Den Turbulenzen am Krypto-Markt kann ein Coin bislang ausweichen. Ob JST den Bären nachhaltig trotzen kann, zeigt diese Kursanalyse.

Krypto-Prognose: Dieser Coin stemmt sich gegen den Abverkauf

Der Krypto-Markt leckt nach dem jüngsten Abverkauf noch seine Wunden. Nicht so JUST (JST). Der Token des DeFi-Projekts, das auf der TRON-Blockchain läuft, ist eines der wenigen Exemplare, die in den letzten 24 Stunden Zugewinne verzeichnen konnten. JST stieg dabei um gut 5 Prozent. Ob der Token, sich nachhaltig gegen die Bären behaupten kann, zeigt diese Kursanalyse.

JUST Struktur & Trendanalyse

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Spanne zwischen 0,04134 USD (Low) und 0,04260 USD (High) basierend auf den letzten 4 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,04236 USD und damit oberhalb des Schlusskurses vom Vortag (0,04162 USD), was einem moderaten Tagesanstieg entspricht. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 371.969.000 USD.

Der Kurs notiert leicht oberhalb des EMA‑20 (0,04218 USD) und zeigt kurzfristig eine Abfolge von höheren Hochs mit kleineren Pullbacks. Wesentliche Unterstützungen liegen bei 0,04134 USD (aktuelles Tagestief) und dem Fibonacci‑Level bei 0,04185 USD; Widerstände bei 0,04260 USD und 0,04505 USD. Solange das Niveau über dem EMA‑20 bleibt, ist die technische Marktlage kurzfristig bullish.

JST Momentum-Check

Der RSI liegt bei etwa 56 und befindet sich somit im leicht positiven Bereich. Das Histogramm signalisiert eine nachlassende Abwärtsbeschleunigung, was die Stabilisierung des Momentums unterstützt.

JUST Volatilität & Risiko-Messung

Die Bollinger‑Bänder haben eine Breite von ca. 0,00508 USD (Upper − Lower), was auf moderate Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer stabilen Konsolidierungsphase mit mittlerem Risiko.

JST Kurzfristige Prognose & Fazit

Die kurzfristige Prognose bleibt konstruktiv, aber nicht extrem bullisch: Kurs oberhalb EMA‑20 und Fibonacci im Aufwärtstrend unterstützen eine Erholung. Unterstützungen: 0,04134 USD (letztes Tief) und 0,04185 USD (Fibonacci); Widerstände: 0,04260 USD und 0,04505 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,04260 USD würde weiteres Kaufinteresse bis ~0,04505 USD begünstigen; ein Bruch unter 0,04134 USD könnte das Bild zugunsten eines Rücklaufs in Richtung 0,03960–0,04000 USD drehen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.