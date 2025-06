Auf Europas führendem Technologie-Event erwarten dich am 3. und 4. September 2025 hochkarätige Referenten. Erlebe, wie die CONF3RENCE 2025 die digitale Transformation vorantreibt.

Vom 3. bis 4. September 2025 wird der Signal Iduna Park in Dortmund zum pulsierenden Zentrum der digitalen Innovation. Die CONF3RENCE 2025 etabliert sich als Europas führende B2B-Plattform für Web3 und Künstliche Intelligenz und verspricht eine einzigartige Verschmelzung von traditioneller Wirtschaft und revolutionären Zukunftstechnologien.

Top-Speaker von Cardano bis Decentraland

Die erste Speaker-Welle der CONF3RENCE 2025 unterstreicht ihren Status. Zu den bekanntesten zählen:

Frederik Gregaard, CEO der Cardano Foundation, bringt seine mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung mit, die er unter anderem bei PwC sammelte, wo er transformative Initiativen in der digitalen Innovation vorantrieb. Unter seiner Führung hat sich die Cardano Foundation zu einem Katalysator für Blockchain-Adoption entwickelt und treibt wegweisende Lösungen in dezentraler Governance und Nachhaltigkeit voran.

Dennis Winter, Chief Technology Officer von Börse Stuttgart Digital, repräsentiert die Brücke zwischen traditionellem Finanzwesen und der Krypto-Welt. In seiner Position bei Börse Stuttgart Digital verantwortet er mit einem Team von 70 internationalen Fachkräften in Stuttgart, Berlin und Ljubljana die Softwareentwicklung, den IT-Betrieb und die IT-Sicherheit. Der Technologieexperte kommt von der globalen FinTech-Bank Solaris, wo er seit 2016 als CTO für die Entwicklung stabiler Prozesse und die Sicherheit der technischen Infrastruktur verantwortlich war.

Bay Backner, Head Producer bei der Decentraland Foundation, verkörpert die kreative Dimension des Web3. Als Web3-Künstlerin arbeitet sie mit Metaverse-Installationen und immersiven Technologien, um virtuelle Erfahrungen zu schaffen. Sie ist Gründerin und Direktorin von MESH, der Kunstmesse für 3D-, Metaverse- und VR-Schöpfer, und Mitbegründerin von Vueltta, einem internationalen Kunstkollektiv, das immersive Installationen im Decentraland-Metaverse produziert.

Alex Ulbricht von Fujitsu bringt ihre Expertise als Evangelistin für datengetriebene Transformation und Künstliche Intelligenz ein. Angetrieben von ihrer Leidenschaft für KI, Fairness und Nachhaltigkeit begeistert sie mit wegweisenden Keynotes über traditionelle und generative KI.

Von Blockchain bis KI: Einblicke in die wichtigsten Zukunftstrends

Mit über 200 Speakern, 150 Partnern und Ausstellern sowie mehr als 60 Keynotes, Paneldiskussionen und Masterclasses positioniert sich die CONF3RENCE als das bedeutendste Event der DACH-Region für Blockchain, Künstliche Intelligenz und digitale Transformation. Zum beeindruckenden Line-up zählen 82 Prozent der Teilnehmer aus der C-Level-Führungsebene.

Im Fokus der Veranstaltung stehen mehr als 60 Sessions und Masterclasses, die tiefgehende Einblicke in Schlüsseltechnologien bieten. Ein Schwerpunkt liegt auf Tokenisierungslösungen, die aktuell die Finanzbranche revolutionieren. Experten diskutieren hier sowohl regulatorische Rahmenbedingungen als auch Use Cases aus der Industrie – von Immobilien-Tokenisierungen bis zu Security Token Offerings.

Ebenfalls im Fokus: Digitale Identitäten. Fachleute analysieren, wie selbstsouveräne Identitäten (SSI) nicht nur Compliance-Prozesse optimieren, sondern auch neue Geschäftsmodelle im Metaverse ermöglichen. Praktische Workshops demonstrieren Implementierungsstrategien für Unternehmen.

Für KI-Interessierte bietet die “KI in der Unternehmenspraxis”-Track konkrete Handlungshilfen aus der Praxis für die Praxis. Hier zeigen Experten, wie generative KI Tools wie ChatGPT in CRM-Systeme integriert werden und Ethik-Frameworks für Machine-Learning-Modelle funktionieren. Case Studies aus der Automobilindustrie verdeutlichen den Einsatz von Predictive Maintenance-Systemen in der Logistik.

Innovatives Formatdesign für maximalen Wissenstransfer

Jede Session folgt dem 30-30-30-Prinzip: 30 Minuten Keynote, 30 Minuten interaktive Workshop-Phase, 30 Minuten Networking. Ein Konzept, das sowohl Wissensvertiefung als auch unmittelbare Umsetzungsdialogen ermöglicht.

Die Masterclass-Reihe setzt neue Akzente: In limitierten Gruppen von 25 Teilnehmern entwickeln CTOs unter Anleitung von Cardano-Architekten dezentrale Governance-Modelle, während KI-Ethiker Responsible AI-Frameworks für Healthcare-Anwendungen co-kreieren.

Für Remote-Teilnehmer streamen 3D-Avatare sämtliche Sessions ins Decentraland-Metaverse. Eine digitale Replik des Signal Iduna Parks ermöglicht VR-gestütztes Networking mit Spatial-Audio-Technologie. Parallel analysieren KI-Matchmaking-Algorithmen via LinkedIn-Integration über 5.000 Teilnehmerprofile, um themenspezifische Kontaktvorschläge in Echtzeit zu generieren.

Jetzt Ticket sichern – nur für kurze Zeit 30 Prozent sparen

Mit ihrer Kombination aus hochkarätigen Speakern, praxisnahen Formaten und strategischen Partnerschaften bietet dir die CONF3RENCE 2025 unvergleichliche Möglichkeiten für Weiterbildung, Networking und Geschäftsentwicklung.

