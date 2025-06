In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Cardano (ADA) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Cardano (ADA) hat in den vergangenen Handelstagen eine deutliche Korrektur vollzogen und ist dabei bis zum 800-Tage-EMA gefallen. Dieser gleitende Durchschnitt wirkte als dynamische Unterstützung, an der der Kurs vorerst Halt fand. In diesem Zuge wurde die grüne Vektorkerze vom 22. Mai vollständig geschlossen, ein technisch relevantes Ziel, das nun abgearbeitet wurde.

Im aktuellen Kursbereich deutet sich eine erste Stabilisierung an. Auf dem Weg nach oben stellen jedoch der 50-Tage-EMA und der 200-Tage-EMA markante Widerstände dar. Beide Durchschnittslinien besitzen eine hohe charttechnische Relevanz und dürften nicht ohne klare Impulse überwunden werden. Ein Durchbruch dieser Marken hätte potenziell Signalwirkung und könnte die nächste Bewegung in Richtung der darüberliegenden Liquiditätscluster initiieren.

Besonders hervorzuheben ist dabei der Bereich um 0,85 US-Dollar, der aus Sicht des Volumenprofils und auf Basis historischer Akkumulation als magnetisches Kursziel fungiert. In dieser Zone befinden sich zahlreiche Stop-Orders und potenzielle Umverteilungen, was bei Erreichen eine erhöhte Volatilität erwarten lässt.

ADA Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Dynamik trifft Widerstand – Long-Überhang als potenzielle Liquiditätsquelle

Auch im 4-Stunden-Chart bestätigt sich die technische Ausgangslage: Nach dem kurzfristigen Rebound arbeitet sich ADA nun an einer Reihe gleitender Widerstände ab. Der Kurs notiert aktuell unterhalb des 200er- und 800er-EMA, zwei bedeutende Marken, die für eine nachhaltige Trendwende überwunden werden müssten.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

Ein möglicher Rücksetzer bis zum 50er-EMA im 4-Stunden-Chart könnte als konstruktive Korrekturphase gewertet werden, sofern der Bereich verteidigt wird. Gelingt anschließend ein erneuter Angriff auf die höheren EMAs und deren erfolgreicher Bruch, wäre dies ein klares bullish zu interpretierendes Signal mit entsprechendem Aufwärtspotenzial.

Auffällig ist die starke Zunahme an Long-Positionierungen nach dem jüngsten Anstieg. Das Long-Volumen überwiegt derzeit deutlich gegenüber den Short-Positionen. In einem stark gehebelten Marktumfeld könnte dies kurzfristig zu gezielten Liquidationen führen, um frische Liquidität zu generieren, ein typisches Verhalten in überhitzten Marktphasen.

ADA 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Die technische Gesamtsituation bei Cardano ist aktuell von einer potenziellen Erholungsbewegung geprägt, steht jedoch vor relevanten Widerständen. Eine Stabilisierung über den genannten gleitenden Durchschnitten könnte neues Momentum freisetzen. Gleichzeitig bleibt das Risiko kurzfristiger Rücksetzer bestehen, insbesondere im Kontext des erhöhten Long-Überhangs. Entscheidend bleibt die Reaktion auf die zentralen gleitenden Marken, sie bestimmen die Richtung der nächsten größeren Kursbewegung.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.