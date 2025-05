Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Wenn der Kryptomarkt in eine risikofreudige Phase eintritt, steigt oft auch das Interesse an neuen Projekten mit höherer Upside. Anleger suchen gezielt nach Alternativen mit überdurchschnittlicher Renditechance – vor allem bei günstigen Bewertungen in einer frühen Phase. Davon profitieren dann auch Krypto-Presales und junge Coins.

Drei Projekte zeigen hier zuletzt eine gewisse Stärke: Eines entwickelt die erste Layer-2-Lösung für Solana, ein Weiteres bringt einen AI-Agenten für Trader – und ein Drittes kombiniert Bitcoin-Nähe mit Meme-Kultur und echten BTC-Airdrops.

Solaxy (SOLX)

Im Mai 2025 zählt Solaxy zu den auffälligsten Projekten im Marktsegment der Presales – nicht nur wegen seines technologischen Ansatzes, sondern auch durch das starke Finanzierungsvolumen. Als erste Layer-2-Lösung für das Solana-Netzwerk adressiert Solaxy gezielt die strukturellen Schwächen der bislang reinen Layer-1-Architektur. Bisher waren Rollup-Technologien vor allem im Ethereum-Ökosystem etabliert. Mit Solaxy entsteht nun ein innovativer Ansatz für Solana, das unter hoher Auslastung regelmäßig an seine Grenzen stößt.

Das Zentrum von Solaxy ist ein skalierbares Rollup-Modell. Transaktionen werden ausgelagert, gebündelt und in komprimierter Form wieder in das Mainnet eingespeist. Diese Lösung entlastet das Netzwerk erheblich und senkt die Transaktionskosten. Gerade bei populären Token-Launches, die in der Vergangenheit zu Staus im Solana-Netz führten, schafft das Projekt somit eine technische Grundlage für reibungslose Abläufe.

Die Zahlen untermauern das Vertrauen des Marktes: Mit bereits rund 35 Millionen US-Dollar eingesammelten Kapitals gehört Solaxy zu den erfolgreichsten Krypto-Presales des Jahres. Solche Summen im Frühstadium sind selten – sie signalisieren eine klare relative Stärke gegenüber anderen Projekten. Neben der Architektur überzeugt Solaxy mit einer umfassenden Infrastruktur, inklusive Launchpad, Bridge-Technologie und einem eigens entwickelten Block Explorer.

Für Anleger, die nach einer der besten Kryptowährungen mit strategischem Layer-2-Ansatz im Solana-Ökosystem suchen, stellt Solaxy eine spannende Option dar. Der Erwerb des SOLX Tokens erfolgt über die Website des Projekts. Akzeptiert sind ETH, BNB, SOL und USDT. Zudem lockt eine Staking-Funktion mit attraktiven Renditen von nach eigenen Angaben bis zu 120 Prozent APY.

MIND of Pepe (MIND)

Unter den vielversprechendsten Newcomern im Kryptomarkt zählt MIND of Pepe zu den besten Kryptowährungen mit Fokus auf künstliche Intelligenz. Das Projekt kombiniert ein leistungsfähiges AI-Agent-Modell mit einem viralen Meme-Branding – und trifft damit augenscheinlich einen Nerv der Zeit. Während AI-Coins zuletzt spürbaren Rückenwind erhielten, positioniert sich MIND of Pepe mit technischer Substanz und einem klaren Anwendungsfokus: einem selbstlernenden KI-Agenten speziell für Krypto-Trader.

Technologisch hebt sich das Projekt deutlich von reinen Hype-Coins ab. Im Zentrum steht ein AI Agent, der mit einem auf Trader-Sprache trainierten Large Language Model arbeitet, aktuelle Daten über Retrieval-Augmented-Generierung verarbeitet und Netzwerkanalysen etwa auf X durchführt. Durch die Verbindung mit Smart Contracts und DeFi-Diensten kann der Agent sogar eigenständig Aktionen ausführen – ein funktionaler Vorteil gegenüber klassischen Bots. Der offizielle Start des KI-Tools erfolgte bereits am 10. Mai, also noch vor Abschluss des laufenden Presales.

Der Presale selbst verzeichnet ein starkes Momentum: Mit fast 9 Millionen US-Dollar eingesammelten Kapital gehört MIND of Pepe zu den erfolgreichsten Krypto-Presales in diesem Jahr. Diese Summe spricht für hohes Vertrauen in Konzept und Umsetzung. Besonders attraktiv wirkt das Projekt auch durch sein dynamisches Staking-Modell, das immer noch bis zu 250 Prozent APY in Aussicht stellt.

Trotz des verspielten Pepe-Marketings verfolgt das Projekt eine ernsthafte Agenda: Technologische Effizienz für den Krypto-Handel. Damit eignet sich MIND of Pepe als eine der besten Kryptowährungen für Investoren, die auf reale KI-Nutzung statt bloßem Trend setzen. Der Token ist direkt über die Projekt-Website erhältlich – ETH, BNB, SOL und USDT werden für den Token-Swap unterstützt. Wer noch vor dem Launch investieren will, muss sich beeilen: Der Presale endet nämlich bereits im Mai.

BTC Bull (BTCBULL)

Der BTCBULL Token vereint zentrale Elemente des Bitcoin-Ökosystems mit den viralen Mechanismen klassischer Meme-Coins – und positioniert sich dadurch als eine der besten neuen Kryptowährungen für spekulative Anleger mit Sinn für Substanz.

Anders als viele rein humorgetriebene Projekte setzt BTCBULL nicht auf tierische Motive, sondern inszeniert den Bitcoin selbst als Leitfigur: Der bullische Auftritt, visuell durch ein kämpferisches Bitcoin-Maskottchen symbolisiert, spiegelt die Widerstandskraft und Dominanz des Originals wider. Doch das Projekt geht weit über reine Symbolik hinaus. Im Zentrum steht ein klar strukturierter Belohnungsmechanismus, der sowohl Airdrops in echten BTC als auch deflationäre Token-Burns bei Erreichen bestimmter Preisniveaus vorsieht.

Das Konzept: Sobald der Bitcoin bestimmte Kursmarken überschreitet – etwa 150.000 oder 200.000 US-Dollar – werden automatisch echte Bitcoin an BTCBULL-Inhaber ausgeschüttet. Parallel dazu greift ein deflationäres Modell, bei dem das Angebot reduziert wird, sobald BTC vordefinierte Schwellen erreicht. Diese Kombination aus realer Belohnung und verknapptem Angebot schafft starke Anreize für BTCBULL-Halter.

Mit bisher über 5,3 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt, zeigt BTCBULL bereits eine bullische Dynamik. Hinzu kommt ein attraktives Staking-Modell mit derzeit laut eigenen Angaben rund 75 Prozent APY, das frühzeitigen Unterstützern zusätzliche Anreize bietet. Für Anleger, die eine der besten Kryptowährungen mit Bitcoin-Nähe und spekulativer Upside suchen, könnte BTCBULL damit ein spannendes Experiment sein.

Der Erwerb ist direkt über die Website möglich, Zahlungen sind via ETH, USDT oder Kreditkarte umsetzbar.

