oder eine moderate Korrektur vor dem nächsten Impuls hindeuten.

Sofern SUI den Widerstand bei 4,16 US-Dollar nicht dynamisch überwinden kann, bleibt das bullish geprägte Szenario zunächst spekulativ. Ein Ausbruch würde jedoch das technische Setup des W-Patterns bestätigen und die Wahrscheinlichkeit eines Anlaufs auf die Zone um 5,50 US-Dollar deutlich erhöhen. Auch oberhalb davon zeigen die Heatmap-Daten weitere Liquiditätsschichten, die bei weiterem Momentum als potenzielle Zielzonen dienen könnten.

SUI Tageschart mit Indikatoren & Heatmap | Quelle: TradingView

4-Stunden-Chart: Stabilisierung oberhalb der 800er EMA mit positiver Tendenz

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich SUI weiterhin technisch gefestigt. Seit dem erfolgreichen Durchbruch über den 800er EMA hat sich eine konstruktive Seitwärtskonsolidierung etabliert, die nun von einem erneuten Aufwärtsimpuls abgelöst wurde.

Der RSI (Relative Strength Index) durchbricht aktuell seine Signallinie nach oben, was auf eine Rückkehr der Käuferdynamik hindeutet. Dies ist ein klassisches Merkmal für eine potenzielle Fortsetzung des bestehenden Aufwärtstrends. Parallel dazu zeigt der MACD (Moving Average Convergence Divergence) einen deutlichen Rückgang des negativen Momentums. Sollte sich dieser Verlauf bestätigen und der MACD ins positive Territorium drehen, könnte dies als zusätzlicher Impulsgeber für die nächste Aufwärtswelle dienen.

Die Analyse der Liquidation Levels (unten links im Chart) zeigt, dass SUI in der aktuellen Preisspanne nahezu sämtliche Short-Positionen abgearbeitet hat. Infolgedessen ist das Long-Delta auf fast eine Milliarde US-Dollar angestiegen – ein klares Signal für den gestiegenen Optimismus der Marktteilnehmer, jedoch auch ein potenzieller Hinweis auf eine kurzfristige Überdehnung.

Solange sich der Kurs oberhalb des 800er EMA stabilisieren kann und die Momentumindikatoren weiter drehen, bleibt die technische Ausgangslage für eine Trendfortsetzung günstig. Dennoch wäre eine temporäre Konsolidierung aus Sicht des Marktes sinnvoll, um neue Long-Liquidität zu generieren und das Fundament für einen nachhaltigen Ausbruch zu stärken.

Der übergeordnete technische Ausblick bleibt konstruktiv, wobei künftige Ausbruchsversuche insbesondere durch einen positiven Momentumshift getragen werden könnten.

SUI 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels | Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

