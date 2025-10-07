In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Solana (SOL) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Nachdem Solana im September das lokale Top an der roten Widerstandsbox erreicht und dabei ein M-Pattern ausgebildet hatte, folgte ein deutlicher Abverkauf. Der Kurs fiel dabei zeitweise unter dem 50 Tage EMA sowie unter die psychologisch wichtige Marke von 200 US-Dollar. Gegen Ende des Monats setzte jedoch eine kraftvolle Erholung ein. Solana wurde stark aufgekauft und konnte zügig wieder über dem 50 EMA schließen, womit der Coin in seinen übergeordneten Aufwärtstrend zurückkehrte.

Derzeit konsolidiert der Kurs in einer engen Spanne zwischen 225 US-Dollar und 235 US-Dollar. Auf der Heatmap (oben links im nachfolgenden Chart) wird deutlich, dass sich unterhalb dieses Niveaus langsam Liquidität aufbaut. Ein kurzer Rücksetzer nach unten könnte diese Liquidität einsammeln, bevor die Aufwärtsbewegung fortgesetzt wird. Wesentlich bedeutsamer erscheint jedoch die deutlich größere Liquidität oberhalb des aktuellen Kurses. Sollte Bitcoin seine Rallye fortsetzen, dürfte auch Solana davon profitieren und die darüberliegenden Liquiditätszonen abarbeiten.

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) signalisiert weiterhin positives Momentum, während der RSI (Relative Strength Index) stabil über der 50 Punkte Marke notiert, beides spricht für eine intakte bullishe Struktur. Solange der Kurs oberhalb des 50 EMA verbleibt, bleibt das übergeordnete Setup positiv. Ein kurzfristiger Dip könnte sich dabei als gesunde Korrektur im Rahmen des Trends erweisen und neue Kaufgelegenheiten bieten.

SOL Tageschart mit Indikatoren and Heatmap | Quelle: TradingView

4 Stunden Chart mit solider Marktstruktur

Auch im 4 Stunden Chart präsentiert sich Solana in einer starken technischen Verfassung. Das Bild der Liquidation Levels (unten links im nachfolgenden Chart) zeigt ein weitgehend neutrales Delta, was auf ein ausgewogenes Kräfteverhältnis zwischen Long und Short Positionen hindeutet.

Die Indikatoren bestätigen diese Stabilität. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) signalisiert derzeit eine neutrale Tendenz ohne klare Divergenzen, während der RSI (Relative Strength Index) sich stabil oberhalb der 50 Punkte Marke hält, ein positives Zeichen, das auf anhaltende Kaufkraft schließen lässt. Gleichzeitig wirkt der 50 EMA als dynamischer Trendverstärker, der den Kurs sukzessive weiter nach oben drückt.

Im Kursbild formt sich ein Ascending Triangle, eine klar bullish zu wertende Chartformation. Ein Ausbruch über die obere Trendlinie würde mit hoher Wahrscheinlichkeit einen direkten Anlauf der roten Widerstandsbox einleiten. Sollte Bitcoin hingegen eine Korrekturphase einleiten und den Gesamtmarkt nach unten ziehen, wäre die grüne Unterstützungslinie bei Solana der zentrale Bereich, auf den besonders geachtet werden sollte.

Insgesamt bleibt das technische Setup positiv. Das Zusammenspiel aus stabiler EMA Struktur, konstruktiven Indikatoren und der Ausbildung eines Ascending Triangles spricht für eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends. Entscheidend bleibt jedoch, ob Bitcoin seine Stärke beibehält und damit den bullishen Impuls für Solana bestätigt.

SOL 4-Stunden-Chart mit Indikatoren and Liquidation Levels | Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 140.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

