In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf SUI und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

SUI im Spannungsfeld: So geht's jetzt für den Kurs weiter

SUI bewegt sich derzeit direkt an der grünen Support-Linie, die kurzfristig als entscheidende Haltezone fungiert. Unmittelbar darunter verläuft zusätzlich der 200 Tage EMA, der dem Kurs eine weitere tragende Stütze bieten kann. Sollte dieser Bereich allerdings nach unten gebrochen werden, dürfte ein Abverkauf bis zur tiefer gelegenen grünen Support Zone wahrscheinlich werden.

Auf der Oberseite steht der Kurs vor der Herausforderung, zunächst den 50 Tage EMA zurückzuerobern und anschließend die weiße diagonale Widerstandslinie nachhaltig zu überwinden. Erst mit einem solchen Ausbruch könnte sich ein stärkeres bullish geprägtes Szenario entwickeln.

Die Liquiditätslage bleibt dabei ein wesentlicher Faktor. Unterhalb des aktuellen Kursniveaus befindet sich ein dichter Block an offenen Liquidationen, der den Markt nach unten ziehen könnte. Gleichzeitig liefern die Indikatoren ein gemischtes Bild. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) signalisiert, dass das negative Momentum zunehmend nachlässt, was auf eine mögliche Bodenbildung hindeutet. Der RSI (Relative Strength Index) verharrt jedoch weiterhin unterhalb der Marke von fünfzig Punkten und müsste diese Schwelle zurückerobern, um frisches Aufwärtsmomentum freizusetzen.

Die kurzfristige Entwicklung hängt stark auch von Bitcoin ab. Sollte Bitcoin wieder nachhaltige Stärke zeigen, könnte dies SUI die notwendige Unterstützung geben, um den Weg nach oben einzuschlagen.

SUI im 4-Stunden-Chart: Entscheidende Marken im Blick

Im 4-Stunden-Chart wird die Situation klarer. Sollte der aktuelle Support verteidigt werden, bestünde die Möglichkeit der Ausbildung eines W Patterns, das als bullish interpretiert werden könnte. Ein Bruch dieses Supports und ein gleichzeitiger Durchbruch unter den 800 EMA würde hingegen mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Rücklauf in Richtung der tieferliegenden Support Zone nach sich ziehen.

Positiv hervorzuheben ist der MACD (Moving Average Convergence Divergence), der aktuell Anzeichen einer Drehung vom negativen in den positiven Bereich erkennen lässt. Ein solcher Momentumwechsel könnte kurzfristig eine Aufwärtsbewegung begünstigen.

Auch die Liquidationsdaten (oben links im nachfolgenden Chart) unterstreichen dieses Bild. In der aktuellen Preisspanne wurden zahlreiche Long-Positionen bereits nach unten hin liquidiert, wodurch eine Short Delta Dominanz entstanden ist. Diese Marktmechanik könnte die Basis für eine technische Gegenbewegung nach oben darstellen.

Damit steht der Markt an einem entscheidenden Punkt. Gelingt die Verteidigung des Supports, eröffnet sich die Chance auf ein W Pattern mit entsprechendem Aufwärtspotenzial. Sollte es hingegen zu einem Bruch dieser Zone kommen, wären tiefere Unterstützungen das wahrscheinlichere Ziel.

