Mehr als Buy and Hold: Drei Strategien für den Bärenmarkt

Viele Krypto-Anleger kennen nur einen Modus. Kaufen, halten und auf die nächste Rallye hoffen. In starken Aufwärtstrends kann das funktionieren. Im aktuellen Markt reicht Geduld allein jedoch nicht aus.

Ein Bärenmarkt verändert die Rahmenbedingungen. Bewegungen verlaufen unruhiger und Trends verlieren an Klarheit. Wer weiterhin ausschließlich auf steigende Kurse setzt, bleibt vom Zeitpunkt einer Trendwende abhängig. Wer seine Strategie jedoch erweitert, kann auch in schwierigeren Phasen strukturierter handeln.

Der Übergang vom Investor zum Trader beginnt oft schon mit einem Perspektivwechsel. Nicht nur das Asset entscheidet über den Erfolg, sondern auch die Frage, wie Kapital eingesetzt und Risiko gesteuert wird.

Diversifikation statt Prokrastination

Der Krypto-Markt steht längst nicht mehr isoliert. Entwicklungen an anderen Märkten wirken sich zunehmend auch auf digitale Assets aus. In schwachen Marktphasen bewegen sich viele Kryptowährungen in dieselbe Richtung. Dadurch steigt das Risiko, wenn Kapital ausschließlich in einem Segment gebunden ist.

Ein Blick über den Krypto-Tellerrand hin zu anderen Anlageklassen kann helfen, Schwankungen besser einzuordnen. Kapital lässt sich flexibler einsetzen und Abhängigkeiten von einzelnen Marktbewegungen reduzieren. So bleibt mehr Handlungsspielraum, auch wenn einzelne Bereiche unter Druck geraten.



An diesem Punkt ist die Infrastruktur entscheidend. Wer Kapital aktiv über verschiedene Anlageklassen steuern will, braucht ein Setup, in dem sich Positionen ohne unnötige Reibung verwalten lassen.

Bitpanda bringt dafür den passenden Multi-Asset-Rahmen mit. Neben Kryptowährungen sind auch Aktien, ETFs und Edelmetalle zugänglich. Fusion 2.0 erweitert dieses Umfeld um eine Trading-Oberfläche für Nutzer, die Allokation und Timing aktiver steuern wollen.

Der Vorteil liegt vor allem in der Einbindung ins bestehende Bitpanda-Ökosystem. Positionen lassen sich damit in einem verbundenen Umfeld steuern. Gerade im aktiven Handel kann auch der Zugang entscheidend sein. Die lokalen Fiat-Einzahlungswege helfen dabei, Kapital ohne Umwege in den Markt zu bringen.

Wer den Multi-Asset-Ansatz testen will, kann sich hier die komplette Asset-Liste ansehen.

Long and Short statt Buy and Hold

Bärenmärkte verlaufen selten geradlinig. Häufig wechseln sich kurzfristige Aufwärtsbewegungen mit Rücksetzern ab. Seitwärtsphasen können länger anhalten und neue Trends entstehen oft schneller als erwartet. In solchen Marktumfeldern verliert eine rein passive Strategie an Wirkung.

Erfahrene Marktteilnehmer beobachten, wie sich Kurse innerhalb bestimmter Preisbereiche bewegen. Unterstützungs- und Widerstandszonen geben Hinweise darauf, wie sich Marktteilnehmer positionieren. Ziel ist nicht, jede Bewegung exakt zu treffen. Entscheidend ist vielmehr, flexibel auf Veränderungen reagieren zu können.

In solchen Marktphasen entscheidet nicht nur die Marktmeinung, sondern auch die Qualität der Ausführung. Wer mit Preiszonen und klaren Setups arbeitet, braucht ein Umfeld, in dem Orders präzise umgesetzt werden können.

