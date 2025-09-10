In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf SUI und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

SUI folgt im Tageschart weiterhin konsequent seiner weißen Trendlinie, die bislang nicht verletzt wurde und als verlässlicher Orientierungspunkt dient. Dieses konstante Festhalten am Trend ist ein deutliches Signal für die Stabilität der bestehenden Marktstruktur und unterstreicht das Vertrauen der Marktteilnehmer in den laufenden Aufwärtspfad.

Die Heatmap zeigt, dass sich oberhalb wie auch unterhalb des aktuellen Kurses erhebliche Liquiditätszonen gebildet haben. Damit besteht die Möglichkeit, dass der Markt kurzfristig flexibel in beide Richtungen ausschlagen könnte, abhängig davon, ob Long oder Short Liquidität abgeholt wird.

Auch die Indikatoren bestätigen das positive Bild. Der RSI (Relative Strength Index) hat die Durchschnittslinie nach oben durchbrochen und signalisiert damit wachsendes bullish geprägtes Momentum. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) baut ebenfalls positives Momentum auf und eröffnet Raum für eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Charttechnisch formt sich in der größeren Perspektive ein Ascending Triangle, eine Struktur, die klassischerweise mit einem bullish geprägten Ausbruchsmuster verbunden ist. Ein Ausbruch über die obere Begrenzungslinie könnte daher erhebliches Aufwärtspotenzial freisetzen. Auf der Unterseite bleibt die grüne Support Linie entscheidend. Sollte es zu einem Rücksetzer kommen, könnte SUI diesen Bereich nochmals anlaufen, bevor ein nachhaltiger Ausbruch eingeleitet wird.

Insgesamt sprechen die technischen Signale für eine bullish geprägte Fortsetzung, auch wenn der weitere Verlauf stark von den übergeordneten Impulsen des Bitcoins und den aktuellen makroökonomischen Rahmenbedingungen abhängt. Ein positives Signal von Bitcoin würde den Ausbruch aus dem Ascending Triangle begünstigen, während erhöhte Volatilität kurzfristig zu einem Retest der grünen Support Zone führen könnte.

SUI Tageschart mit Indikatoren & Heatmap I Quelle: TradingView

SUI im 4-Stunden-Chart: Zeichen einer Abkühlung und möglichen Konsolidierung

Im 4-Stunden-Chart wirkt das Bild differenzierter. Das Momentum zeigt hier deutliche Schwäche und deutet auf eine mögliche Abkühlung hin. Der RSI (Relative Strength Index) befindet sich im überkauften Bereich, was die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers erhöht. Auch der MACD (Moving Average Convergence Divergence) signalisiert nachlassende Dynamik, was den Verdacht verstärkt, dass eine Korrekturbewegung einsetzen könnte.

Ein naheliegendes Szenario wäre ein erneuter Test der 800 EMA, die in der Vergangenheit mehrfach als tragfähige Unterstützung fungiert hat. In diesem Bereich könnten zudem Teile der aufgebauten Long Positionen liquidiert werden, was den Markt bereinigt und die Grundlage für eine gesunde Fortsetzung nach oben schaffen würde. Sollte die 800 EMA jedoch keinen ausreichenden Halt bieten, rückt die blaue Support Box als nächste relevante Auffangzone in den Fokus.

Auf der Oberseite bleibt der Widerstand bei 3,76 US-Dollar von Bedeutung. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde ein starkes bullish geprägtes Signal darstellen und den Weg für eine neue Aufwärtsbewegung ebnen.

Damit deutet die kurzfristige Perspektive auf eine Konsolidierung oder einen Rücksetzer hin, während das übergeordnete Bild bullish bleibt, solange die 800 EMA verteidigt wird. Gelingt dies, könnte SUI schon bald einen Angriff auf den markanten Widerstand bei 3,76 US-Dollar starten.

SUI 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels I Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

