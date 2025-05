New kids on the block

DeFi, kurz für Decentralized Finance, beschreibt ein offenes Finanzsystem auf Blockchain-Basis, das ohne zentrale Instanzen funktioniert. Statt Banken oder Börsen regeln Smart Contracts den Ablauf. Dabei entstehen ständig neue DeFi-Coins, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen. So entwickelt sich ein dynamisches Ökosystem, das klassische Finanzdienstleistungen zunehmend dezentral abbilden möchte.

Doch bei welchen neuen DeFi Coins könnte es im Mai 2025 Chancen geben?

Solaxy (SOLX)

Im Mai 2025 rückt mit Solaxy ein neues Projekt in den Mittelpunkt der Krypto-Community, das als erste Layer-2-Lösung speziell für Solana entwickelt wurde. Während bislang vor allem Ethereum als Plattform für Rollup-Technologien galt, wagt Solaxy nun den Schritt, vergleichbare Vorteile auf das Solana-Netzwerk zu übertragen. Das Ziel: Dezentralen Anwendungen eine leistungsfähigere Infrastruktur zu bieten. Gerade im aktuellen Presale-Segment hebt sich Solaxy durch die technologische Tiefe deutlich von anderen Projekten ab. Denn hier verfolgen die Entwickler eine klare Vision.

Die Plattform nutzt eine eigenständige Rollup-Technologie, die Transaktionen abseits der Hauptchain verarbeitet und aggregiert ins Netzwerk zurückführt. Dies entlastet das Solana-Mainnet spürbar, senkt Gebühren und erhöht die Transaktionsgeschwindigkeit. Insbesondere die Skalierbarkeit dürfte Solaxy für Entwickler von DeFi Coins zu einer spannenden Option machen.

Das Interesse ist bereits in der Frühphase hoch: Im Presale konnten rund 35 Millionen US-Dollar eingesammelt werden – ein starker Wert, der Vertrauen von institutionellen und privaten Anlegern gleichermaßen signalisiert. Solaxy plant, ein umfassendes Ökosystem mit eigenem Launchpad, Block-Explorer und einer sicheren Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2 aufzubauen.

Auch die Tokenomics des SOLX-Tokens ist durchdacht: 30 Prozent fließen in technologische Weiterentwicklungen, 25 Prozent in Staking- und Community-Incentives, während 20 Prozent als Reserve in der Treasury verbleiben. Zusätzliche 15 Prozent sind für das Marketing und 10 Prozent für Liquiditätsbereitstellung eingeplant.

Der SOLX Token kann direkt auf der Website erworben werden. Der Kauf ist mit ETH, SOL, BNB oder USDT möglich. Im Anschluss steht eine attraktive Staking-Option mit nach eigenen Angaben bis zu 120 Prozent APY bereit.

MIND of Pepe (MIND)

Ferner zählt MIND of Pepe zu den technologisch ambitioniertesten Projekten mit Relevanz für den DeFi-Sektor. MIND of Pepe entwickelt eine intelligente Analyseplattform, deren zentrales Element ein spezialisierter Sprachagent ist. Das Ziel ist es, Händlern ein lernfähiges Werkzeug bereitzustellen, das Marktbewegungen analysiert, Trends erkennt und daraus direkt nutzbare Handlungssignale generiert – in Echtzeit und automatisiert. So soll die KI für alle Krypto-Trader einen Vorteil generieren.

Gerade im Bereich dezentraler Finanzmärkte, in denen Entscheidungen oft unter Zeitdruck getroffen werden müssen, verspricht dieser KI-Agent strukturelle Vorteile. Projekte wie MIND könnten sich damit als neue Generation von DeFi-Coins etablieren – nicht wegen ihrer DeFi-Funktionalität im engeren Sinne, sondern aufgrund ihres Nutzens für den DeFi-Handel. Durch maschinelles Lernen, historische Datenanalyse und dezentrale Integration hebt sich MIND of Pepe deutlich von klassischen Bots oder Analyse-Tools ab.

Der AI-Agent ist für Plattformen wie Telegram und X konzipiert und kann dort direkt interagieren. Der Start der funktionsfähigen Beta-Version ist bereits für den 10. Mai angesetzt – also noch vor dem Ende des Presales. Damit beweist das Projekt Umsetzungsstärke und geht einen seltenen Weg: Ein reales Produkt noch vor dem Listing. Das Branding mag sich visuell an Meme-Coins erinnern, der Fokus liegt jedoch klar auf Funktionalität und produktivem Einsatz.

Mit einer bereits eingesammelten Summe von knapp neun Millionen US-Dollar und einem Einstiegspreis von 0,0037515 US-Dollar pro Token zeigt sich ein starkes Interesse an diesem KI-Projekt. Für alle, die den DeFi-Markt effizient analysieren und besser nutzen wollen, könnte MIND of Pepe ein zentraler Baustein werden.

Der Kauf des MIND Tokens ist direkt über die offizielle Website möglich. Nach Verbindung des Wallets lassen sich die Token schnell via Token-Swap erwerben. Der Presale endet in etwa drei Wochen, sodass etwas Eile geboten scheint.

