Solana-Korrektur: Fällt der SOL-Kurs jetzt unter 80 US-Dollar?

Der erneute Abverkauf am Krypto-Markt trifft Solana an einer empfindlichen Stelle. Diese Chartmarken werden für Anleger jetzt entscheidend.

Der Solana-Kurs setzt seine Korrektur fort und folgt damit der aktuellen Schwächephase am gesamten Krypto-Markt. Trotz der rückläufigen Kurse sorgt jedoch eine Entwicklung im Hintergrund für vorsichtigen Optimismus: Die im Sommer gestarteten Solana Spot ETFs konnten bereits rund 1,5 Milliarden US-Dollar an Kapital einsammeln.

Bemerkenswert ist, dass die Mittelzuflüsse zuletzt anhielten, obwohl der SOL-Kurs im selben Zeitraum deutlich nachgab. Ein erheblicher Teil der Gelder stammt laut Bloomberg-Analyst Eric Balchunas von institutionellen Anlegern mit langfristigem Anlagehorizont. Welche Marken für den Solana-Kurs nun entscheidend werden könnten, zeigt die folgende charttechnische Analyse.

Solana-Kurs in der technischen Analyse

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der SOL-Kurs innerhalb einer Spanne von 87,27 US-Dollar (High) und 83,90 US-Dollar (Low) basierend auf den letzten sechs 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 84,78 US-Dollar und damit 2,48 US-Dollar unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (87,26 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 48,2 Milliarden US-Dollar und gibt dem Coin ein substantielles Marktgewicht. Kurzfristig zeigt der Kurs aber erhöhten Verkaufsdruck seit dem Wochenhoch Anfang März.

Aktuell notiert der SOL-Kurs unter dem EMA-20 bei 86,72 US-Dollar, was kurzfristig bärisch zu werten ist. Die Hochs fielen von 94,05 US-Dollar (04.03.) auf 87,27 US-Dollar (06.03.), was Momentumverlust bestätigt. Unterstützungen liegen bei 83,90 US-Dollar und am Fibonacci-Level bei 82,67 US-Dollar; Widerstände bei 86,72 US-Dollar (EMA-20) und 87,27 US-Dollar.

Der RSI (14) liegt bei 27,33 und signalisiert überverkaufte Bedingungen. Das Histogramm weist eine Abschwächung des Abwärtsdrucks auf, was erste Stabilisierungssignale zulässt. Die Bollinger-Band-Breite beträgt aktuell 11,16 US-Dollar (Upper 93,87 US-Dollar / Lower 82,72 US-Dollar), was erhöhte, aber nicht panische Schwankungen anzeigt. Der Markt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungsphase mit erhöhtem Risiko für kurzfristige Ausbrüche in beide Richtungen.

Kurzfristige Solana-Prognose

Kurzfristig bleibt die Prognose für SOL am 07.03.2026 neutral bis leicht bärisch, was für euch als Anleger erhöhte Vorsicht bei Long-Positionen bedeutet. Der Kurs notiert unter dem EMA-20, das Momentum ist überverkauft (RSI 27,33) und unmittelbare Unterstützung bei 83,90 US-Dollar, gefolgt von 82,67 US-Dollar (Fibonacci). Widerstände liegen bei 86,72 US-Dollar und 87,27 US-Dollar; ein Ausbruch über 87,27 US-Dollar würde kurzfristig Erholungspotential öffnen. Ein Bruch unter 82,67 US-Dollar erhöht das Risiko eines tieferen Rücklaufs Richtung 75,63 US-Dollar.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

