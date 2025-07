Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Wenn die Risikobereitschaft im Kryptomarkt steigt, kommt dies erfahrungsgemäß auch neuen Coins zugute. Anleger suchen im Marktsegment der Presales nach höheren Renditen und werden mitunter dort fündig, wo eine initiale Nachfrage bereits das Potenzial andeutet.

Mit BTCBULL, SNORT und HYPER gibt es im Juli 2025 spannende Projekte – von einem Memecoin mit Bitcoin-Airdrops über einem Telegram-Bot für Krypto-Trader bis hin zur innovativen Bitcoin-Layer-2.

BTC Bull (BTCBULL)

Im Juli 2025 richtet sich das Interesse vieler Anleger auch auf Projekte, die direkt von der Entwicklung des Bitcoin-Kurses profitieren könnten. Ein Name, der in diesem Kontext zunehmend an Aufmerksamkeit gewinnt, ist BTCBULL. Hinter dem Projekt verbirgt sich mehr als nur ein humorvoller Memecoin – BTCBULL verknüpft seine Tokenomics aktiv mit der Kursbewegung von Bitcoin und reagiert auf bestimmte Schwellenwerte mit klar definierten Aktionen.

Der Mechanismus: Für jede 25.000-US-Dollar-Steigerung beim Bitcoin-Kurs findet ein Ereignis statt – entweder ein Token-Burn zur Angebotsverknappung oder eine Ausschüttung an die Community. Der erste große Meilenstein ist bei 150.000 US-Dollar: Erstmals sollen dann echte BTC an berechtigte Wallets ausgezahlt werden. Diese enge Bindung an reale Marktentwicklung macht BTCBULL zu einem taktisch spannenden Memecoin – gerade in einer Phase wachsender Risikofreude. Schließlich ist es eine Seltenheit, dass Anleger bei einem Memecoin echte Bitcoins geschenkt bekommen.

Aktuell befindet sich das Projekt noch in der nachgelagerten Phase des Presales. Eine letzte Woche verbleibt, um hier günstig einzusteigen. Der Preis pro Token liegt bei 0,002585 US-Dollar, während bereits rund 8 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden – ein Indiz für das große Interesse. Parallel dazu lockt ein attraktives Staking-Modell mit einer derzeitigen Jahresrendite von über 50 Prozent.

BTCBULL positioniert sich damit als Wette auf den Bitcoin-Bullenmarkt. Der Kauf ist noch bis zum 7. Juli 2025 möglich – unterstützt werden Ethereum, Tether und Kreditkarte.

Snorter (SNORT)

Im Juli 2025 gewinnt ferner auch das Thema automatisiertes Krypto-Trading weiter an Bedeutung. Besonders gefragt sind Lösungen, die Schnelligkeit, Sicherheit und einfache Bedienbarkeit miteinander kombinieren. Genau hier setzt Snorter an – ein neuer Bot, der sämtliche Handelsfunktionen direkt in den Telegram-Messenger integriert und so eine intuitive Nutzererfahrung ermöglicht. In Zukunft sollen Privatanleger mit hochwertigen Tools intelligenter agieren können.

Die technische Basis für den Trading-Bot bildet die Solana-Blockchain. Mit ihrer hohen Transaktionsgeschwindigkeit und den niedrigen Gebühren schafft sie optimale Bedingungen für den Echtzeithandel. Snorter führt sämtliche Abläufe – von der Wallet-Verknüpfung bis zur Orderaufgabe – innerhalb des Chats aus. Limit-Orders, Portfolio-Überblick und direkte Token-Swaps werden nahtlos abgewickelt. Das reduziert die Komplexität und eliminiert die Abhängigkeit von klassischen Plattformen. Denn hier funktioniert alles aus einer Hand.

Ein besonderes Merkmal ist das automatisierte Sicherheitssystem. Vor jeder Transaktion wird geprüft, ob potenzielle Risiken wie manipulierte Smart Contracts oder überhöhte Gebühren vorliegen. Diese integrierte Kontrolle sorgt für zusätzliche Stabilität. Das System ist ergänzt durch smarte Funktionen wie Sniping-Algorithmen, individuelles Copy-Trading und einstellbare Stop-Loss-Parameter. So können Anleger nicht nur effektiver traden, sondern auch ihre Sicherheit erhöhen.

Der native Token SNORT bildet die wirtschaftliche Basis des Systems. Wer ihn besitzt, profitiert von vergünstigten Transaktionsgebühren, erhält Zugang zu erweiterten Funktionen und kann laut Projektangaben attraktive Staking-Erträge von über 200 Prozent APY erzielen. Der Vorverkauf läuft aktuell noch, über 1,5 Millionen US-Dollar sind bereits eingesammelt worden. Für Trader, die im Juli 2025 flexibel, schnell und direkt handeln möchten, könnte Snorter eine interessante Lösung sein.

Bitcoin Hyper (HYPER)

Bitcoin Hyper will derweil nach eigener Aussage die technologischen Grenzen des klassischen Bitcoin-Netzwerks erweitern und neue Einsatzmöglichkeiten erschließen. Während BTC seit Jahren als digitaler Wertspeicher etabliert ist, fehlt es der Original-Blockchain bis heute an nativer Unterstützung für Smart Contracts oder DeFi-Anwendungen. Genau hier setzt Bitcoin Hyper an – mit einem Layer-2-Modell, das Geschwindigkeit, Sicherheit und Interoperabilität vereint.

Das Zentrum des Projekts ist eine dezentrale Bridge. Nutzer hinterlegen echte Bitcoin und erhalten im Gegenzug Wrapped Tokens, die innerhalb des Hyper-Ökosystems vielseitig einsetzbar sind – etwa für Staking, dezentrale Finanzdienste oder Governance-Prozesse. Technologisch baut Bitcoin Hyper auf der Solana Virtual Machine (SVM) auf, was extrem schnelle Transaktionen und geringe Gebühren ermöglicht. Die Absicherung erfolgt über Zero-Knowledge-Proofs, was das Vertrauen in die Integrität des Netzwerks zusätzlich stärkt.

Ein weiteres Highlight ist die Modularität: Durch die Kompatibilität mit Solana- und Ethereum-Anwendungen können Entwickler umfassende Lösungen aufbauen, die Bitcoin als Basiselement nutzen – ohne die Mainchain selbst zu verändern. Der HYPER-Token steht dabei im Zentrum: Er ermöglicht Staking, reduziert Netzwerkgebühren und verleiht Einfluss in Governance-Entscheidungen.

Seit dem Projektstart wurden bereits über 1,9 Millionen US-Dollar eingesammelt – ein deutliches Signal für das wachsende Interesse. Der Total Supply ist auf 21 Milliarden Einheiten limitiert, wobei 20 Prozent für den Presale reserviert sind. Die gewählte Preisstaffelung sieht vor, dass der Kurs alle 48 Stunden ansteigt – frühe Investoren können somit schon vor dem Listing von Buchgewinnen profitieren, wenn sie an die neue Bitcoin-L2 glauben.

