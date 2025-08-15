App herunterladen
Kurs-Update  Cardano vor Short Squeeze? Warum der ADA-Kurs aufdrehen könnte

In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Cardano (ADA) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Bastian (Bitbull)
Cardano-Kurs0.930002 $2.45 %
Eine Cardano (ADA) Kryptowährungsmünze steht aufrecht vor einem Hintergrund mit Blau- und Orangetönen, der die Innovation hinter Cardano hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Legt der ADA-Kurs jetzt den Schalter um?

Im Tageschart zeigt sich, dass Cardano den Ausbruch über die gelbe Widerstandslinie nicht nachhaltig halten konnte und aktuell wieder darunter notiert. Der jüngste Abverkauf führte im Bereich um 0,99 US-Dollar zu einer deutlichen Freisetzung von Liquidität, was dem Kurs neue Aufwärtsdynamik verleihen könnte. Diese Zone könnte bei einem erneuten Anstieg vollständig abgeholt werden, bevor ein nachhaltiger Ausbruch erfolgt.

Auffällig ist, dass der Rücksetzer von Bitcoin am Vortag nur geringe Auswirkungen auf Cardano hatte. Sollte Bitcoin seine jüngste Abwärtsbewegung heute vollständig neutralisieren, würde dies die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Cardano die nächste markante Widerstandszone an der orangen Linie bei 1,135 US-Dollar anläuft.

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) signalisiert weiterhin positives Momentum, während der RSI (Relative Stärke Index) einen kontinuierlichen Anstieg verzeichnet und damit die zunehmende Kaufdynamik unterstreicht. Solange Cardano oberhalb der jüngsten Unterstützungszone bleibt und Bitcoin Anzeichen einer Erholung zeigt, ist ein kurzfristiger Anstieg in Richtung der orangen Widerstandsmarke wahrscheinlich. Ein Bruch dieser Zone würde weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

ADA Tageschart mit Indikatoren und Heatmap | Quelle: TradingView

4 Stunden Chart: Volatilität und potenzieller Short Squeeze

Im 4-Stunden-Zeitrahmen führte der erfolgreiche Ausbruch über die gelbe Box zunächst zu einem deutlichen Volatilitätsschub, bevor Cardano kurzfristig wieder darunter fiel. Die Rückkehr über diese Zone erfolgte jedoch rasch, und aktuell bewegt sich der Kurs leicht oberhalb von 0,94 US-Dollar. Diese schnelle Erholung deutet auf weiterhin bestehendes Kaufinteresse hin, wenngleich die Marktstruktur kurzfristig volatil bleibt.

Der MACD hat sich nach dem vorherigen Anstieg abgekühlt und befindet sich nun in einer neutraleren Position, was Spielraum für erneute Aufwärtsbewegungen schafft. Der RSI hat sich nach einem Überkauft-Signal deutlich zurückentwickelt und befindet sich aktuell in einem ausgeglichenen Bereich. Die Analyse der Liquidation Levels (unten links im nachfolgenden Chart) zeigt, dass in der aktuellen Preisspanne Short-Positionen dominieren.

Dieses Ungleichgewicht könnte bei einem weiteren Kursanstieg zu einem Short Squeeze führen und die Aufwärtsbewegung verstärken. Solange Cardano oberhalb der gelben Box bleibt, ist das kurzfristige bullish geprägte Szenario intakt, und ein erneuter Test der oberen Widerstandsbereiche erscheint möglich, insbesondere, wenn die Short-Überlastung am Markt in zusätzlichen Kaufdruck umschlägt.

ADA 4-Stunden-Chart mit Indikatoren und Liquidation Levels | Quelle: TradingView


Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 135.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