Fusion 2.0 setzt genau dort an: Die Plattform aggregiert Liquidität aus 12 globalen Handelsplätzen in Echtzeit und erweitert den Zugang auf mehr als 2.000 Trading-Paare. Für aktive Trader ist das vor allem in der Ausführung relevant. Tiefere Liquidität und engere Spreads können helfen, Orders auch in volatilen Marktphasen sauber umzusetzen.

Wer prüfen will, welche Märkte und Trading-Paare Fusion 2.0 abdeckt, kann sich hier die Marktübersicht ansehen.

Risikomanagement statt Daumendrücken

In starken Marktphasen tritt Risikomanagement oft in den Hintergrund. Steigende Kurse kaschieren Fehler in der Strategie. In schwächeren Märkten zeigt sich jedoch schnell, wie wichtig eine klare Struktur ist. Positionsgrößen und Ausstiegspunkte helfen dabei, Kapital langfristig zu schützen.

Erfahrene Trader legen bereits vor dem Einstieg fest, unter welchen Bedingungen eine Position angepasst oder geschlossen wird. Strukturierte Ordertypen helfen dabei, diese Entscheidungen konsequent umzusetzen. Emotionale Reaktionen treten dadurch in den Hintergrund.

Hier zeigt sich, ob eine Plattform nur Zugang bietet oder tatsächlich beim besseren Entscheiden hilft. Denn Risikomanagement funktioniert nur, wenn sich die Regeln auch sauber in die Orderausführung übersetzen lassen.

Fusion 2.0 integriert dafür Advanced Orders direkt in die Plattform und verbindet sie mit nativen Charting-Funktionen. Das richtet sich an Nutzer, die nicht nur kaufen und halten, sondern Setups auch aktiv planen wollen. Einstiegs- und Ausstiegspunkte lassen sich dadurch definieren und im Handel konsistent abbilden. Gerade für Trader, die Kontrolle höher gewichten als spontane Reaktion, macht das einen großen Unterschied.



Wer weniger aus dem Bauch und mehr über definierte Regeln handeln will, kann hier prüfen, wie Fusion 2.0 Order und Charting zusammenführt.

Vom Denken zum Handeln

Der Übergang vom Investor zum Trader passiert selten über Nacht. Häufig beginnt er damit, Strategien nicht nur zu lesen, sondern auch praktisch anzuwenden. Gerade in ruhigeren oder seitwärts laufenden Marktphasen kann es sinnvoll sein, neue Ansätze in einem strukturierten Umfeld zu testen.

Bitpanda begleitet den Launch von Fusion 2.0 deshalb mit einer Trading Challenge für aktive Nutzer. Im Zeitraum vom 16. bis 30. April können Teilnehmer ihre Strategien in der Praxis erproben und sich mit anderen Tradern messen. Insgesamt werden Preise im Wert von 50.000 Euro vergeben, darunter Cash-Prämien sowie VIP-Erlebnisse.

Die Teilnahme erfolgt direkt über Fusion 2.0. Gewertet wird das gehandelte Volumen innerhalb des Aktionszeitraums. Damit richtet sich die Challenge vor allem an Nutzer, die ihre Trading-Aktivität bewusster strukturieren und praktische Erfahrung sammeln möchten.

Vom Halten zum Handeln

Ein Bärenmarkt belohnt nicht automatisch die mutigsten Anleger, sondern oft die diszipliniertesten. Wer in schwierigen Marktphasen mehr aus seinem Kapital machen will, braucht deshalb nicht zwingend mehr Risiko, sondern vor allem mehr Struktur und passende Werkzeuge.

Fusion 2.0 ist genau für diesen Perspektivwechsel gedacht. Die Plattform verbindet breiten Marktzugang, aggregierte Liquidität und Trading-Funktionen für aktive Nutzer mit einem regulierten europäischen Umfeld. Für Anleger, die weg von Buy and Hold und hin zu systematischem Handeln wollen, ist das der eigentliche Unterschied.



Weitere Informationen findest du auch im Brandhub von Bitpanda.

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