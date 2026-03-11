Internet Computer (ICP) ist der Tagessieger am Krypto-Markt. Ein Listing auf Upbit treibt die Kurse, doch wie nachhaltig ist die Rallye?

Der Internet Computer ist unter den 100 wertvollsten Kryptowährungen Tagessieger. Über die letzten 24 Stunden legte der Kurs um über 10 Prozent zu und liefert sich derzeit ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Artificial Superintelligence Alliance (FET).

Ursache für den abrupten Kursanstieg dürfte ein Listing auf Upbit sein – der größten Krypto-Börse Südkoreas. Eine Mitteilung veröffentlichte das Unternehmen kürzlich. Investoren auf dem Handelsplatz gelten als besonders risikoaffin. Ob sie den Kurs nachhaltig befeuern können, zeigt diese Kursanalyse.

Internet Computer Trend und Aufbau

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen einem Hoch von 2,949 USD und einem Tief von 2,368 USD (letzte 3 Candles). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 2,75 USD und damit deutlich über dem Schlusskurs des Vortags (2,385 USD), ein Anstieg von rund 15,30 %. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 1,53 Milliarden USD. Für Dich als Anleger wichtig: die kurzfristige Volatilität bleibt erhöht nach der starken Aufwärtsbewegung.

Der Kurs notiert klar oberhalb des EMA-20 (2,50 USD) und bildet zuletzt höhere Hochs und höhere Tiefs, was eine kurzfristige Aufwärtssequenz bestätigt. Nahe Unterstützung liegt bei 2,50–2,53 USD (EMA-20 / Fibonacci), kurzfristiger Widerstand bei 2,95 USD und dann psychologisch bei 3,00 USD. Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 bleibt, ist die Marktlage technisch bullisch.

Momentum-Check ICP

Der RSI (14) liegt bei circa 72,54, damit im überkauften Bereich. Das Histogramm beschleunigt positiv und bestätigt aktuellen Kaufdruck.

Wer in ICP einsteigen will, kann das über Coinbase. Wer mindestens 30 Euro investiert, erhält 30 Euro in Bitcoin geschenkt.

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell rund 0,322 USD und zeigt ausgeweitete Schwankungen. Der Markt befindet sich in einer angespannten Ausbruchsphase mit erhöhtem Risiko für kurzfristige Rücksetzer.

Kurzfristige Prognose ICP – Fazit

Kurzfristig bleibt die Prognose für ICP am 11.03.2026 bullish, allerdings mit erhöhter Vorsicht wegen überkaufter Indikatoren. Wichtigste Unterstützungen: 2,50 USD (EMA-20) und 2,53 USD (Fibonacci); Widerstände: 2,95 USD (Session-High) und 3,00 USD. Ein Ausbruch über 2,95–3,00 USD würde weiteres Potenzial eröffnen, während ein Rückfall unter 2,50 USD den kurzfristigen bullishen Ablauf in Frage stellen würde. Achte als Anleger auf RSI und das Volumen bei einem möglichen Retest der 2,50 USD-Marke.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

Du willst Internet Computer (ICP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Internet Computer (ICP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Internet Computer (ICP) kaufen Leitfaden