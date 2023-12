Wenn die Luxusuhr am Handgelenk mehr als ein Schmuckstück und Statement ist, sondern dein Portfolio diversifiziert. Chrono24, der weltweit größte Onlinemarktplatz für Luxusuhren, zeigt dir, wie die diesjährige Weihnachtszeit den optimalen Zeitpunkt für Uhren als Accessoires und Wertanlagen zugleich bieten könnte.

Die Preisentwicklungen und das gestiegene Interesse der letzten Jahre verdeutlichen eine starke Korrelation zwischen dem Krypto- und Luxusuhrenmarkt. Derzeit befindet sich der globale Krypto-Markt in seiner stärksten Phase seit dem Beginn des zweijährigen Bärenmarktes und strahlt erste Anzeichen von Überschwänglichkeit aus. Währenddessen geht es im Markt für Luxusuhren noch etwas gemächlicher zu.

Das bietet eine hervorragende Möglichkeit für die Rotation von Krypto-Gewinnen zur Diversifizierung des Portfolios. Im Luxusuhrenmarkt zeigen sich Hinweise, dass die Talsohle bereits erreicht ist – ähnlich wie noch vor einigen Wochen im Krypto-Markt. Die derzeitige Phase bietet somit eine Buy-Low-Situation, welche intelligenten Käufern und Investoren eine starke Chance bieten kann.

ChronoPulse, der Uhrenindex von Chrono24, verdeutlicht über die letzten sechs Monate eine stabile Preisentwicklung – besonders bei Rolex-Uhren. Ein starker Bitcoin-Kurs gepaart mit dem Uhren-Käufermarkt machen Weihnachten 2023 zum idealen Zeitpunkt, um in das zeitlose Luxussegment zu investieren. Da Luxusuhren als alternative Investitionen und Geschenke beliebter denn je sind, könnte sich alles in allem eine synergetische Marktsituation bieten, die einen Umschwung des Sekundärmarktes herbeiführt.

Zu ChronoPulse

An der Spitze des Marktes für Luxusuhren positioniert sich Chrono24. Das deutsche Unternehmen existiert bereits seit 2003 und etablierte sich seitdem als weltweit größter Online-Marktplatz für Luxusuhren. Mit über 560.000 Uhren von über 3.000 Händlern und 35.000 Privatverkäufern erreicht die Plattform mehr als neun Millionen individuelle Besucher pro Monat.

Von Rolex über Omega, Tissot und Breitling bis zu Patek Philipp und Audemars Piguet wurden hier bereits über eine Million Uhren verkauft. Dabei zielt man stets darauf ab, neben Hobbyisten und Uhren-Liebhabern auch solche Individuen anzuziehen, die Luxusuhren als alternative Anlage wertschätzen.

Schon lange sind wir die erste Anlaufstelle für Uhrenhändler, -enthusiasten und -sammler, wenn es um Preisinformationen sowie Wertentwicklungen einzelner Referenzen geht. In unserer 20-jährigen Geschichte hat sich ein umfangreicher Schatz an objektiven Daten angesammelt, die eine unschlagbare Darstellung des Gebrauchtuhren-Marktes bieten. Es ist uns eine Freude, diese Daten als Service für die gesamte Uhrenindustrie zur Verfügung stellen zu können und sie mit der Chrono24-Community zu teilen. Tim Stracke, co-CEO von Chrono24

ChronoPulse, der Uhrenindex von Chrono24, lancierte zum zwanzigjährigen Jubiläum und greift auf über 4,6 Millionen Datensätze aus zwei Jahrzehnten historischer Analysen sowie realer Verkaufsdaten zurück.

Er bildet Verkaufstrends, Marktentwicklungen und somit eine Repräsentation des gesamten Sekundärmarktes für Luxusuhren ab. Aufgrund der Fülle von Daten, die Chrono24 als Marktführer zur Verfügung stehen, ergibt sich ein Index für Luxusuhren, der am Markt anderweitig in dieser Qualität nicht zu finden ist.

Die Daten des ChronoPulse-Index werden täglich aktualisiert und alle sechs Monate von Datenanalysten und Branchenexperten neu evaluiert. Nutzer von ChronoPulse bekommen so einen ausführlichen Überblick über die Situation des Sekundärmarktes und können dadurch jederzeit fundierte Kaufentscheidungen treffen.

Alternative Anlage oder Schmuckstück: Diese 5 Modelle überzeugen unter dem Weihnachtsbaum

Luxusuhren stehen wie kaum ein anderes Accessoire für Qualität, Präzision und Handwerkskunst. Feinste Handarbeit, hochwertige Materialien und zeitloses Design machen aus den Zeitmessern nicht nur modische Statements, sondern eine potenzielle Wertanlage.

Krypto-Anleger, die vom Aufschwung profitieren, sind oftmals auf der Suche, ihre Erträge in materielle Vermögenswerte umzuwandeln. Luxusuhren stellen dabei eine gute Möglichkeit dar – nicht nur aufgrund ihres ästhetischen oder emotionalen Wertes, sondern auch als Mittel zur Diversifikation des Portfolios.

Möchtest du also, statt digitaler Gewinne, lieber eine echte Uhr am Handgelenk tragen, aufbewahren oder zu Weihnachten verschenken?

Exklusiv für BTC Echo präsentieren die Experten von Chrono24, basierend auf jahrelanger Erfahrung und Datenanalysen, fünf Modelle als die beliebtesten Uhren für Weihnachten 2023 und das darauffolgende Jahr. Dabei ist für jedes Preissegment eine spannende Uhr vertreten.

Audemars Piguet Royal Oak – ca. 35.000 €

Rolex GMT-Master II 2018 – ca. 20.000 €

Rolex Datejust 41 – ca. 12.000 €

Omega Speedmaster Professional Moonwatch – ca. 7.000 €

Cartier Santos De Cartier – ca. 6.000 €

Chrono24 bietet mit einem großen weltweiten Angebot an neuen, gebrauchten und Vintage-Uhren ein umfassendes Serviceportfolio. Dies ermöglicht Käufern und Verkäufern maximale Sicherheit, da Transaktionen durch verschiedene Sicherheitsfeatures wie dem Chrono24 Käuferschutz, dem Trusted Seller-Programm und einer Echtheitsgarantie abgesichert werden. Zusätzlich werden alle Zahlungen über den Chrono24 Treuhandservice abgewickelt, bei dem das Geld aufbewahrt wird, bis sich der Kunde von der Qualität der Uhr überzeugen konnte.

Wenn du also in individuelle Uhren, als Schmuckstück, Weihnachtsgeschenk oder Wertanlage investieren und bei deinen Kaufentscheidungen auf einen hochwertigen Index zurückgreifen möchtest, dann bist du bei Chrono24 genau an der richtigen Stelle.

