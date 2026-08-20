Cardano-Gründer Charles Hoskinson setzt auf KI-Agenten als unterschätzten Krypto-Treiber. Welche ADA-Kursmarken für Anleger nun relevant werden.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die Krypto-Stimmung verbessert sich, Bitcoin und Altcoins verzeichnen Kursgewinne. â³

Cardano-Gründer Hoskinson sieht langfristigen Nutzen durch KI-Agenten für die Branche. â³

Technische Analyse zeigt entscheidende Kursmarken für ADA und mögliche Szenarien. â³

Aktuelle Marktlage deutet auf Konsolidierung und mögliche Ausbrüche hin. â³

Am Krypto-Markt hellt sich die Stimmung deutlich auf. Bitcoin zieht kräftig an und fast alle großen Altcoins verzeichnen ebenfalls neue Kursgewinne. Auch Cardano konnte von der neuen Risikofreude profitieren, nachdem das US-Finanzministerium am gestrigen Mittwochabend ankündigte, seine Rückkäufe langfristiger Staatsanleihen stark ausweiten zu wollen. Die Aussicht auf mehr Liquidität sorgt derzeit für eine neue Kaufbegeisterung.

Laut Cardano-Gründer Charles Hoskinson könnte der nächste große Wachstumsschub der Branche aber aus einer ganz anderen Richtung kommen. Es reiche langfristig nicht, Kryptowährungen über schnellere oder günstigere Transaktionen zu verkaufen. Stattdessen brauche es einen konkreten Nutzen im Alltag. Dabei könnten KI-Agenten, die eigenständig Zahlungen ausführen und Vermögen verwalten, eine zentrale Rolle übernehmen. Wie sich diese langfristige Vision mit der aktuellen Marktlage deckt und welche Kursmarken für ADA jetzt entscheidend werden, zeigt die folgende Chartanalyse.

Cardano in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Range zwischen 0,1923 US-Dollar (High) und 0,1811 US-Dollar (Low) basierend auf den letzten 4 4h-Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,1902 US-Dollar und damit deutlich über dem Vortagesschluss von 0,1813 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 7,1 Milliarden US-Dollar, was dem fünfzehnten Platz in der Krypto-Rangliste entspricht.

Der Kurs notiert klar über dem EMA-20 (0,1797 US-Dollar), die kurzfristige Sequenz zeigt höhere Hochs und höhere Tiefs und damit relative Stärke. Unterstützung liegt initial bei 0,1830 US-Dollar, sekundär bei 0,1760 US-Dollar; unmittelbarer Widerstand ist bei 0,1923 US-Dollar, darüber 0,2000 US-Dollar. Solange der Preis über dem EMA-20 bleibt, ist die kurzfristige Marktlage neutral bis leicht bullisch.

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Der RSI liegt bei 63,2 und befindet sich im bullischen Bereich, ohne überkauft zu sein. Das Histogramm zeigt positive Beschleunigung, was auf anhaltende Kaufdynamik und Momentum-Aufbau hinweist. Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 0,01954 US-Dollar und signalisiert erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen. Der Markt ist in einer ausbruchsbereiten Konsolidierungsphase mit erhöhter Anspannung, insbesondere solange der Kurs nahe dem oberen Band handelt.

Kurzfristige ADA-Prognose

Kurzfristig bleibt die Prognose für ADA neutral bis leicht bullisch: Der Kurs liegt über EMA-20 und Momentum zeigt Stärke, jedoch liegt ein Fibonacci-Widerstand bei 0,19147 US-Dollar. Wichtige Unterstützungen sind 0,1830 US-Dollar und 0,1760 US-Dollar; Widerstände bei 0,1923 US-Dollar und 0,2000 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,1925–0,1950 US-Dollar würde bullische Fortsetzung signalisieren, während ein Bruch unter 0,1830 US-Dollar den Druck deutlich erhöhen und Rückläufe Richtung 0,170–0,160 US-Dollar eröffnen könnte. Anleger sollten Stop-Loss-Levels an Supportzonen und Volatilitätsanstiegen ausrichten.

Neutrales Szenario – 40 Prozent Wahrscheinlichkeit

Im neutralen Szenario bewegt sich ADA zwischen 0,183 und 0,196 US-Dollar. Voraussetzung ist, dass der Kurs oberhalb des EMA-20 bei 0,1797 US-Dollar bleibt und sich der RSI zwischen 50 und 65 stabilisiert. Zusätzliche Unterstützung bietet das mittlere Bollinger-Band bei rund 0,1774 US-Dollar. Unterhalb von 0,181 US-Dollar wäre das Szenario zunehmend infrage gestellt.

Bullisches Szenario – 35 Prozent Wahrscheinlichkeit

Für das bullische Szenario braucht es einen nachhaltigen Ausbruch über rund 0,1925 US-Dollar, idealerweise bei steigendem Handelsvolumen. Dann könnten zunächst 0,2000 US-Dollar und anschließend 0,2040 bis 0,21 US-Dollar angelaufen werden. Ein RSI über 70 und ein stärker positives MACD-Histogramm würden die Bewegung bestätigen. Unter 0,188 US-Dollar wäre das Szenario invalidiert.

Bearishes Szenario – 25 Prozent Wahrscheinlichkeit

Das bearishe Szenario würde mit einem nachhaltigen Verlust der Unterstützung bei 0,1830 US-Dollar aktiviert. Fällt zugleich der RSI unter 50 und ADA unter den EMA-20 bei 0,1797 US-Dollar, dürfte der Verkaufsdruck zunehmen. Mögliche Ziele liegen zunächst bei 0,1760 US-Dollar und anschließend bis 0,16 US-Dollar. Über 0,196 US-Dollar wäre das Szenario invalidiert.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.