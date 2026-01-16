Der Token der Memecoin-Plattform Pump.fun zählt unter den Top-100 Coins zu den Tagessiegern. So geht es charttechnisch für PUMP nun weiter.

PUMP-Prognose nach Ausbruch: So geht es jetzt weiter

Der Token des Memecoin Launchpads Pump.fun zählt zu den großen Gewinnern des heutigen Handelstages. In den letzten 24 Stunden konnte PUMP um 7,5 Prozent zulegen und rangiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei 0,002948 US-Dollar. Dabei scheinen Anleger eine neue “Callout”-Funktion der Memecoin-Plattform positiv angenommen zu haben. Über sie können Nutzer ihre Follower nun per Push-Benachrichtigung auf bestimmte Projekte aufmerksam machen. Wie es mit dem Token nun weitergeht, zeigt diese Kursanalyse.

Pump.fun Struktur & Trend

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 0,002669 USD (Tief) und 0,003048 USD (Hoch) basierend auf den letzten sechs 4h‑Candles. Aktuell schloss PUMP bei 0,002956 USD und liegt damit rund 3,54 % über dem Schlusskurs des Vortags (0,002855 USD). Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 1.761.870.000 USD.

Der Kurs notiert deutlich über dem EMA‑20 (0,002747 USD) und zeigt eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs, was kurzfristiges Momentum signalisiert. Nahe Unterstützungen sind das EMA‑20 bei 0,002747 USD und das Swing‑Low bei 0,002669 USD; unmittelbarer Widerstand liegt am Intraday‑Hoch bei 0,003048 USD. Solange der Kurs oberhalb des EMA‑20 bleibt, ist die Marktlage tendenziell bullisch.

Momentum‑Check PUMP

Der RSI (14) liegt bei rund 66,0 und befindet sich damit im oberen Neutralbereich, aber noch nicht überkauft. Das Histogramm zeigt eine beschleunigende positive Tendenz, was kurzfristig Kaufdruck signalisiert.

Volatilität & Risiko PUMP

Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt rund 0,00077626 USD, gemessen als Differenz Ober‑/Unterband der letzten Periode. Die Bänder haben sich zuletzt ausgeweitet, was auf steigende Intraday‑Volatilität und eine angespanntere Marktphase hindeutet.

Kurzfristige Prognose und Fazit PUMP

Die kurzfristige Prognose am 16.01.2026 ist neutral bis leicht bullisch: der Kurs handelt über dem EMA‑20 und das Momentum ist positiv, aber die Volatilität ist erhöht. Unterstützungen liegen bei 0,002747 USD (EMA‑20) und 0,002669 USD (letztes Swing‑Low). Widerstände sind das Intraday‑Hoch bei 0,003048 USD und das kurzfristige Zielcluster um 0,003800 USD. Ein klarer Ausbruch über 0,003048 USD würde weiteres Momentum freisetzen, während ein Bruch unter 0,002669 USD kurzfristig Gewinnmitnahmen und erhöhte Volatilität auslösen dürfte.

Wer einfach und unkompliziert in Kryptowährungen investieren will, kann das über Coinbase.

Quellen

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

