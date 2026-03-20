KI-Rallye pusht Artificial Superintelligence Alliance

Die KI-Rallye am Krypto-Markt treibt Artificial Superintelligence Alliance nach oben. Nun steht der Kurs an einer charttechnisch wichtigen Marke.

Artificial-Superintelligence-Alliance (FET) profitiert von der anhaltenden Rallye bei KI-Token. Im Tagesvergleich legt der Kurs um rund sechs Prozent zu und reiht sich damit in die jüngste Dynamik rund um AI-getriebene Krypto-Projekte ein. Das Interesse an KI-Narrativen nimmt spürbar zu. Entsprechend gewinnen KI-Token wieder an Momentum, wovon FET nun profitiert.

Hinter dem Projekt steht die Artificial Superintelligence Alliance, ein Zusammenschluss von Fetch.ai, SingularityNET und Ocean Protocol. Ziel der Allianz ist ein dezentrales KI-Ökosystem, das die Entwicklung von Artificial General Intelligence (AGI) und langfristig Artificial Superintelligence (ASI) vorantreibt. Fetch.ai bringt dabei seine Infrastruktur für autonome Agenten ein, SingularityNET seine KI-Modelle und Ocean Protocol seine Expertise im Bereich Datenmärkte. Was die charttechnische Lage jetzt verrät.

FET behauptet sich über kurzfristigem Trendindikator

In den vergangenen Handelstagen bewegte sich der Kurs zwischen 0,201 US-Dollar auf der Unter- und 0,243 US-Dollar auf der Oberseite. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,223 US-Dollar und damit rund 6,5 Prozent über dem Vortageswert. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf rund 505 Millionen US-Dollar.

Charttechnisch notiert FET leicht oberhalb des exponentiellen gleitenden Durchschnitts der vergangenen 20 Perioden (EMA-20), der aktuell bei 0,219 US-Dollar verläuft. Nach einem kurzfristigen Hoch bei 0,243 US-Dollar setzte zwar eine Konsolidierung ein, dennoch verteidigt der Kurs bislang die Zone oberhalb des EMA-20. Solange diese Marke hält, bleibt die kurzfristige Struktur neutral bis leicht positiv.

Relevante Kurszonen im Überblick

Auf der Unterseite fungiert der Bereich um 0,2117 US-Dollar als erste Unterstützung, gefolgt vom jüngsten Tief bei 0,201 US-Dollar. Ein Rückfall unter diese Zone würde das Chartbild eintrüben und die jüngste Erholung infrage stellen.

Auf der Oberseite bleibt das Hoch bei 0,243 US-Dollar die unmittelbare Hürde. Darüber liegt mit 0,256 US-Dollar die nächste relevante Widerstandsmarke. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,243 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 0,26 bis 0,30 US-Dollar freimachen.

Momentum und Schwankungsbreite

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt mit rund 42 Punkten unterhalb der neutralen 50er-Marke und signalisiert bislang kein ausgeprägtes Kaufmomentum. Gleichzeitig deutet die leichte positive Differenz zwischen Kurs und EMA-20 darauf hin, dass sich kurzfristig wieder etwas Aufwärtsdruck aufbaut.

Die Bollinger-Bänder weisen aktuell eine Bandbreite von rund 0,038 US-Dollar auf. Das spricht für erhöhte, aber noch nicht extreme Volatilität. Insgesamt befindet sich der Markt in einer Konsolidierungsphase mit erhöhter Unsicherheit. Ein klarer Impuls nach oben oder unten steht noch aus.

Kurzfristiger Ausblick

Die technische Ausgangslage für FET bleibt kurzfristig neutral bis leicht bullisch. Entscheidend ist, ob es gelingt, die Marke bei 0,243 US-Dollar zu überwinden. In diesem Fall könnte sich die Bewegung in Richtung 0,26 bis 0,30 US-Dollar ausdehnen.

Fällt der Kurs hingegen unter 0,201 US-Dollar zurück, dürfte sich der Abwärtsdruck verstärken. Dann rückt die Region um 0,16 US-Dollar als potenzielle Zielzone in den Fokus. Angesichts der weiterhin erhöhten Schwankungsbreite bleibt ein umsichtiges Risikomanagement ratsam.

Artificial Superintelligence Alliance sowie zahlreiche weitere Kryptowährungen können über die Krypto-Börse Coinbase gehandelt werden. Neukunden sichern sich aktuell 30 Euro in Bitcoin, sobald sie mindestens den gleichen Betrag investieren.

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