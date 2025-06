In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Cardano (ADA) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Cardano-Kurs: So geht es für ADA jetzt weiter

Cardano-Kurs: So geht es für ADA jetzt weiter

Cardano (ADA) konnte sich trotz des jüngsten Abverkaufs oberhalb der psychologisch bedeutenden Marke von 0,50 US-Dollar behaupten. Damit bleibt das lokale Tief aus dem März zunächst intakt, was aus technischer Sicht als kurzfristiger Halt interpretiert werden kann. Im Rahmen der Abwärtsbewegung wurde allerdings der 800er EMA unterschritten, der nun als signifikanter Widerstand fungiert.

Ein erneuter Abprall an diesem gleitenden Durchschnitt würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Cardano weiter zurücksetzt. In diesem Fall könnte ADA gezielt Liquidität unterhalb des aktuellen Kursniveaus antesten, insbesondere jene, die durch die vorangegangene Aufwärtsbewegung entstanden ist.

Ein potenziell positiver Aspekt ergibt sich aus der Betrachtung des MACD (Moving Average Convergence Divergence), der derzeit eine abnehmende negative Dynamik signalisiert. Dies spricht für eine mögliche Stabilisierung oder einen kurzfristigen Rebound. Unterstützt wird dieses Bild durch die aktuelle Liquiditätsverteilung (unten links im nachfolgenden Chart) oberhalb des Kurses: Die dort vorhandenen Cluster könnten bei einem Ausbruch über den 800er EMA als Kursmagnet wirken und eine Liquiditätsjagd auslösen. Ein solches Szenario würde Cardano in eine bullishere Struktur überführen.

ADA Tageschart & Heatmap | Quelle: TradingView

4-Stunden-Chart: Dynamischer Widerstand bleibt hartnäckig

Im kurzfristigeren 4-Stunden-Zeitrahmen bestätigt sich die technische Schwäche: Die 50er EMA agiert weiterhin als dynamischer Widerstand, an dem bereits mehrere Aufwärtsversuche gescheitert sind. Auch aktuell prallt der Kurs erneut an dieser Marke ab, was das bestehende Abwärtsmomentum unterstreicht.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

Das aktuelle Liquiditätsprofil (unten links im nachfolgenden Chart) legt offen, dass im Zuge der jüngsten Preisbewegung nahezu sämtliche Long-Positionen im Markt absorbiert wurden. Dies hat zu einem Übergewicht an offenen Long-Positionen in der aktuellen Spanne geführt, ein Ungleichgewicht, das kurzfristig zusätzliche Volatilität erzeugen kann.

Auch der MACD im 4-Stunden-Chart deutet auf nachlassendes Aufwärtsmomentum hin. Das Histogramm schrumpft, die Käuferseite verliert spürbar an Kraft. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, wäre ein weiterer moderater Rücksetzer nicht auszuschließen. Dabei könnte ADA kurzfristig erneut Liquidität unterhalb der aktuellen Preiszone abholen, bevor sich eine neue Richtung etabliert.

ADA 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels | Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.