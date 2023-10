Im kommenden Jahr werden die Belohnung für Miner halbiert: Das Bitcoin Halving steht an. Wie wird es sich auf den BTC-Kurs auswirken?

Das Halving steht an: Wie wird der Bitcoin-Kurs beeinflusst?

2024 ist es so weit

Wer erinnert sich noch an das Stock-to-Flow-Modell? Seinerzeit publizierte der anonyme Bitcoin-Analyst PlanB ein Modell, das ebenso simpel wie genial erschien. Die Kurzfassung lautet so: Der Wert eines monetären Guts wie Bitcoin hängt von seiner Knappheit ab. Knappheit ist freilich genau definiert: Gemeint ist die Rate an Verwässerung (Flow), die zu seiner Bestandsmenge (Stock) je Zeiteinheit hinzukommt. Umso besser, wenn sie unveränderbar ist – das ist bei Bitcoin der Fall. Die PlanB-Theorie: Der Bitcoin-Kurs ist maßgeblich abhängig von der Knappheit.

In der Vergangenheit ließ sich tatsächlich ein statistisch signifikanter Zusammenhang zu Bitcoins Inflationsrate (definiert als Mengenzuwachs des Angebots) mit dem Kurs nachweisen. Das Stock-to-Flow-Modell und mit ihm eine unverbesserliche Hoffnung auf den Mond, die mit jedem Halving neu angefacht wird, war geboren.

Vier Jahre nach Publikation des ursprünglichen PlanB-Papers wissen wir jedoch: Das Stock-to-Flow-Modell ist gescheitert. Zwar hat sich der Bitcoin-Kurs im Zuge des zurückliegenden Halvings 2020 tatsächlich positiv entwickelt. Von den prognostizierten 100.000 US-Dollar ist BTC aber meilenweit entfernt.

War schon mal genauer: das Stock-to-Flow-Modell von PlanB. Quelle: Glassnode

Hat das Halving also keinen signifikanten Preiseffekt?

Doch. Das anstehende Bitcoin Halving wird mit großer Wahrscheinlichkeit einen Effekt auf den Bitcoin-Kurs haben. Allerdings spielt der Angebotsschock dabei nur eine untergeordnete Rolle.

