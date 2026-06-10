Ein offizieller Partner der FIFA-WM 2026 setzt künftig auf Chainlink. Die Blockchain-Technologie kommt dabei bei Millionen von Nutzern zum Einsatz.

FIFA-WM 2026 setzt auf Chainlink: Reagiert jetzt der Kurs?

FIFA-WM 2026 setzt auf Chainlink: Reagiert jetzt der Kurs?

PredictStreet, offizieller Partner der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, setzt vollständig auf die Oracle-Infrastruktur von Chainlink. Das Unternehmen will die Technologie nutzen, um Prognosemärkte rund um das größte Sportereignis der Welt abzusichern. Chainlink liefert dabei die Dateninfrastruktur, mit der Ergebnisse und Ereignisse zuverlässig auf die Blockchain übertragen werden können.

NEW: The Official Prediction Market Partner of the @FIFAWorldCup is now powered by Chainlink.@Predictstreet has adopted Chainlink as its exclusive oracle infra to enable accurate market resolutions & unlock instant payouts for the world's largest sporting event with 6B+ fans. https://t.co/quyZIMBmzs pic.twitter.com/hIbnFeECiV — Chainlink (@chainlink) June 9, 2026

Die Zusammenarbeit soll transparente und manipulationssichere Prognosemärkte ermöglichen. PredictStreet erwartet zur Weltmeisterschaft 2026 Millionen von Nutzern und ein hohes Handelsvolumen auf seiner Plattform. Für Chainlink ist die Partnerschaft ein wichtiger Meilenstein, da die Technologie erstmals bei einem globalen Sportereignis dieser Größenordnung als Oracle-Lösung eingesetzt werden soll. Nach Angaben der Unternehmen erreicht die FIFA-Weltmeisterschaft weltweit mehr als sechs Milliarden Fans.

Für den Chainlink-Kurs könnte die Partnerschaft ein positives Signal sein, da die Oracle-Infrastruktur des Netzwerks bei einem der weltweit größten Sportereignisse zum Einsatz kommen soll und dadurch Millionen potenzielle Nutzer erreicht werden könnten. Doch wie steht es um den LINK-Kurs aktuell?

Chainlink-Kurs: Das bewegt LINK jetzt

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Range zwischen 7,954 US-Dollar (High) und 7,622 US-Dollar (Low) basierend auf den letzten 3–6 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 7,664 US-Dollar und damit rund 2,82 Prozent tiefer als am Vortag (7,886 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 5.579.949.561 US-Dollar.

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (7,811 US-Dollar) und signalisiert kurzfristige Schwäche. Die Abfolge jüngster Hochs (7,954 USD → 7,876 US-Dollar → 7,809 US-Dollar) und die jüngsten Tiefs bei 7,622 US-Dollar deuten auf eine neutrale bis leicht bärische Struktur hin. Unterstützung liegt bei 7,622 US-Dollar (aktives Low) und 6,996 US-Dollar (Swing-Low), Widerstände bei EMA-20 7,811 US-Dollar und der Fibonacci-Region 8,429 US-Dollar.

Momentum-Check Chainlink

Der RSI liegt mit 43,0 im neutral-schwachen Bereich und ist nicht überverkauft. Das Histogramm zeigt negative Werte, die sich jedoch leicht abschwächen, was auf eine moderate Verlangsamung des Abwärtsdrucks hindeutet.

Wer über Chainlink hinaus wissen möchte, welche Kursmarken bei Bitcoin, Ethereum oder anderen Kryptowährungen jetzt wichtig werden, findet bei BTC-ECHO automatisch generierte Kursanalysen. Das Tool ordnet aktuelle Marktdaten ein und zeigt mögliche bullishe wie bearishe Szenarien.

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 0,49 US-Dollar (Upper 8,088 US-Dollar / Lower 7,599 US-Dollar). Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase nahe dem unteren Band, was die Unsicherheit erhöht, solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt.

Chainlink-Prognose: Wohin entwickelt sich LINK jetzt?

Die kurzfristige Prognose für LINK am 10.06.2026 lautet neutral bis leicht bärisch. Der Kurs notiert unter dem EMA-20; unmittelbare Unterstützung bei 7,622 US-Dollar, entscheidende Unterstützung bei 6,996 US-Dollar; Widerstände bei 7,811 US-Dollar und 8,429 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 8,429 US-Dollar würde kurzfristig Erholung ermöglichen, während ein Bruch unter 6,996 US-Dollar zu beschleunigter Abwärtsbewegung führen dürfte.

Im neutralen Szenario liegt das Kursziel zwischen 7,2 und 8 US-Dollar. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird mit 45 Prozent angegeben. Ausgelöst wird dieses Szenario, wenn sich der RSI im Bereich zwischen 40 und 50 stabilisiert, der EMA-20 seitwärts verläuft und der Kurs in einer Handelsspanne zwischen 7,622 und 8 US-Dollar bleibt.

Für das bullische Szenario wird ein Kursziel zwischen 8,429 und 9,5 US-Dollar genannt. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 20 Prozent. Voraussetzung dafür ist ein Tagesschlusskurs oberhalb des EMA-20 bei 7,811 US-Dollar. Zudem müsste der RSI über die Marke von 50 steigen und der Kurs das jüngste Hoch bei 7,954 US-Dollar überwinden.

Das bearishe Szenario sieht einen Rückgang auf 6,5 bis 6,996 US-Dollar vor. Die Eintrittswahrscheinlichkeit liegt bei 35 Prozent. Bestätigt würde dieses Szenario durch einen Bruch der Unterstützung bei 7,622 US-Dollar auf Schlusskursbasis im Vier-Stunden-Chart. Zusätzlich müsste der RSI unter 35 fallen und das Histogramm weiter in den negativen Bereich drehen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.