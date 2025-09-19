In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Cardano (ADA) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Cardano vor Befreiungsschlag: Kommt jetzt der Kurs-Ausbruch?

Cardano bewegt sich im Tageschart aktuell in ein symmetrisches Dreieck hinein. Rund 75 Prozent dieser Formation sind bereits durchlaufen, und je weiter sich der Kurs innerhalb des Musters verdichtet, desto wahrscheinlicher wird ein bevorstehender Ausbruch.

In den letzten Wochen wurde der Kurs zweimal an der oberen Widerstandslinie zurückgewiesen, was auf ein mögliches Abwärtsrisiko hindeutet. Dennoch zeigt die Historie, dass ADA sich regelmäßig am 50 Tage EMA stabilisieren konnte, bevor neue Hochs angelaufen wurden. Ein erneuter Test dieser gleitenden Durchschnittslinie könnte somit die Basis für eine Fortsetzung nach oben bilden.

Wesentlich bleibt die Entwicklung von Bitcoin, da ein stabiler BTC-Kurs notwendig ist, um einen möglichen Aufwärtsausbruch bei ADA zu unterstützen. Gleichzeitig verdeutlicht die Heatmap (oben links im nachfolgenden Chart), dass Cardano in den vergangenen Wochen bereits große Teile der Liquidität auf der Unterseite abgeholt hat. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass nun die obere Liquiditätszone in den Fokus rückt.

Damit befindet sich ADA an einem entscheidenden Punkt, bei dem ein Rücklauf an den 50 Tage EMA als Sprungbrett für einen Ausbruch nach oben dienen könnte, sofern Bitcoin seine Unterstützungen verteidigt und keinen übergeordneten Abverkauf zulässt.

4 Stunden Chart zwischen Supporttest und Ausbruchsversuch

Im 4 Stunden Chart ist erkennbar, dass Cardano am oberen Widerstand gescheitert ist. Das VPVR (Volume Profile Visible Range, eine volumenbasierte Darstellung der wichtigsten Kursbereiche) zeigt, dass in diesem Bereich ein hohes Handelsvolumen abgewickelt wurde, wodurch die Zone zu einer starken Barriere geworden ist. Sollte der Kurs nun keinen Halt am 50 EMA finden, wäre ein Rücksetzer in Richtung des 200 EMAs sowie des darunterliegenden Unterstützungsbereichs wahrscheinlich.

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) signalisiert bereits nachlassendes Momentum und könnte in Kürze ins negative Territorium wechseln. Der RSI (Relative Strength Index) bewegt sich aktuell um die 50 Punkte Marke, was eine neutrale Ausgangslage darstellt und ebenfalls auf eine bevorstehende Richtungsentscheidung hindeutet. Besonders entscheidend wird, wie der Kurs auf den 50 EMA reagiert. Ein Abprall nach oben könnte einen neuen Aufwärtsimpuls einleiten, während ein Bruch der Unterstützung den Weg für eine tiefere Korrektur öffnen würde.

Ein Blick auf die Liquidation Levels (unten links im nachfolgenden Chart) zeigt zudem, dass sich in den unteren Preisbereichen zahlreiche Positionen angesammelt haben. Diese Liquidität könnte den Markt kurzfristig anziehen, bevor ein erneuter Anstieg möglich wird. Damit steht ADA auch auf der kleineren Zeitebene an einem kritischen Punkt, an dem die Reaktion auf den 50 EMA maßgeblich bestimmen wird, ob sich eine weitere Korrektur durchsetzt oder ein neuer Ausbruchsversuch gestartet wird.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 140.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

