Der Privacy Token NIGHT aus dem Cardano-Ökosystem korrigiert um 5 Prozent. Nur ein Rücksetzer oder der Beginn einer stärkeren Krypto-Korrektur?

Midnight korrigiert deutlich: Wie tief fällt das Cardano-Privacy-Projekt noch?

Midnight korrigiert deutlich: Wie tief fällt das Cardano-Privacy-Projekt noch?

Trotz wachsender Sorgen vor einer weiteren Eskalation des Iran-Krieges zeigt sich der Krypto-Markt vergleichsweise robust. Doch Midnight, das zum Start gefeierte Privacy-Projekt aus dem Cardano-Ökosystem, verliert auf Tagessicht rund 5 Prozent und führt damit die Liste der Krypto-Verlierer an. Cardano-Gründer Charles Hoskinson bleibt dennoch überzeugt. Mit Midnight wolle man eines der größten Probleme der Branche lösen, denn fehlende Privatsphäre schrecke vor allem institutionelle Investoren ab.

Hoskinson betont, dass die vollständige Transparenz klassischer Blockchains für Unternehmen und Banken erhebliche Risiken mit sich bringe. Midnight setze deshalb auf Zero-Knowledge-Proofs und selektive Datenfreigabe, um sensible Informationen zu schützen und zugleich regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Diese kontrollierte Transparenz könnte laut dem Krypto-Urgestein zum Türöffner für mehr institutionelles Kapital werden. Für Anleger rückt nun aber zunächst die technische Situation von Midnight in den Vordergrund.

NIGHT in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der NIGHT-Kurs in einer Spanne zwischen 0,04086 und 0,04471 US-Dollar (High/Low der letzten vier 4h-Candles). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,04278 US-Dollar und damit rund −3,54 Prozent unter dem Schlusskurs von 24 Stunden zuvor (0,04435 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 704 Millionen US-Dollar, während Cardano selbst bei 8,8 Milliarden US-Dollar liegt.

Der Kurs notiert deutlich unter dem EMA-20 (0,04522 US-Dollar) und bildet zuletzt eine Sequenz tieferer Hochs und Tiefs, was kurzfristige Schwäche signalisiert. Direkte Unterstützungen sind 0,04086 US-Dollar (aktuelles Tief) und rund 0,04322 US-Dollar (Bollinger-Unterband); Widerstände bei 0,04471 US-Dollar (letzte Hochs) und 0,04522 US-Dollar (EMA-20). Solange der Kurs unter dem EMA-20 verbleibt, bleibt die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

Der RSI (14) notiert bei ca. 30,12 und befindet sich damit nahe der überverkauften Zone. Das Histogramm zeigt negatives Momentum, jedoch eine Abschwächung des Abwärtsdrucks, was auf kurzfristige Erschöpfung der Verkäufer hindeutet.

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 0,00670 US-Dollar (Upper 0,04992 / Lower 0,04322 US-Dollar), was erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen anzeigt. Marktphase: Konsolidierung mit erhöhter Unsicherheit nach dem Ausverkauf.

Ihr wollt den Bärenmarkt nutzen und bei Bitcoin, Cardano oder anderen Krypto-Assets einsteigen? Coinbase bietet derzeit einen 30 Euro in BTC Bonus oben drauf. Einfach registrieren und handeln.

Kurzfristige NIGHT-Prognose

Kurzfristig bleibt die Prognose für NIGHT am 04.04.2026 neutral bis leicht bärisch. Unterstützungen liegen bei 0,04086 US-Dollar (aktuelles Tief) und rund 0,04322 US-Dollar (Bollinger-Unterband), Widerstände bei 0,04471 US-Dollar und 0,04522 US-Dollar (EMA-20). Ein Ausbruch über 0,04522 US-Dollar mit Volumen würde die Prognose aufhellen und Raum bis etwa 0,04990 US-Dollar eröffnen; ein Bruch unter 0,04086 US-Dollar dürfte zu beschleunigtem Abwärtsdruck führen und Verluste in Richtung 0,03500 US-Dollar möglich machen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

Empfohlenes Video Bitcoin, Krypto und Tech-Aktien – hier liegen die Chancen

Cardano (ADA) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Cardano (ADA) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Cardano (ADA) kaufen Leitfaden