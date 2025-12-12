Coinbase startet eine neue Bonusaktion für Krypto-Einsteiger: Wer sich neu bei der US-amerikanischen Krypto-Börse registriert und mindestens 50 Euro handelt, erhält 50 Euro in Bitcoin geschenkt.

Coinbase verschenkt aktuell 50 Euro Bitcoin: So sicherst du dir den Bonus bis 23.12.2025

Die Aktion läuft bis zum 23. Dezember 2025 und richtet sich insbesondere an Nutzer, die Coinbase erstmals ausprobieren möchten. In diesem Artikel erklären wir, wie die Aktion funktioniert, welche Bedingungen gelten und für wen sich der Deal lohnt.

Was steckt hinter der Coinbase-Aktion?

Coinbase gehört zu den bekanntesten und regulierten Krypto-Börsen weltweit. Mit der aktuellen Aktion will der Anbieter vor allem neue Nutzer ansprechen, die bisher noch keinen Zugang zum Krypto-Markt hatten.

Das Prinzip ist einfach: 50 Euro einzahlen, mindestens 50 Euro handeln und 50 Euro Bitcoin als Bonus erhalten. Ein klassisches “Trade & Get”-Modell, das vor allem für Einsteiger interessant ist, da der notwendige Einsatz überschaubar bleibt.

Voraussetzungen für den 50-Euro-Bitcoin-Bonus

Um an der Aktion teilzunehmen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Neuregistrierung bei Coinbase

Identitätsprüfung (KYC) abschließen

Mindestens 50 Euro Handelsvolumen (z. B. Kauf von Bitcoin, Ethereum oder anderen Kryptowährungen)

Teilnahme innerhalb des Aktionszeitraums bis 23.12.2025

Wichtig: Der Bonus wird nicht sofort, sondern nach erfolgreichem Abschluss der Bedingungen gutgeschrieben.

Schritt-für-Schritt: So sicherst du dir die 50 Euro Bitcoin

Coinbase-Konto eröffnen

Registrierung mit E-Mail-Adresse und Passwort. Identität verifizieren

Ausweis oder Reisepass hochladen (EU-Standard). Geld einzahlen

Per Banküberweisung, Kreditkarte oder anderen verfügbaren Zahlungsmethoden. Mindestens 50 Euro handeln

Zum Beispiel Bitcoin kaufen oder einen anderen Coin traden. 50 Euro Bitcoin erhalten

Nach Erfüllung aller Bedingungen wird der Bonus automatisch gutgeschrieben.

Für wen lohnt sich die Aktion besonders?

Die Coinbase-Aktion ist nicht für aktive Trader, sondern vor allem für folgende Zielgruppen attraktiv: Krypto-Einsteiger, die ihre ersten Bitcoin kaufen wollen, Nutzer, die Coinbase risikoarm testen möchten und Leser, die ohnehin einen Einstieg planen und den Bonus “mitnehmen” wollen.

Wer bereits ein Coinbase-Konto besitzt, kann an dieser Aktion nicht erneut teilnehmen.

Sicherheit und Regulierung: Warum Coinbase für Anfänger geeignet ist

Coinbase gilt als eine der am stärksten regulierten Krypto-Börsen weltweit. Die Börse hat ihren Sitz in den USA und ist an der NASDAQ gelistet. Zudem bietet Coinbase eine EU-konforme Identitätsprüfung sowie eine separate Verwahrung von Kundengeldern. Gerade für Einsteiger ist das ein wichtiges Argument, da Sicherheit und Transparenz oft schwer einschätzbar sind.

Gibt es einen Haken?

Nicht wirklich. Wie bei allen Bonusaktionen gilt: Der Bonus ist an Bedingungen geknüpft. Gebühren für den Trade können anfallen. Kursschwankungen sind möglich. Wer jedoch ohnehin 50 Euro investieren möchte, erhält durch den Bonus einen klaren Mehrwert, ohne zusätzliches Risiko eingehen zu müssen.

Wie lange läuft die Aktion?

Aktionsende ist der 23. Dezember 2025. Ob Coinbase die Aktion verlängert oder ändert, ist offen. Erfahrungsgemäß sind solche Deals zeitlich begrenzt und können jederzeit angepasst werden.

50 Euro Bitcoin als fairer Einstieg ins Krypto-Trading

Die Coinbase-Aktion ist kein spektakulärer “Gratis-Geld-Trick”, sondern ein solider Einstiegsbonus für alle, die sich ohnehin mit Bitcoin & Co. beschäftigen wollen. Niedrige Einstiegshürde, bekannte und regulierte Plattform und klar definierte Bedingungen: Für Einsteiger, die Coinbase testen möchten, ist der Deal bis 23.12.2025 definitiv einen Blick wert.

