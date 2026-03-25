Mastercard baut sein Krypto-Netzwerk rasant aus und integriert Stellar in ein wachsendes Partnerprogramm. Wie stark steigt der XLM-Kurs jetzt?

Mastercard integriert Stellar: Startet der XLM-Kurs jetzt richtig durch?

Mastercard integriert Stellar: Startet der XLM-Kurs jetzt richtig durch?

Der Stellar-Kurs verzeichnet deutliches Wachstum und legt um fast neun Prozent zu. Verantwortlich für diesen Zuwachs ist: Mastercard. Der internationale Finanzdienstleister hat sein Crypto Partner Program innerhalb weniger Tage deutlich erweitert und zählt inzwischen mehr als 100 Partner.

A week ago, we introduced the Mastercard Crypto Partner Program with 85+ partners.



Today we’re at over 100 and counting pic.twitter.com/LAI47rUVbL — Mastercard (@Mastercard) March 18, 2026

Stellar ist Teil dieses Netzwerks und taucht in der Kommunikation des Zahlungsriesen neben Projekten wie Arbitrum und Cosmos auf. Die Partner decken unterschiedliche Bereiche ab, von Stablecoins über Compliance-Lösungen bis hin zu Handelsinfrastruktur. Damit entsteht ein Ökosystem, das auf die Integration von Krypto in bestehende Finanzstrukturen abzielt.

Für Stellar ist diese Einbindung von besonderer Bedeutung. Das Netzwerk wurde gezielt für schnelle und kostengünstige grenzüberschreitende Zahlungen entwickelt. Doch wie nachhaltig ist die Kursbewegung?

Stellar-Kurs: So hoch kann XLM jetzt steigen

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Range zwischen 0,1737 USD (Tief) und 0,1824 USD (Hoch) über die letzten 3 bis 6 4h-Kerzen. Aktuell notiert XLM bei 0,179 USD und damit leicht über dem Schlusskurs des Vortags von 0,1763 USD. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 5,9 Milliarden US-Dollar.

Stellar legt kräftig zu I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 bei 0,16857 USD, was kurzfristig bullischen Bias signalisiert. Die Abfolge höherer Hochs (zuletzt 0,1824 USD) und höherer Tiefs (Fibonacci bei 0,1654 USD) bestätigt eine Aufwärtsstruktur. Unterstützungen liegen bei 0,1686 USD (EMA-20) und 0,1654 USD (Fibonacci), Widerstände bei 0,1795 USD (Bollinger-Oberband) und 0,1824 USD; die Marktlage ist kurzfristig bullisch.

Erhöhte Risiko-Rendite-Spannung

Der RSI liegt bei 91,18 und signalisiert kurzfristige Überkauftheit. Das Histogramm zeigt positive Beschleunigung, die Aufwärtsdynamik hat zuletzt zugenommen.

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Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 0,02853 USD, was eine ausgeweitete kurzfristige Schwankungsbreite anzeigt. Der XLM-Kurs bewegt sich aktuell in unmittelbarer Nähe des oberen Bandes. Das ist ein Bereich, der typischerweise mit einer erhöhten kurzfristigen Risiko-Rendite-Spannung einhergeht. Die Marktstruktur deutet dabei auf eine laufende Ausbruchs- beziehungsweise Trendbildungsphase hin.

Stellar-Prognose: Das bewegt den Kurs

Die kurzfristige Gesamtbewertung fällt derzeit neutral bis leicht bullisch aus. Gleichzeitig signalisiert die Marktlage jedoch einen überkauften Zustand auf kurze Sicht, was das Potenzial für temporäre Rücksetzer erhöht.



Die kurzfristige Gesamtbewertung fällt derzeit neutral bis leicht bullisch aus. Gleichzeitig signalisiert die Marktlage jedoch einen überkauften Zustand auf kurze Sicht, was das Potenzial für temporäre Rücksetzer erhöht.Auf der Unterseite rücken insbesondere die Bereiche um 0,1686 US-Dollar (EMA-20) sowie 0,1654 US-Dollar (Fibonacci-Retracement) als zentrale Unterstützungszonen in den Fokus. Auf der Oberseite stellen hingegen 0,1795 US-Dollar – in Höhe des Bollinger-Oberbands – sowie 0,1824 US-Dollar als jüngstes Verlaufshoch die maßgeblichen Widerstände dar.

Stellar könnte jetzt weiter steigen I Quelle: BTC-ECHO

Ein nachhaltiger Tagesschluss über 0,1824 USD würde das Momentum für eine Ausdehnung Richtung 0,20–0,22 USD öffnen (bullishes Szenario). Fällt der Kurs unter 0,1686 USD mit Volumenanstieg, ist ein Rücklauf in Richtung 0,156–0,150 USD wahrscheinlich (bearishes Szenario).

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Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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