Vom 11. März bis zum 13. April 2026 verlost Kraken Bitcoin-Preise unter aktiven Nutzern. Der Hauptgewinn ist ein lang ersehnter Traum für viele Investoren. Ein ganzer Bitcoin. Erfahre hier, wie das Gewinnspiel genau funktioniert.

Unter dem Titel “Kraken Bitcoin Sweepstakes” startet die Krypto-Plattform Kraken eine Kampagne, die sowohl Bestandskunden als auch Neukunden anspricht. Belohnt wird dabei das, was Nutzer auf der Plattform ohnehin tun – der Handel mit digitalen Assets.

Der Countdown läuft

Das Gewinnspiel erstreckt sich über einen Zeitraum von gut einem Monat. Die Aktion ist bereits am 11. März gestartet und läuft noch bis zum 13. April 2026 um 15:59 Uhr (MEZ). In diesem Fenster zählt jede Handelsaktivität, sofern du dich als Nutzer zuvor korrekt für die Aktion registriert hast.

Die Teilnahmehürden wurden von Kraken bewusst niedrig angesetzt. Es ist keines dieser komplizierten Trading-Turniere, bei denen oft nur professionelle Händler mit den besten Algorithmen eine Chance haben. Stattdessen basiert das System auf einem einfachen Losverfahren, das an das Handelsvolumen gekoppelt ist.

Ein Dollar, ein Los

Das Kernprinzip des Gewinnspiels ist ein Losverfahren. Dabei entspricht jeder gehandelte US-Dollar einem Los. Wer also beispielsweise für 100 US-Dollar Bitcoin kauft, erhält 100 Einträge in den Lostopf. Wer für 5.000 US-Dollar Ethereum verkauft, sichert sich 5.000 Gewinnchancen.

Nutzer können über den gesamten Zeitraum hinweg Lose sammeln. Um jedoch eine Dominanz durch institutionelle Händler oder “Wale” zu verhindern, hat Kraken eine Obergrenze eingezogen. Pro Nutzer können maximal 1.000.000 Einträge gesammelt werden. Das entspricht einem Handelsvolumen von einer Million US-Dollar im Aktionszeitraum.

Der Prozess zur Teilnahme ist zweistufig:

Opt-in: Nutzer müssen ihre Teilnahme aktiv bestätigen. Dies geschieht entweder über den “Offers”-Bildschirm in der regulären Kraken-App oder über den “Promotions”-Bereich in der Kraken Pro App. Ohne diesen Klick zählen die Trades nicht. Handel: Nach der Bestätigung werden alle qualifizierten Trades zwischen dem 11. März und dem 13. April automatisch gezählt.

Was zählt und was nicht

Für Trader ist vor allem entscheidend, welche Transaktionen überhaupt für das Gewinnspiel berücksichtigt werden. Kraken legt die Regeln dabei großzügig aus und bezieht die wichtigsten Handelsarten mit ein.

Dazu zählen sowohl klassische Käufe und Verkäufe im Spot-Handel als auch die direkte Konvertierung eines Krypto-Assets in ein anderes. Ebenso spielt es keine Rolle, ob Nutzer über die Standardoberfläche von Kraken oder über Kraken Pro handeln. Selbst Margin-Trades und PTL-Positionen fließen in das relevante Handelsvolumen ein.

Ganz ohne Einschränkungen läuft das Modell allerdings nicht. Um offensichtliche Umgehungsversuche zu verhindern, schließt Kraken bestimmte Geschäfte ausdrücklich aus. Nicht angerechnet werden demnach Transaktionen zwischen Fiat-Währungen und Stablecoins, also etwa der Tausch von US-Dollar in USDT. Dasselbe gilt für reine Stablecoin-Swaps wie etwa von USDC in USDT. Auch Trades mit Aktien, Bundles oder xStocks haben keinen Einfluss auf das Losverfahren.

Das erwartet dich im Preispool

Kraken bleibt der eigenen Krypto-Logik treu und vergibt die Gewinne in Bitcoin. Der Hauptpreis fällt dabei besonders üppig aus. Ein glücklicher Gewinner erhält einen ganzen Bitcoin.

Doch nicht nur der Hauptgewinn sorgt für Aufmerksamkeit. Darüber hinaus verlost Kraken an fünf weitere Teilnehmer jeweils 10.000 US-Dollar in Bitcoin. Zusätzlich sollen auch kleinere Gewinne die Chancen breiter streuen. Deshalb werden weitere 100 Gewinner gezogen, die jeweils 100 US-Dollar in Bitcoin erhalten. Insgesamt summiert sich der Preispool damit auf 1 BTC sowie weitere 60.000 US-Dollar in Bitcoin.

Teilnahmeberechtigt sind Nutzer in den meisten Regionen, in denen Kraken aktiv ist. Ausgenommen Großbritannien und Australien, die aus rechtlichen Gründen nicht an der Aktion teilnehmen können.

Kleiner Aufwand, große Chance

Mit dem “Bitcoin Sweepstakes” schafft Kraken einen starken Anreiz, deine Handelsaktivitäten im Frühjahr 2026 auf ihrer Plattform zu bündeln. Durch die Einbeziehung von Spot- und Margin-Trading sowie die Verfügbarkeit auf der Pro-Plattform spricht die Börse sowohl Gelegenheitsanleger als auch aktive Trader an.

Für Trader, die ohnehin aktiv sind, ist die Aktion ein “No-Brainer”. Ein einfacher Klick zur Anmeldung genügt, um die Chance auf den Gewinn zu wahren, ohne das eigene Handelsverhalten zwingend ändern zu müssen.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von Kraken.

Disclaimer: Keine Anlageberatung. Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein Verlustrisiko. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ein Los pro 1 US-Dollar Handelsvolumen auf Kraken. Obergrenze von 1.000.000 Losen pro Nutzer. Es gelten geografische Einschränkungen. Kein Kauf erforderlich.

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