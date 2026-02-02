Der Krypto-Markt steht unter Druck und viele Altcoins geraten ins Straucheln. Ob Cardano vor einer Stabilisierung oder dem nächsten Rücksetzer steht, zeigt die aktuelle Kursanalyse.

Der Krypto-Markt ist über Wochen hinweg deutlich gefallen. Viele Anleger reagierten mit Verunsicherung, einige dürften aus Panik verkauft und sich aus dem Markt zurückgezogen haben. Nicht jedoch Charles Hoskinson. Der Cardano-Gründer veröffentlichte kürzlich ein Video auf X, in dem er betont, dass echter Erfolg nur möglich sei, wenn man bereit ist, Risiken einzugehen und konsequent “all in“ zu gehen. In diesem Zusammenhang spielte er mit dem Gedanken, seinen Jet sowie seine Lamborghinis zu verkaufen, um diese Haltung zu unterstreichen.

Cardano Struktur & Trendanalyse

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden bewegte sich der Cardano-Kurs in einer Spanne zwischen 0,2757 US-Dollar auf der Unterseite und 0,2936 US-Dollar auf der Oberseite, gemessen an den letzten drei Vier-Stunden-Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs von 0,2923 US-Dollar liegt damit leicht unter dem Schlusskurs des Vortags bei 0,2955 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf rund 10,74 Milliarden US-Dollar. Insgesamt deutet diese enge Handelsspanne auf eine volatile Konsolidierungsphase nach der vorherigen Abwärtsbewegung hin.

Technisch notiert der Cardano-Kurs weiterhin unter dem EMA-20 bei 0,3025 US-Dollar, was kurzfristig auf anhaltenden bärischen Druck schließen lässt. Die seit Ende Januar bestehende Abfolge tieferer Hochs und tieferer Tiefs bleibt damit intakt. Auf der Unterseite liegen relevante Unterstützungszonen bei 0,2757 US-Dollar sowie bei 0,2685 US-Dollar. Auf der Oberseite fungieren der Bereich zwischen 0,299 und 0,3025 US-Dollar sowie das Niveau um 0,3208 US-Dollar als markante Widerstände. Solange sich der Kurs unter dem EMA-20 hält, ist die technische Gesamtlage als bearish einzustufen.

Cardano Momentum-Analyse

Der Relative-Strength-Index liegt aktuell bei rund 37,8 und signalisiert ein nachlassendes Momentum, ohne dabei bereits in einen klar überverkauften Bereich vorzudringen. Gleichzeitig deutet das Histogramm auf eine abnehmende negative Dynamik hin, was auf einen schwindenden Abwärtsdruck schließen lässt.

Volatilität und Risikoeinschätzung

Die Bollinger-Bänder weisen derzeit eine Breite von etwa 0,0597 US-Dollar auf. Das spricht für erhöhte, jedoch noch nicht extreme Schwankungen. Insgesamt befindet sich der Markt in einer angespannten Konsolidierungsphase, in der das Risiko kurzfristiger, impulsiver Kursbewegungen erhöht bleibt.

