Erfahre, wie OKX mit KI und weiteren innovativen Features deine Kryptowährungen absichert. So lässt du dein Vermögen entspannt für dich arbeiten.

So wird das Vermögen von 60 Millionen Tradern geschützt

So wird das Vermögen von 60 Millionen Tradern geschützt

Für Krypto-Anleger ist Vertrauen in ihre Vermögensverwaltung das A und O. Eine Plattform, auf der du beruhigt handeln kannst, sollte strengste Sicherheitsstandards erfüllen – und genau hier möchte OKX Maßstäbe setzen. In diesem Artikel erfährst du, wie die Handelsbörse mit mehrschichtigen Sicherheitsprotokollen, proaktivem Risikomanagement und offener Kommunikation das Vertrauen seiner über 60 Millionen Nutzer gewinnt und bereits ein Handelsvolumen von mehr als 29 Billionen US-Dollar geschützt hat.

OKX bietet 2FA und Anti-Phising-Codes

Hacker, Phishing-Attacken und DDoS-Angriffe sind allgegenwärtige Bedrohungen im Kryptomarkt. Genau deshalb setzt OKX auf ein mehrstufiges Sicherheitskonzept. Schon allein die Implementierung von Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) und Passkeys stellt sicher, dass der Zugang zu deinem Konto zusätzlich abgesichert ist – egal, ob du von zu Hause oder unterwegs handelst. Aber OKX geht noch einen Schritt weiter: Mit Anti-Phishing-Codes und der Möglichkeit, Wallet-Adressen in einem Allowlisting zu hinterlegen, sind potenzielle Angreifer schon im Vorfeld abgeschreckt.

Diese Features, die OKX allen seinen Nutzern zur Verfügung stellt, sind nicht nur technische Spielereien, sondern essenzielle Bestandteile eines robusten Schutzschilds, der dich vor unbefugtem Zugriff bewahrt. Sie machen deinen Account deutlich sicherer. OKX setzt dabei auf modernste Technologien und Sicherheitsprotokolle, um jede Transaktion und jede Datenübertragung abzusichern. Informiere dich genauer zu diesen Schutzmaßnahmen.

Sicherheitsprüfungen und externe Audits

Transparenz und kontinuierliche Verbesserung sind zentrale Säulen bei OKX. Deshalb wird die Plattform regelmäßig von führenden Sicherheitsexperten geprüft. Unabhängige und anerkannte Unternehmen wie Hacken, Certik und Slowmist führen detaillierte Audits durch und überprüfen sämtliche Aspekte der Plattform – von Smart Contracts über die Infrastruktur bis hin zu On-Chain-Aktivitäten. Diese externen Prüfungen sorgen dafür, dass mögliche Schwachstellen frühzeitig erkannt und behoben werden.

Durch diese regelmäßigen Sicherheitschecks entsteht ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, der nicht nur das Vertrauen in die Plattform stärkt, sondern auch dazu beiträgt, die technologische Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. OKX veröffentlicht regelmäßig Berichte, die die Ergebnisse dieser Audits zusammenfassen und so für absolute Transparenz sorgen.

Proof of Reserves und Cold Wallets

Eines der größten Vertrauenssignale im Kryptobereich ist der Nachweis, dass alle Gelder der Nutzer zu 100 Prozent durch entsprechende Vermögenswerte gedeckt sind. OKX setzt hier auf das Konzept des Proof of Reserves. Das bedeutet, dass für jeden auf der Plattform gehaltenen Euro, Bitcoin oder anderen Vermögenswert auch ein entsprechender Gegenwert in Reserve existiert – im Verhältnis 1:1. Regelmäßige Berichte und transparente Prüfungen geben dir als Nutzer die Gewissheit, dass deine Assets stets sicher sind. Erfahre mehr zu den Proof of Reserves von OKX.

Obwohl Hot Wallets praktisch sind, um schnelle Transaktionen zu ermöglichen, birgt die Online-Verbindung immer ein gewisses Risiko. Deshalb lagert OKX den Großteil der Kundengelder in Cold Storage – das bedeutet, dass diese Vermögenswerte offline aufbewahrt werden. Dieser Ansatz minimiert das Risiko von Hackerangriffen erheblich, da die sensiblen Vermögenswerte nicht ständig online verfügbar sind. Durch diesen strategischen Sicherheitsmechanismus wird ein zusätzlicher Schutzschild aufgebaut, der unbefugten Zugriff praktisch unmöglich macht.

KI-Überwachung und menschliches Sicherheitsteam

OKX setzt auf eine rund um die Uhr aktive Überwachung der Plattform – dank modernster KI-Technologien und einem engagierten menschlichen Sicherheitsteam. Diese Kombination ermöglicht es, ungewöhnliche Aktivitäten sofort zu erkennen und proaktiv gegenzusteuern, bevor ein Schaden entsteht. Diese permanente Überwachung sorgt dafür, dass du dich auf deine Handelsaktivitäten konzentrieren kannst, ohne dir ständig Sorgen um die Sicherheit machen zu müssen.

Wer Sicherheitslücken findet, soll nicht bestraft, sondern belohnt werden – so lautet das Prinzip des Bug-Bounty-Programms bei OKX. Durch attraktive Prämien motiviert die Plattform ethische Hacker dazu, Schwachstellen zu identifizieren und zu melden. Dieser offene Ansatz schafft nicht nur ein positives Sicherheitsklima, sondern sorgt auch dafür, dass potenzielle Schwachstellen noch vor einem böswilligen Angriff entdeckt und behoben werden.

Schutz vor DDoS-Angriffen und Backups

Ein weiteres Highlight im Sicherheitsarsenal von OKX ist der umfassende DDoS-Schutz. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien wird die Plattform auch bei einem massiven bösartigen Traffic-Angriff stets verfügbar bleiben. Gleichzeitig kommt eine robuste End-to-End-Datenverschlüsselung zum Einsatz, die sicherstellt, dass alle Daten – ob während der Übertragung oder in der Speicherung – vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Für dich bedeutet das: Deine sensiblen Informationen und Handelsdaten sind absolut sicher.

Neben dem Schutz vor Cyberangriffen ist es entscheidend, dass kritische Daten regelmäßig gesichert werden. OKX führt automatisierte Backups durch, um sicherzustellen, dass im Falle eines Systemfehlers oder eines unvorhergesehenen Ereignisses keine wichtigen Daten verloren gehen. Diese Backups ermöglichen eine schnelle Wiederherstellung der Systeme, sodass du als Nutzer so schnell wie möglich wieder handlungsfähig bist – ohne langwierige Ausfallzeiten.

Mehr als 60 Millionen Trader und 29 Billionen Dollar Handelsvolumen

Die beeindruckende Zahl von mehr als 60 Millionen Tradern, die OKX vertrauen, und das enorme Handelsvolumen von über 29 Billionen Dollar, die bisher geschützt wurden, sind nicht nur Zahlen – sie sind Beweise für das Vertrauen, das in die Sicherheitsinfrastruktur der Plattform gesetzt wird.

Mach den nächsten Schritt und überzeuge dich selbst von der herausragenden Sicherheitsinfrastruktur von OKX. Nutze eine Handelsbörse, auf der Sicherheit und Transparenz an erster Stelle stehen – für dich und deine Vermögenswerte.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von OKX.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.