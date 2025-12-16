App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
3.05 T $
Bitcoin-Kurs87,293.00 $1.79%
Ethereum-Kurs2,931.39 $-0.94%
XRP-Kurs1.92 $1.15%
BNB-Kurs868.79 $2.71%
Solana-Kurs127.45 $1.38%
TRON-Kurs0.280667 $0.36%
Dogecoin-Kurs0.131396 $1.84%
Cardano-Kurs0.386735 $1.42%
Zcash-Kurs405.70 $-2.12%
Hyperliquid-Kurs26.45 $-3.66%
Chainlink-Kurs12.90 $1.76%
Digital Assets in Deutschland 2026 

Digital Assets in Deutschland: Jetzt an der größten Krypto-Studie teilnehmen

KPMG und BTC-ECHO starten die Krypto-Studie 2026. Teile deine Erfahrungen mit Bitcoin, Blockchain und digitalen Assets in Deutschland.

BTC-ECHO
von BTC-ECHO
Teilen
Bitcoin-Kurs87,293.00 $1.79 %
Bitcoin kaufen
Krypto-Studie 2026 von KPMG und BTC-ECHO mit digitaler Wellen-Grafik und Umfrage-Hinweis.

Beitragsbild: KPMG/BTC-ECHO

 | BTC-ECHO und KPMG führen eine Studie zu den Digital Assets in Deutschland durch

Mit über 2.500 Teilnehmenden war die von BTC-ECHO und KPMG initiierte Umfrage im Jahr 2025 die größte deutschsprachige Studie zu digitalen Assets. Jetzt startet die nächste Runde – und du kannst erneut dabei sein.

Jetzt an der Digital Assets in Deutschland 2026 Studie teilnehmen!

Im Fokus der Erhebung stehen Erfahrungen, Einschätzungen und Erwartungen rund um Bitcoin, Blockchain und Co. im deutschsprachigen Raum. Ziel ist es, ein differenziertes Bild über Nutzung, Relevanz und Wahrnehmung digitaler Vermögenswerte zu zeichnen.

Deine Stimme hilft, den Markt besser zu verstehen. Die Ergebnisse schaffen Transparenz für Entscheidungstragende und liefern der Community ein realistisches Lagebild.

Die Teilnahme ist anonym und richtet sich explizit an Personen mit praktischer Krypto-Erfahrung. Nach Abschluss der Studie werden die Ergebnisse öffentlich zur Verfügung gestellt.

Hier entlang zur Studie: Digital Assets in Deutschland 2026

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren
Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail!
Jetzt anmelden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Michael Saylor
Strategiewechsel unter der LupeVorzugsaktien statt Wandelanleihen: Mutiert Bitcoin-Gigant Strategy zum Schneeballsystem?
Eine Solana-Kryptowährungsmünze steht aufrecht vor gestapelten Münzen, wobei die Solana-Finanzcharts im unscharfen Hintergrund zu sehen sind.
Solana im StresstestKurs schwächelt, Fundament im Umbau: Solanas schwierigste Phase
Bitcoin-Münze auf Goldbarren mit steigender Kurskurve, Fotomontage
Gold, Geldpolitik, KryptoGoldpreis 2026: Warum sich hier entscheidet, ob Bitcoin gewinnt oder verliert
Provenance Blockchain
0.030730 $
6.67%
Kaspa
0.044594 $
6.02%
Toncoin
1.56 $
5.10%
Monero
429.00 $
4.46%
Algorand
0.117491 $
4.00%
Bitcoin Cash
546.73 $
3.67%
Ethereum Classic
12.64 $
3.59%
OKB
109.30 $
3.32%
Arbitrum
0.201055 $
3.28%
Sui
1.51 $
3.23%
MemeCore
1.61 $
-7.91%
Pump.fun
0.002298 $
-7.83%
Aster
0.789556 $
-5.16%
Hyperliquid
26.45 $
-3.66%
Cronos
0.095337 $
-2.99%
Zcash
405.70 $
-2.12%
LEO Token
9.04 $
-2.02%
Bittensor
260.07 $
-1.63%
Midnight
0.058274 $
-1.58%
Official Trump
5.21 $
-1.41%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren