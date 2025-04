Die grüne Revolution der Mining-Branche? Infinity Hash macht durch Bitcoin-Mining die Landwirtschaft profitabler, erhöht Mining-Renditen für seine Community und schont gleichzeitig die Umwelt. Und so profitierst auch du noch heute davon …

Fixe Renditen: So funktioniert das Electricity Mining von Infinity Hash

Fixe Renditen: So funktioniert das Electricity Mining von Infinity Hash

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.



Wachsende Konkurrenz in der Mining-Branche und volatiles Preisverhalten machten profitables Wirtschaften – vor allem in den vergangenen Monaten – immer schwieriger. Eine Lösung bietet hier das Electricity Mining von Infinity Hash. Dabei nutzt man die beim Mining erzeugte Abwärme produktiv, wodurch man gleichzeitig die Rentabilität und die Kooperation mit anderen Industriezweigen erhöht. Und als Erstes peilt man die Landwirtschaft an.

Denn in der Landwirtschaft stehen Betreiber von Gewächshäusern vor einer großen Herausforderung: immense Energiekosten. Besonders in den Herbst- und Wintermonaten ist eine konstante Beheizung notwendig, um ganzjährig zu produzieren. Aufgrund der daraus resultierenden Heizkosten können viele Farmer nicht mehr profitabel anbauen. Das wiederum führt dazu, dass man Obst und Gemüse zunehmend teuer importiert, anstatt es lokal zu produzieren. Ein Teufelskreis auf Kosten der Natur.

Doch genau hier können Farmer und Miner ihre Kräfte bündeln. Denn eine ähnliche Bedeutung haben die Stromkosten für Bitcoin-Miner. Neben der Investition in neue Mining-Hardware stellen diese den größten Kostenfaktor dar und sind entscheidend für die Rentabilität. Oft wendet man mehr als 50 % der erzielten Einnahmen für die Stromrechnung auf. Genau deshalb teilt Infinity Hash beim Electricity Mining die Energiekosten effektiv und nutzt die entstehende Energie gemeinsam.

Und dabei kannst du noch heute in den Vorverkauf von Electricity Mining investieren. Ähnlich wie bei den Infinity Hash Stacks (IHS) findet der Verkauf öffentlich statt und ist für jedermann zugänglich. Entsprechend erworbene Verträge bieten dir zu Beginn eine festgelegte Rendite von 25 % jährlich.

Starte direkt mit Infinity Hash durch



Electricity Mining: So unterstützt Infinity Hash die Landwirtschaft

Im Rahmen des Project Greenhouse installiert Infinity Hash große Gasgeneratoren direkt am Standort des Gewächshausbetreibers und betreibt mit dem erzeugten Strom Bitcoin-Mining-Container für Inhaber von Infinity Hash Stacks (IHS) – dem systemeigenen Token des Projekts. Die von den Generatoren und den Minern erzeugte Abwärme wird über Wärmetauscher in das Heizsystem der Gewächshäuser eingespeist und führt somit zu einer Win-Win-Situation.



Legende: (1) Flare-Gas Pipeline, (2) Container mit Gasgeneratoren, (3) Stromleitung von Generatoren zu Mining-Containern, (4) Container mit Bitcoin-Minern, (5) Verwaltungsgebäude mit Heizsystem, (6) Warmwasserleitungen von Generatoren und Minern zu den Gewächshäusern, (7) Mit Bitcoin-Mining beheizte Gewächshäuser (Bildquelle: Infinity Hash)



Der Betreiber des Gewächshauses spart sich aufgrund der von Infinity Hash gelieferten Wärme, die eigene, teure Gasheizung zu betreiben, und beteiligt sich im Gegenzug an den (weitaus günstigeren) Gaskosten für die Stromproduktion bei Infinity Hash. Dadurch sinken die Heizkosten enorm und Infinity Hash ermöglicht, das ganze Jahr über Landwirtschaft rentabel zu betreiben.

Denn mit einem Strompreis von nur 0,045 US-Dollar pro kWh liegt Infinity Hash im internationalen Vergleich bereits heute ganz vorn mit dabei. Durch die Beteiligung von Gewächshausbetreibern senken sich diese jetzt noch mehr. Und das erhöht die Renditen für alle.

Nimm noch heute an der grünen Bitcoin-Revolution teil

Zwischen den Produktionskosten und dem Verbrauchspreis des Stroms entsteht eine Preisdifferenz, aus der die Käufer der Electricity Mining Verträge ihre Vergütung erhalten. Im ersten angebotenen Vertrag stellt Infinity Hash eine jährliche Rendite von 25 % in Aussicht. Langfristig wird die Rendite an die konkrete Nachfrage und den tatsächlichen Strombedarf angepasst. Basierend auf internen Abschätzungen rechnet man mit einer Vielzahl zukünftiger positiver Effekte:

Verdopplung der lokalen Lebensmittelproduktion: Die Reduktion der Heizkosten im Winter um bis zu 50 % ermöglicht die ganzjährige Lebensmittelproduktion im Gewächshaus. Das senkt nicht nur die Lebensmittelpreise, sondern spart auch an Transportaufwand und Logistikkosten. Und dafür dankt die Umwelt. Erhöhung der Mining-Renditen: Durch die Aufteilung der Stromkosten sinken die Produktionskosten pro Bitcoin erheblich. Die daraus resultierenden Mehrgewinne verwendet man zunächst, um die Käufer von Electricity Mining Verträgen auszuzahlen. Langfristig können dann die Strompreise für Infinity Hash Stacks (IHS) und die Community von Infinity Hash gesenkt werden, um international noch konkurrenzfähiger zu werden und zu expandieren. Geringerer Gasverbrauch: Gewächshäuser und Mining-Farms von Infinity Hash verbrauchen gleichzeitig ganzjährig Flare-Gas. Jetzt nutzt man die Abwärme optimal, um sämtliche Heizsysteme des Gewächshausbetreibers vollständig zu ersetzen.

Im Dashboard kannst du deine Renditen überprüfen und Verträge erwerben. (Bildquelle: Infinity Hash)

Du bist daran interessiert, gleichzeitig die Umwelt zu schonen und deine Renditen zu erhöhen? Kein Problem, denn Electricity Mining Verträge sind öffentlich im Infinity Hash Dashboard verfügbar. Der Kauf der Verträge ist via Bitcoin, Crypto, Bankeinzahlung und Kreditkarte möglich und du kannst sofort damit loslegen.

Die monatlichen Renditen schreibt man dir direkt im Dashboard gut und sie können jederzeit ausgezahlt werden. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit kannst du dir die komplette Kaufsumme auszahlen lassen oder die Verträge auf Wunsch verlängern.

Weitere Informationen im Brandhub von Infinity Hash

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden