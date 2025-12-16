KPMG und BTC-ECHO starten die Krypto-Studie 2026. Teile deine Erfahrungen mit Bitcoin, Blockchain und digitalen Assets in Deutschland.

Digital Assets in Deutschland: Jetzt an der größten Krypto-Studie teilnehmen

Mit über 2.500 Teilnehmenden war die von BTC-ECHO und KPMG initiierte Umfrage im Jahr 2025 die größte deutschsprachige Studie zu digitalen Assets. Jetzt startet die nächste Runde – und du kannst erneut dabei sein.

Im Fokus der Erhebung stehen Erfahrungen, Einschätzungen und Erwartungen rund um Bitcoin, Blockchain und Co. im deutschsprachigen Raum. Ziel ist es, ein differenziertes Bild über Nutzung, Relevanz und Wahrnehmung digitaler Vermögenswerte zu zeichnen.

Deine Stimme hilft, den Markt besser zu verstehen. Die Ergebnisse schaffen Transparenz für Entscheidungstragende und liefern der Community ein realistisches Lagebild.

Die Teilnahme ist anonym und richtet sich explizit an Personen mit praktischer Krypto-Erfahrung. Nach Abschluss der Studie werden die Ergebnisse öffentlich zur Verfügung gestellt.

Hier entlang zur Studie: Digital Assets in Deutschland 2026