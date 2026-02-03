Trotz Bärenmarkt-Druck zeigen DeFi-Daten und Coinbase-Listings fundamentale Stärke. Mit welchen Szenarien zu rechnen ist.

Nach einer Korrektur von rund 20 Prozent binnen einer Woche notiert der Kurs der Layer-1-Blockchain Sui (SUI) so tief wie zuletzt im Herbst 2024. Das ambitionierte Projekt, das sich lange mit dem “Solana-Killer“-Narrativ schmückte, steht damit kurz vor einem Rutsch unter die psychologisch wichtige Ein-Dollar-Marke.

Klar ist jedoch: SUI folgt – wie die meisten Altcoins – vor allem der übergeordneten Marktdynamik in Richtung Bärenmarkt. Fundamentale Schwäche ist derzeit kaum auszumachen. Im Gegenteil: Auf inhaltlicher Ebene läuft es für den Ausläufer eines ehemaligen Facebook-Entwicklerteams durchaus rund.

Daten von DeFiLlama attestieren dem Ökosystem ein stabiles Wachstum im DeFi-Bereich. Auch technologisch mangelt es Sui weder an Expertise noch an Vision. So skizzierte Mysten-Labs-Co-Gründer kürzlich in einem ausführlichen Beitrag den langfristigen Plan für das Sui-native Projekt DeepBook. Die Kurzfassung: Sui und sein Ökosystem wollen sich als Grundinfrastruktur eines neuen Internets etablieren.

Rückenwind kommt zudem von Coinbase. Die US-Kryptobörse listete zuletzt die beiden Sui-nahen Projekte DEEP und Walrus – ein weiteres Indiz für das wachsende Interesse an der Infrastruktur rund um das Netzwerk.

Doch ungeachtet der großen Vision muss sich SUI der kurzfristigen Realität stellen: Zukunftsmusik allein treibt den Kurs nicht. Welche Szenarien sich in den kommenden Wochen abzeichnen, zeigt die folgende Analyse.

Sui Struktur & KursTrend

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der SUI‑Kurs auf den letzten sechs 4h‑Candles zwischen 1,1648 USD (Hoch) und 1,1180 USD (Tief). Aktuell liegt der Schlusskurs bei 1,1317 USD und damit leicht über dem Vortagesschluss von 1,1205 USD. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 4.341.080.000 USD.

Der Kurs notiert unter dem EMA‑20 (1,1641 USD) und zeigt zuletzt eine Abfolge leichter tieferer Hochs und Tiefs, was kurzfristige Schwäche signalisiert. Nahe Unterstützungen liegen bei 1,1180 USD (Tageslow) und 1,0714 USD (Bollinger‑Unterband); Widerstände bei 1,1536 USD und 1,1641 USD (EMA‑20). Solange der Kurs unter dem EMA‑20 bleibt, ist die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

SUI-USDT-Kurs

Der RSI notiert derweil bei circa 41,2 und befindet sich damit im schwachen Bereich ohne Extrem‑Überverkauf. Das Histogramm zeigt abnehmende Abwärtsbeschleunigung, was auf eine technische Stabilisierung hinweist.

Die Bollinger‑Bänder weisen eine Breite von rund 0,1436 USD auf (Upper 1,2150 USD / Lower 1,0714 USD), was moderat ist. Der Markt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungsphase bei fallender Volatilität.

Sui Kurzfrist-Prognose & Fazit

Die kurzfristige Prognose für SUI am 03.02.2026 bleibt neutral bis leicht bärisch. Wichtige Unterstützungen liegen bei 1,1180 USD und 1,0714 USD (Bollinger‑Unterband), unmittelbare Widerstände bei 1,1536 USD und dem EMA‑20 bei 1,1641 USD.

Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,1641 USD würde kurzfristig Erholungschancen bis in Richtung 1,35 USD eröffnen, während ein Bruch unter 1,0714 USD zu stärkerer Abwärtsdynamik bis ca. 0,95 USD führen dürfte. Für Anleger empfiehlt sich abwartendes Risk‑Management mit klaren Stop‑Loss‑Marken.

SUI-Kurs: Diese drei Szenarien sind möglich

